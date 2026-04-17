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Steven Spielberg lanza advertencia sobre el futuro del cine: “Nos quedaremos sin combustible”

El cineasta reflexionó sobre los modelos actuales de distribución de las películas en la industria

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Steven Spielberg cuestiona el modelo actual de la industria cinematográfica. (Reuters)
Steven Spielberg cuestiona el modelo actual de la industria cinematográfica. (Reuters)

Steven Spielberg utilizó su participación en CinemaCon para abordar la situación actual de la industria cinematográfica, con énfasis en los modelos de exhibición, la duración de las ventanas en salas y la necesidad de sostener la producción de películas originales.

El cineasta destacó la importancia de mantener los estrenos durante más tiempo en salas antes de su llegada a plataformas domésticas. Sobre este punto, elogió las decisiones recientes de algunos estudios respecto a la extensión de la exclusividad en cines.

“El público encontrará lo que quiere ver, ya sean películas grandes o pequeñas, pero los estudios deben ayudarnos ampliando de forma considerable las ventanas de exclusividad, como acaba de hacer [la responsable de cine de Universal] Donna Langley”, dijo.

Steven Spielberg CinemaCon 2026
Steven Spielberg pidió a los estudios que aumenten la permanencia de las películas en las salas de cine.(AFP)

Y añadió: “Hoy tengo que ser ambicioso. ¿Escucho 60 días? ¿Escucho 120 días?”, lo que generó reacciones entre los asistentes.

Steven Spielberg insistió en que el modelo de exhibición influye directamente en la sostenibilidad del cine en salas.

En su intervención, subrayó que una mayor permanencia en cartelera podría fortalecer la experiencia cinematográfica tradicional frente al consumo inmediato en plataformas digitales.

El director también abordó la importancia de mantener la diversidad de contenidos dentro de la industria. En ese sentido, advirtió sobre la dependencia creciente de franquicias y propiedades intelectuales ya establecidas.

Steven Spielberg aseguró que depender de las franquiciasno es favorable para la industria. REUTERS/Danny Moloshok
Steven Spielberg aseguró que depender de las franquiciasno es favorable para la industria. REUTERS/Danny Moloshok

Si solo hacemos propiedad intelectual conocida y con marca, nos quedaremos sin combustible. No hay nada más importante que ofrecer al público historias visuales, y pueden ser de cualquier tipo, pero necesitamos contar más historias originales”, afirmó.

Durante su intervención en CinemaCon, el director también reflexionó sobre su propia trayectoria y su relación con el género de ciencia ficción, aunque su discurso estuvo centrado principalmente en el estado de la industria.

Señaló que su interés por estos temas ha estado presente desde su infancia y los relacionó con su visión del cine como espacio para la exploración de ideas.

En otro momento de la presentación, Steven Spielberg hizo referencia al contexto actual de los estudios y al papel de los exhibidores en la cadena de distribución.

Steven Spielberg afirmó que los distribuidores tienen en sus manos el cambio. REUTERS/Caroline Brehman
Steven Spielberg afirmó que los distribuidores tienen en sus manos el cambio. REUTERS/Caroline Brehman

El director también destacó el reciente cambio de política de Universal, estudio responsable de Disclosure Day, que ha ampliado las ventanas de exhibición en cines hasta periodos más largos en comparación con modelos anteriores.

Según su planteamiento, estas decisiones pueden contribuir a reforzar la permanencia del cine en salas. En relación con el equilibrio entre modelos de distribución, Spielberg señaló que la industria se encuentra en un proceso de ajuste tras los cambios registrados en los últimos años.

La participación del director en CinemaCon incluyó además la presentación de material de Disclosure Day, aunque su intervención se centró principalmente en cuestiones estructurales de la industria.

La película aborda la revelación global de la existencia de vida extraterrestre. La trama sigue las consecuencias mundiales cuando se confirma que no estamos solos, explorando el miedo, la incertidumbre y el cambio en la percepción humana sobre el universo. (Youtube)

El filme marca su regreso al cine de gran presupuesto tras una etapa dedicada a proyectos de carácter más personal. El estreno de Disclosure Day está programado para el 12 de junio

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