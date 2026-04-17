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Mark Wahlberg aborda el papel de la religión en la crianza de sus hijos: “He intentado ser un ejemplo”

El actor habló en una entrevista sobre la Primera Comunión de su hija mayor y su postura sobre la educación religiosa en casa

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Mark Wahlberg habló sobre la educación religiosa de sus hijos. (REUTERS/Jill Connelly)
Mark Wahlberg habló sobre la educación religiosa de sus hijos. (REUTERS/Jill Connelly)

Durante una entrevista concedida a Us Weekly, Mark Wahlberg habló recientemente sobre la forma en que aborda la educación religiosa dentro de su familia, en el contexto de la crianza de sus hijos junto a su esposa Rhea Durham.

El artista, de 54 años, se refirió al proceso religioso de su hija de 16 años, Grace, quien recientemente celebró su Primera Comunión. En la entrevista explicó el significado que atribuye a este tipo de ceremonias dentro de la tradición católica.

“Después de ser bautizado y hacer la comunión, en realidad estás haciendo un compromiso para perseguir esta relación con Dios durante toda tu vida adulta. Es algo hermoso”, dijo.

El actor señaló que observa estos procesos como parte del desarrollo personal de sus hijos y afirmó que se encuentra conforme con las decisiones de su hija en este contexto. En sus declaraciones también explicó su enfoque como padre respecto a la fe y la educación religiosa.

Mark Wahlberg junto a sus hijos
Mark Wahlberg afirmó que respeta las decisiones de sus hijos en cuanto a la religión. (Grosby)

“Solo he intentado ser un ejemplo para mis hijos y no imponerles mi fe. Y espero que vean que realmente funciona para mí y que se acerquen a ella por su cuenta”, aseguró.

Wahlberg ha hablado en distintas ocasiones sobre su relación con el catolicismo y la manera en que este forma parte de su vida cotidiana. En esta entrevista reiteró que su intención es mantener una postura de ejemplo más que de imposición dentro del ámbito familiar.

El tema de la fe también ha sido abordado en su entorno familiar extendido. Su hermano, el actor Donnie Wahlberg, ha comentado previamente sobre la presencia de la religión en producciones televisivas en las que participa.

“La fe siendo parte del programa era importante para todos. La fe es diferente de la educación católica de Danny, pero aun así podemos ver su crianza y creo que eso también es muy importante. No es la familia Reagan sentándose a la mesa diciendo la oración de gracias, pero el hecho de que siga ahí —para mí— es igual de importante”, indicó.

Donnie Wahlberg comparte la misma idea de la religión que su hermano Mark. REUTERS/Mario Anzuoni
Donnie Wahlberg comparte la misma idea de la religión que su hermano Mark. REUTERS/Mario Anzuoni

Y añadió: “Especialmente cuando se trata de la fe, para mí dice más sobre la fe de Danny y Sean el hecho de que honren las tradiciones de los Reagan incluso estando a cientos de kilómetros. No la abandonaron”.

Durante la misma conversación, Donnie Wahlberg fue consultado sobre la posibilidad de trabajar junto a su hermano en pantalla. Sobre este tema comentó:

“Creo que mis sobrinos también están interesados en interpretar papeles. Son actores y tenemos a Oscar, Jeffrey y Brandon. Todos están haciendo muy bien su propio camino. ¿Existe un mundo en el que finalmente convenza a Mark de venir a hacer un episodio? Tal vez. Depende del guion, pero todo es posible”, señaló.

Por su parte, Mark Wahlberg participa actualmente en el proyecto Balls Up, una producción de Amazon MGM Studios disponible en Prime Video.

Mark Wahlberg actualmente participa en Balls Up. (Captura de video)
Mark Wahlberg actualmente participa en Balls Up. (Captura de video)

La película sigue a dos ejecutivos de marketing que, tras perder sus empleos, viajan a Brasil para asistir a la final del Mundial de fútbol utilizando boletos previamente adquiridos. El elenco incluye a Paul Walter Hauser, Molly Shannon, Benjamin Bratt, Daniela Melchior, Eric André y Sacha Baron Cohen.

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