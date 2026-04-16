República Dominicana

La llegada de Disney Cruise Line impulsa el posicionamiento de República Dominicana en cruceros

La selección de la ruta hacia Puerto Plata por parte de la compañía internacional refuerza la relevancia del país en la industria marítima turística caribeña y anticipa beneficios económicos para la región norte

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El puerto Taíno Bay de Puerto Plata recibirá cruceros de Disney Cruise Line a partir de noviembre, impulsando el turismo de alto valor (Foto cortesía Disney Cruisine Line)
El puerto Taíno Bay de Puerto Plata recibirá cruceros de Disney Cruise Line a partir de noviembre, impulsando el turismo de alto valor (Foto cortesía Disney Cruisine Line)

La inclusión de Disney Cruise Line en los itinerarios hacia República Dominicana a partir de noviembre consolida al país como referente estratégico en la industria de cruceros del Caribe y anticipa un impacto económico relevante para la región Norte, según lo anunciado en Seatrade Cruise Global en Miami.

El ministro de Turismo, David Collado, destacó este jueves que la llegada de la naviera, reconocida mundialmente, responde al creciente atractivo del destino y supone un hito en su posicionamiento global, tal como consigna el portal de la Presidencia de la República.

Durante el anuncio realizado en Miami, Disney Cruise Line confirmó que sus embarcaciones harán escala en el puerto de cruceros Taíno Bay, ubicado en Puerto Plata. Este punto, uno de los polos turísticos más dinámicos de la región Norte, acogerá a visitantes cuyo perfil de consumo se considera de alto valor para la economía local.

Collado afirmó durante la feria: “La llegada de Disney Cruise Line representa un importante hito para el turismo dominicano, no solo por el prestigio internacional de la marca, sino también por el perfil de alto valor de sus pasajeros, lo que contribuirá significativamente al fortalecimiento de la economía local y al desarrollo sostenible del sector”, según recoge el medio Seatrade Cruise Global.

La llegada de embarcaciones de Disney Cruise Line elevará el perfil de visitantes en Puerto Plata, con impactos positivos previstos en el desarrollo económico local y la cadena de valor del sector turístico dominicano (Foto cortesía Disney Cruisine Line)
La llegada de embarcaciones de Disney Cruise Line elevará el perfil de visitantes en Puerto Plata, con impactos positivos previstos en el desarrollo económico local y la cadena de valor del sector turístico dominicano (Foto cortesía Disney Cruisine Line)

Con la incorporación de este nuevo itinerario, República Dominicana robustece su presencia en el portafolio de líneas de cruceros que eligen al país como escala estratégica en sus rutas del Caribe, una lista que continúa ampliándose con operadores globales.

Participación dominicana en la feria internacional

En la feria Seatrade Cruise Global, considerada la más relevante para el sector a nivel mundial, el país exhibe una presencia destacada con la participación de 11 coexpositores, incluyendo puertos de cruceros, turoperadores y navieras.

Esta participación permite consolidar su liderazgo como destino seguro, diverso y atractivo para visitantes internacionales. La elección de República Dominicana por parte de Disney Cruise Line implica que el país no solo incrementa su atractivo ante operadores turísticos y navieras, sino que aspira a convertirse en un “hub estratégico” para el movimiento de cruceros en el Caribe, como expuso Collado. El reforzamiento de la conectividad marítima está alineado con una estrategia nacional de desarrollo sostenible en el sector turístico.

Impacto en el desarrollo turístico y económico local

La presencia dominicana en esta edición de Seatrade Cruise Global se concreta a través de acciones como reuniones estratégicas con las principales líneas de cruceros y activaciones culturales orientadas a destacar la riqueza y autenticidad de la oferta turística del país. Estas actividades promueven tanto la infraestructura portuaria como la experiencia cultural, considerados esenciales para atraer a visitantes de alto impacto económico.

La presencia de representantes nacionales en Seatrade Cruise Global y la apuesta de navieras como Disney refuerzan la conectividad marítima y el atractivo del país para el movimiento regional de cruceros en el Caribe (Foto cortesía Disney Cruisine Line)
La presencia de representantes nacionales en Seatrade Cruise Global y la apuesta de navieras como Disney refuerzan la conectividad marítima y el atractivo del país para el movimiento regional de cruceros en el Caribe (Foto cortesía Disney Cruisine Line)

La suma de Disney Cruise Line a los itinerarios que contemplan Puerto Plata proyecta un efecto multiplicador en la promoción internacional y en la consolidación de República Dominicana como destino líder en el Caribe para el turismo de cruceros y el desarrollo económico local.

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