Advierten sobre riesgo de inundaciones por lluvias en varias provincias de República Dominicana

Imagen de referencia sobre lluvias.

El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) emitió una advertencia este domingo 5 de abril sobre el riesgo de inundaciones en varias provincias del país, debido a las precipitaciones significativas que se esperan durante la jornada. Las autoridades instaron a la población a mantenerse informada y a seguir las recomendaciones de los organismos oficiales, en particular quienes residen en zonas vulnerables a desbordamientos o crecidas de ríos.

Según el último boletín publicado por el INDOMET, el fenómeno meteorológico conocido como vaguada continuará generando condiciones favorables para la formación de nubosidad, aguaceros y tormentas eléctricas en distintos puntos del territorio nacional. Durante las horas de la mañana, se prevén incrementos nubosos que podrían derivar en aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento aisladas. Las provincias bajo mayor vigilancia incluyen La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, Azua, Barahona y sectores del Gran Santo Domingo, así como áreas de la región noreste y la Cordillera Central.

El INDOMET explicó que durante la tarde ―con la incidencia del viento del sureste y el calentamiento diurno― se esperan desarrollos nubosos más significativos. Estas condiciones pueden originar aguaceros de intensidad moderada a fuerte, acompañados en ocasiones de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente sobre Monte Plata, Samaná, Duarte, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Elías Piña, Dajabón, Monte Cristi, Santiago Rodríguez, Valverde, Puerto Plata, Hermanas Mirabal y Espaillat, además de otras zonas de la Cordillera Central. En el suroeste del país, se pronostica que las lluvias serán menos frecuentes e intensas.

Las autoridades meteorológicas subrayaron que estos eventos pueden incrementar el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, así como deslizamientos de tierra en áreas montañosas o con suelos saturados. Por ello, recomendaron a la población evitar cruzar ríos, arroyos o cañadas con alto caudal y mantenerse atentos a posibles avisos adicionales.

La vaguada producirá nubosidad, aguaceros y tormentas eléctricas principalmente en zonas del noreste, Cordillera Central y Gran Santo Domingo./(INDOMET)

En cuanto a las condiciones marítimas, el INDOMET emitió una advertencia especial para la costa atlántica. Desde Monte Cristi hasta la isla Saona, se aconseja a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto, debido al oleaje peligroso y los vientos moderados a fuertes que se esperan a lo largo del día. Asimismo, se exhortó a los usuarios de playas a extremar precauciones por el riesgo de corrientes de resaca y a consultar siempre a los organismos de protección civil antes de realizar actividades acuáticas o recreativas en balnearios.

Por otro lado, el informe indica que en la costa caribeña el oleaje se mantiene en condiciones normales, lo que reduce el riesgo para la navegación y las actividades marítimas en esa zona específica.

Durante la noche, se prevé una disminución gradual de las precipitaciones, aunque las autoridades advirtieron que el monitoreo y las alertas se mantendrán activas en función de la evolución de las condiciones meteorológicas.

El INDOMET recordó la importancia de seguir las recomendaciones oficiales y de utilizar fuentes confiables para informarse sobre la evolución del clima. La entidad mantiene sus canales abiertos para la actualización constante de avisos y alertas meteorológicas, en coordinación con los organismos de emergencia y protección civil del país.

Ante este escenario, las autoridades reiteran el llamado a la prudencia y a la prevención, especialmente en comunidades ubicadas en zonas bajas, cercanas a ríos y áreas propensas a deslizamientos. El monitoreo continuará durante el resto del día, mientras persista la influencia de la vaguada en el territorio nacional.