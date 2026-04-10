Ministerio de Educación reanuda clases en República Dominicana tras suspensión por lluvias

El Ministerio de Educación de República Dominicana retoma las clases tras suspender actividades por alerta amarilla en varias provincias. (Cortesía: Ministerio de Educación de la República Dominicana)

El Ministerio de Educación (Minerd) de República Dominicana anunció que el viernes 10 de abril se reanudarán las clases en toda la isla, luego de suspender las actividades escolares desde el miércoles ante la alerta debido a las condiciones climáticas adversas.

La suspensión preventiva se debió a la incidencia de una vaguada, que provocó lluvias intensas, tormentas eléctricas e inundaciones. Este tipo de fenómeno atmosférico suele afectar cíclicamente amplias zonas del Caribe y, en años anteriores, támbien llevó a la interrupción del calendario escolar.

Por medio de un comunicado de prensa publicado en su portal web, el ente precisó que la decisión se tomó en coordinación con las autoridades de emergencia . El objetivo central fue salvaguardar la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo ante el riesgo de crecidas de ríos y desbordamientos.

La suspensión de clases obedeció a una vaguada que generó lluvias intensas, tormentas eléctricas y alto riesgo de inundaciones en el país. (Cortesía: Ministerio de Educación de la República Dominicana)

Minerd insistió en que las direcciones regionales y los centros educativos deben permanecer alertas frente a la evolución de las condiciones climáticas y aplicar medidas adicionales en planteles vulnerables, en especial aquellos ubicados cerca de cuerpos de agua o con deficiencias en su infraestructura.

“Asimismo, la institución reiteró a las direcciones regionales y a los centros educativos la importancia de mantenerse atentos a la evolución de las condiciones climáticas y tomar medidas adicionales en zonas vulnerables, como comunidades cercanas a ríos, áreas propensas a inundaciones o planteles con limitaciones estructurales, de acuerdo con los protocolos institucionales”, expuso en una nota de prensa.

Las clases se reanudan en todo el país tras alerta

El MINERD exhortó a la comunidad educativa y a la población en general a acatar las orientaciones de los organismos de socorro. La recomendación oficial incluyó evitar desplazamientos innecesarios en zonas identificadas como de alto riesgo frente al fenómeno meteorológico.

Además, se reiteró a los centros educativos la obligación de cumplir con los protocolos institucionales en caso de eventuales emergencias por lluvias.

El MINERD insistió en el monitoreo continuo de las condiciones climáticas y la aplicación de medidas preventivas en planteles vulnerables a inundaciones. (Cortesía: Defensa Civil Dominicana)

La institución subrayó que, frente a posibles variaciones en la situación meteorológica, las direcciones regionales y los centros educativos deben continuar atentos a las recomendaciones y modificar sus acciones conforme a las indicaciones oficiales.

La exhortación a la población de no movilizarse por áreas vulnerables concluyó el comunicado oficial difundido por el Ministerio de Educación, una reiteración que marcó la jornada del 9 de abril en respuesta a las condiciones meteorológicas excepcionales.

COE emite alerta verde y emite recomendaciones para varias provincias

En su último boletín, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió una alerta verde para las siguientes provincias: La Altagracia, Monte Plata, Dajabón, Santiago, Sánchez Ramírez, Duarte (especialmente el Bajo Yuna), La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Peravia, el Distrito Nacional, provincia Santo Domingo, Santiago Rodríguez y Puerto Plata.

El Centro de Operaciones de Emergencias emite alerta verde para varias provincias dominicanas. (Cortesía: COE)

De igual forma, el COE recomienda a la población evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua y no utilizar balnearios en las provincias bajo alerta.

Para la Costa Caribeña, se aconseja a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución y no aventurarse mar adentro debido a vientos y oleaje anormal en aguas abiertas.