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Estados Unidos ordenó a 28 buques salir del estrecho de Ormuz en medio del bloque a los puertos de Irán

El régimen de Teherán calificó el bloqueo como un acto hostil y una violación del alto el fuego

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Ormuz concentra cerca del 20% del comercio mundial de petróleo (Reuters)
Ormuz concentra cerca del 20% del comercio mundial de petróleo (Reuters)

Estados Unidos ordenó a 28 buques regresar a puerto o desviarse tras implementar un bloqueo naval sobre el estrecho de Ormuz y los puertos iraníes.

El Mando Central de las Fuerzas Armadas norteamericanas, CENTCOM, informó que la restricción, vigente desde hace una semana, impidió la entrada y salida de embarcaciones hacia Irán.

Según la Casa Blanca, la medida apunta a restringir la exportación de petróleo iraní y la llegada de suministros, intensificando la presión económica sobre el régimen persa.

El presidente Donald Trump vinculó la decisión al estancamiento de las negociaciones y la expiración del alto el fuego, y anticipó demandas estrictas en materia nuclear y de seguridad marítima.

Trump exigió a Irán abandonar sus reservas de uranio como condición para negociar (AP foto/Alex Brandon)
Trump exigió a Irán abandonar sus reservas de uranio como condición para negociar (AP foto/Alex Brandon)

Entre las condiciones impuestas, Washington exige a Irán renunciar a sus reservas de uranio y abandonar cualquier intento de controlar la ruta estratégica de Ormuz.

La Armada estadounidense, respaldada por el portaaviones USS Abraham Lincoln, encabeza el operativo en la zona. Durante el despliegue, fuerzas estadounidenses abordaron dos embarcaciones iraníes en el golfo de Omán y retuvieron a sus tripulaciones.

Las tensiones en Ormuz elevan el riesgo de nuevos enfrentamientos navales (Reuters)
Las tensiones en Ormuz elevan el riesgo de nuevos enfrentamientos navales (Reuters)

Además, interceptaron un carguero procedente de China que, según la administración Trump, pretendía reabastecer a las fuerzas armadas iraníes. El presidente estadounidense señaló que esperaba cooperación del régimen de Xi Jinping y recordó el entendimiento previo para evitar el envío de materiales militares a Irán.

Xi Jinping tenía un acuerdo previo con Washington para evitar el envío de material militar a Irán (Iori Sagisawa/Pool Foto via AP)
Xi Jinping tenía un acuerdo previo con Washington para evitar el envío de material militar a Irán (Iori Sagisawa/Pool Foto via AP)

Desde Teherán, el ministro de Exteriores Abbas Araqchi calificó el bloqueo como una violación del alto el fuego y lo describió como un acto hostil.

Araqchi afirmó que Irán defenderá sus intereses nacionales ante la presión estadounidense (Reuters)
Araqchi afirmó que Irán defenderá sus intereses nacionales ante la presión estadounidense (Reuters)

El régimen iraní afirmó que dispone de mecanismos para sortear las restricciones y reiteró su intención de defender sus intereses nacionales.

Además, el Parlamento iraní rechazó la posibilidad de negociar bajo amenazas y acusó a Washington de recurrir a la coerción como herramienta diplomática, lo que dificulta la reanudación de las conversaciones previstas en Islamabad, justo cuando la tregua acordada anteriormente se acerca a su vencimiento.

Una nueva ronda de negociaciones está prevista en Islamabad entre Irán y Estados Unidos (Reuters)
Una nueva ronda de negociaciones está prevista en Islamabad entre Irán y Estados Unidos (Reuters)

Mientras la delegación norteamericana, liderada por el vicepresidente JD Vance, se preparaba para viajar a Pakistán, Irán mantenía en reserva la decisión de participar en la nueva ronda de diálogo. Voceros cercanos a la negociación indicaron que existía disposición a debatir, aunque sin compromisos concretos.

El alto el fuego, acordado tras la Operación Furia épica y una serie de ataques de Estados Unidos e Israel, finalizará la noche del miércoles en Washington, según confirmaron fuentes de la Casa Blanca. Este plazo acelera los intentos diplomáticos para alcanzar un acuerdo de último momento.

Trump también utilizó sus redes sociales para solicitar la liberación de ocho mujeres detenidas en Irán, quienes, según grupos de derechos humanos, enfrentan condenas a muerte.

El presidente Trump solicitó la liberación de ocho mujeres detenidas en Irán (Reuters)
El presidente Trump solicitó la liberación de ocho mujeres detenidas en Irán (Reuters)

La justicia iraní negó que existan sentencias confirmadas y acusó a Estados Unidos de difundir información no corroborada.

(Con información de Europa Press)

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