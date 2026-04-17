República Dominicana

República Dominicana: Impacto de un rayo provoca incendio en vivienda bajo intensas tormentas eléctricas

Una descarga eléctrica atmosférica originó un fuego de alta magnitud en una residencia del Distrito Juan Rodríguez La Vega, donde los equipos de emergencia lograron controlar la situación tras la alerta

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El fuego consume parte de una vivienda en República Dominicana tras el impacto de un rayo. (Cortesía: Cuerpo de Bomberos del Distrito Juan Rodríguez)

Un incendio afectó una vivienda en Barranca, Distrito Juan Rodríguez La Vega, República Dominicana, este jueves, tras el impacto de un rayo, de acuerdo con información oficial del Cuerpo de Bomberos del Distrito Juan Rodríguez. El incidente activó el protocolo de emergencia del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, lo que permitió una respuesta inmediata de la unidad Bravo 1, encabezada por el intendente general, coronel Frank Hernández.

Según reportó Bomberos, la descarga eléctrica atmosférica provocó un incendio de alta intensidad que comprometió la infraestructura de la vivienda. El equipo de emergencia acudió al lugar con rapidez, coordinando las labores para controlar el fuego y evitar que se propagara a otras edificaciones cercanas.

Durante el despliegue, las autoridades de socorro evaluaron los daños ocasionados por el impacto del rayo y realizaron una inspección detallada para descartar la existencia de otros riesgos eléctricos en la zona. La intervención oportuna de la unidad resultó clave para contener las llamas y reducir el alcance del siniestro. De igual forma, se destacó que no se reportaron víctimas fatales ni heridos, aunque la vivienda sufrió daños considerables en su estructura.

El incendio provocado por un rayo afecta una vivienda en República Dominicana sin dejar personas lesionadas, pero causa importantes daños materiales. (Cortesía: Cuerpo de Bomberos del Distrito Juan Rodríguez)

Alerta meteorológica por tormentas eléctricas y lluvias intensas

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó a alerta amarilla a 20 provincias y al Distrito Nacional, y mantiene a 7 provincias en alerta verde. Esta decisión surge porque el Instituto Nacional de Meteorología (INDOMET) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) prevén la continuidad de las lluvias, lo que incrementa la humedad del suelo en las zonas bajo vigilancia.

Las condiciones actuales muestran una atmósfera húmeda e inestable, provocada por una vaguada en diferentes niveles de la troposfera, sumada al viento del sureste y al calentamiento diurno.

Actualmente, las provincias bajo alerta amarilla son: Santo Domingo, San José de Ocoa, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Monte Cristi, Hermanas Mirabal, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, San Cristóbal, Monte Plata, La Romana, Duarte (el Bajo Yuna), El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat y San Juan.

En alerta verde permanecen: María Trinidad Sánchez, Valverde, Independencia, Samaná, Dajabón, Elías Piña y Azúa.

El COE mantiene a varias provincias y al Distrito Nacional bajo alerta ante la persistencia de lluvias, tormentas eléctricas y condiciones meteorológicas inestables en el país. (Cortesía: Centro de Operaciones de Emergencias)
El COE mantiene a varias provincias y al Distrito Nacional bajo alerta ante la persistencia de lluvias, tormentas eléctricas y condiciones meteorológicas inestables en el país. (Cortesía: Centro de Operaciones de Emergencias)

Las autoridades recomiendan a la población evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto caudal y abstenerse de utilizar balnearios en las provincias bajo alerta.

Para la costa atlántica, se aconseja a los operadores de embarcaciones pequeñas y medianas navegar con precaución cerca de la costa, sin salir mar adentro, debido a vientos y oleaje peligrosos. En la costa caribeña, no hay restricciones para la navegación.

La situación meteorológica que dio origen al incendio se encuentra asociada a un patrón de inestabilidad extendido en el país. De acuerdo con el INDOMET, se esperan nublados, aguaceros fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento intensas y posibles granizadas aisladas durante la noche (del jueves) y la madrugada (del viernes) en varias provincias, incluidas zonas del norte, noreste, llanura oriental, cordillera Central y región fronteriza.

El Instituto Dominicano de Meteorología alertó sobre inestabilidad atmosférica, aumentando riesgos de tormentas eléctricas y granizadas en varias regiones del país. (Cortesía: Instituto Dominicano de Meteorología)
El Instituto Dominicano de Meteorología alertó sobre inestabilidad atmosférica, aumentando riesgos de tormentas eléctricas y granizadas en varias regiones del país. (Cortesía: Instituto Dominicano de Meteorología)

El organismo advierte que “los fenómenos eléctricos y precipitaciones serán más frecuentes en sectores del Gran Santo Domingo, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Azua, San Cristóbal, San Juan, Peravia, entre otros.

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