Ucrania enfrenta el agotamiento de misiles y acelera la búsqueda de defensas aéreas

El asalto masivo incluyó cerca de 700 drones y decenas de misiles balísticos y de crucero (Reuters)

Las autoridades ucranianas enfrentan una carrera contrarreloj para abastecer al país con sistemas de defensa aérea ante la intensificación de los ataques rusos con misiles y drones.

El reciente asalto masivo, que dejó un saldo de al menos 16 muertos y más de un centenar de heridos, puso de manifiesto la urgencia con la que el gobierno de Volodímir Zelensky busca reforzar la protección del espacio aéreo ucraniano.

Las reservas de interceptores avanzados se encuentran en niveles críticos tras el uso de cerca de 700 drones y decenas de misiles balísticos y de crucero en la última ofensiva.

Ucrania ha fortalecido la producción de drones propios, aunque todavía no iguala la sofisticación de los sistemas occidentales (Reuters)

El parte militar precisó que 19 de los misiles eran balísticos, un tipo de armamento que requiere interceptores avanzados para su neutralización efectiva.

Durante la madrugada y las primeras horas del jueves, el sistema de defensa aérea ucraniano logró neutralizar una parte considerable de los proyectiles, pero no pudo evitar la caída de doce misiles y veinte drones en distintas regiones.

En este contexto, el jefe de comunicaciones de la fuerza aérea, Yuriy Ihnat, advirtió al canal de televisión privado ucraniano 1+1. que solo los sistemas Patriot de fabricación estadounidense ofrecen garantías sólidas para interceptar misiles balísticos y subrayó la necesidad de recibir nuevos suministros.

El sistema Patriot estadounidense es el único que ofrece garantías sólidas para interceptar misiles balísticos en Ucrania (Europa Press)

La búsqueda de refuerzos llevó a Zelensky a desplegar una intensa agenda diplomática, que incluyó una visita de 48 horas a Alemania, Noruega e Italia con el propósito de obtener sistemas de defensa aérea adicionales y misiles de última generación.

Zelensky buscó acuerdos logísticos y financieros para fortalecer la protección del espacio aéreo ucraniano (EFE)

La preocupación por el agotamiento de los sistemas de defensa se agrava por el contexto internacional. El gobierno ucraniano teme que el conflicto en Irán esté drenando los suministros de misiles Patriot y rechaza cualquier relajación de las sanciones petroleras que pueda beneficiar a Rusia.

“Otra noche más ha demostrado que Rusia no merece ninguna flexibilización de la política global ni el levantamiento de las sanciones”, publicó el presidente Zelensky en la red social X, enfatizando la necesidad de mantener la presión internacional.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, denunció los ataques rusos calificándolos de “crímenes de guerra” y solicitó a la comunidad internacional una reacción inmediata.

Sybiha pidió que se desbloqueen todas las decisiones necesarias para incrementar la presión sobre Moscú y describió como inmoral y peligroso cualquier retraso en la aplicación de sanciones o en la entrega de ayuda militar. “Urgimos a la comunidad internacional a actuar de forma inmediata”, escribió.

El ministro de Exteriores, Andrii Sybiha, calificó los ataques rusos como “crímenes de guerra” (Reuters)

La respuesta defensiva de Ucrania se ha acompañado de medidas de emergencia para proteger a la población civil. En las ciudades más afectadas, las autoridades establecieron refugios y coordinaron operaciones de rescate en los lugares impactados por los misiles y drones rusos.

La organización de funerales y días de luto en regiones como Cherkasy, donde se celebró el sepelio de un niño fallecido en un ataque con drones, evidencia el impacto humano de la crisis.

Además, Zelensky reiteró que no puede haber una normalización de las relaciones internacionales con Rusia mientras sigan los ataques y reclamó la entrega puntual de la ayuda prometida.

Zelensky advirtió que cualquier pausa en el apoyo de los aliados afecta directamente la seguridad nacional (AFP)

Las autoridades ucranianas advirtieron que cualquier pausa en el apoyo internacional puede tener consecuencias directas sobre la protección de la población y la integridad territorial del país.

En paralelo, las fuerzas ucranianas han incrementado sus ataques contra infraestructuras rusas, como el reciente asalto con drones al puerto de Tuapse, en el mar Negro, que dejó víctimas mortales y daños materiales.

Fuerzas ucranianas atacaron el puerto ruso de Tuapse, en el mar Negro, con drones, causando víctimas (Reuters)

El gobierno de Kiev insiste en que la única forma de contener la ofensiva rusa es mediante el refuerzo inmediato de las defensas aéreas y la imposición de sanciones más severas contra Rusia.

Las próximas semanas serán determinantes para verificar si la diplomacia internacional y las alianzas militares logran revertir la tendencia y garantizar la llegada de los equipos necesarios para la protección del espacio aéreo ucraniano.

(Con información de AP y Reuters)