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D4vd es arrestado meses después de que el cuerpo de una adolescente fuera hallado en un vehículo registrado a su nombre

El artista fue detenido sin derecho a fianza y el caso será evaluado por la fiscalía del condado de Los Ángeles

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D4vd canceló presentaciones musicales
D4vd fue detenido por su presunta implicación en el caso de Celeste Rivas Hernández. (Instagram/d4vd/Riverside Sheriff)

D4vd, cuyo nombre legal es David Anthony Burke, fue arrestado en relación con la muerte de Celeste Rivas Hernández, la adolescente cuyo cuerpo fue encontrado en el maletero de un vehículo Tesla incautado que estaba registrado a nombre del artista.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) confirmó la detención el jueves 16 de abril y señaló que el caso será presentado a la fiscalía del condado para su revisión.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades a través de la red social X, el cantante de 21 años se encuentra detenido sin derecho a fianza mientras avanza el proceso de investigación.

Asimismo. indicaron que la presentación formal del caso ante la oficina del fiscal está prevista para el lunes, cuando se evaluará si se presentan cargos.

D4vd, cantante y compositor
D4vd se encuentra a la espera de que se le imputen cargos. (Darkroom/Interscope)

La oficina del fiscal del condado de Los Ángeles confirmó haber sido notificada del arresto de D4vd y señaló que el caso será revisado por la División de Delitos Mayores.

Según un comunicado, los fiscales evaluarán los hechos y las pruebas disponibles para determinar si existe evidencia suficiente para proceder con una acusación formal. Hasta el momento, no se han proporcionado detalles adicionales sobre la posible imputación.

Cabe recordar que el arresto ocurre aproximadamente dos meses después de que el caso fuera incluido en una investigación de gran jurado.

En ese momento, los fiscales señalaron que el rapero “podría estar involucrado en la muerte de la víctima de 14 años Celeste Rivas Hernández, quien podría haber sido víctima de un acto criminal”.

El cuerpo de Celeste Rivas fue encontrado en el maletero de un auto perteneciente a D4vd. (Créditos: Instagram/D4vd. Riverside Sheriff)
El cuerpo de Celeste Rivas fue encontrado en el maletero de un auto perteneciente a D4vd. (Créditos: Instagram/D4vd. Riverside Sheriff)

El cantante ya había sido identificado previamente como sospechoso en la investigación en noviembre de 2025, según confirmó una fuente policial a medios estadounidenses.

El cuerpo de Rivas fue hallado el 8 de septiembre de 2025 dentro del maletero de un Tesla incautado, un día después de su cumpleaños número 15.

Según los reportes policiales, agentes del Los Angeles Police Department acudieron a un depósito de vehículos tras recibir denuncias por un fuerte olor proveniente del automóvil.

El vehículo había sido abandonado en la zona de Hollywood Hills y permaneció allí aproximadamente un mes antes de ser trasladado.

El capitán del Departamento de Policía de Los Ángeles, Scot M. Williams. indicó previamente que el cuerpo de la menor habría permanecido en el maletero durante “varias semanas” antes de ser descubierto.

El cuerpo de Celeste Rivas permaneció en el vehículo durante varios días antes de ser encontrado. (Oficina del Sheriff de Riverside)
El cuerpo de Celeste Rivas permaneció en el vehículo durante varios días antes de ser encontrado. (Oficina del Sheriff de Riverside)

También precisó que algunos reportes iniciales sobre el estado del cuerpo no eran correctos, señalando que la información difundida posteriormente fue corregida por las autoridades.

La causa y la forma de la muerte de la menor aún no han sido determinadas. Un detective solicitó en noviembre que se mantuvieran sellados los resultados de la autopsia, argumentando que forman parte de una investigación activa por homicidio.

De acuerdo con reportes del Los Angeles Times, la menor había sido reportada como desaparecida en varias ocasiones durante 2024 en el condado de Riverside.

Testimonios recogidos por medios locales señalan que la adolescente se había ausentado previamente de su hogar, aunque no se ha establecido su paradero en el periodo inmediatamente anterior a su muerte.

Celeste Rivas fue reportada como desaparecida por su familia desde 2024. (Oficina del Sheriff de Riverside)
Celeste Rivas fue reportada como desaparecida por su familia desde 2024. (Oficina del Sheriff de Riverside)

Durante el desarrollo de la investigación, fuentes policiales señalaron que el posible responsable podría haber contado con ayuda para la manipulación y disposición del cuerpo, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

En el marco del caso, los detectives ejecutaron una orden de registro en una vivienda cercana al lugar donde fue remolcado el vehículo. Asimismo, se incautaron dispositivos electrónicos y otros objetos, aunque las autoridades no han detallado el contenido de los elementos recogidos.

Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente una relación entre el artista y la víctima. Sin embargo, se ha señalado la existencia de elementos coincidentes, como un tatuaje similar en ambos, circunstancia que forma parte de la investigación en curso.

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