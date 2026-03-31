República Dominicana

Número de deudores en el sistema financiero Dominicano alcanza el 25 % de la población

La Superintendencia de Bancos informó que 2,660,605 personas y empresas mantenían deudas activas al cierre de 2025, lo que evidencia el amplio acceso al crédito y la relevancia del endeudamiento privado en la economía

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El sistema financiero de República Dominicana cierra 2025 con más de 2,66 millones de deudores activos, equivalente al 25 % de la población. (Foto: cortesía)
El sistema financiero de República Dominicana cierra 2025 con más de 2,66 millones de deudores activos, equivalente al 25 % de la población. (Foto: cortesía)

El sistema financiero de la República Dominicana finalizó 2025 con una cifra que da cuenta del peso del endeudamiento: 2,660,605 personas y empresas mantenían deudas activas, lo que equivale a aproximadamente el 25 % de toda la población.

Este dato, proporcionado por la Superintendencia de Bancos (SB), muestra no solo la amplitud del acceso al crédito, sino también un cambio en la composición de los usuarios y en las políticas de las entidades financieras.

A lo largo de los últimos años, se observa una transformación importante en el perfil etario de quienes acceden al crédito. En 2017, los jóvenes de 18 a 30 años representaban el 42.8 % de la base de deudores.

Sin embargo, para 2025, ese porcentaje se redujo drásticamente al 19.2 %. Según la SB, esto se debe tanto a cambios en la estructura demográfica como a una menor participación de los jóvenes en operaciones de financiamiento formal.

De acuerdo con lo consignado por Diario Libre, en contraste con la caída de los jóvenes, las personas de 31 a 45 años han pasado a dominar el panorama crediticio.

Este grupo representa ahora el 45.3 % de los deudores, frente al 34.3 % que tenían en 2017. Esto significa que casi la mitad de quienes mantienen algún compromiso crediticio formal están en esa franja de edad.

El análisis por edades se completa con un 28.8 % de deudores únicos en el rango de 46 a 61 años y solo un 6.7 % correspondiente a quienes tienen 62 años o más. Estos datos indican que el acceso al crédito se ha concentrado progresivamente en adultos de mayor edad.

La Superintendencia de Bancos reporta que el perfil etario de los deudores cambia, con una caída importante en jóvenes y aumento entre adultos de 31 a 45 años. (Foto: cortesía)
La Superintendencia de Bancos reporta que el perfil etario de los deudores cambia, con una caída importante en jóvenes y aumento entre adultos de 31 a 45 años. (Foto: cortesía)

El informe de la Superintendencia de Bancos también detalla el tipo de titulares de deuda. El 98.5 % de los deudores únicos son personas físicas, es decir, individuos, mientras que solo el 1.5 % corresponde a empresas o instituciones. Esto implica que de los más de 2.6 millones de deudores, cerca de 2,620,695 son personas, y alrededor de 39,910 son empresas o entidades jurídicas.

En cuanto a la distribución por género, las cifras muestran una ligera prevalencia femenina. El 49.3 % de las personas físicas endeudadas son mujeres, mientras que el 49.2 % son hombres. Sin embargo, el número de hombres deudores disminuyó en el último año, lo que sugiere una mayor salida de varones del sistema crediticio formal.

Cartera de crédito: evolución y composición

La cartera de crédito bruta del sistema financiero dominicano alcanzó los 2.38 billones de pesos (aproximadamente USD 40,000 millones) a diciembre de 2025. Esto representa un crecimiento anual del 9.5 %, es decir, un aumento de 206,446 millones de pesos (cerca de USD 3,470 millones) respecto al año anterior. Aunque la cifra es alta, marca una desaceleración en comparación con 2024, cuando el incremento fue del 12.5 %.

La cartera de crédito bruta del sistema financiero dominicano llegó a 2,38 billones de pesos en diciembre de 2025, con un crecimiento del 9,5 % anual. (EFE/ Orlando Barría)
La cartera de crédito bruta del sistema financiero dominicano llegó a 2,38 billones de pesos en diciembre de 2025, con un crecimiento del 9,5 % anual. (EFE/ Orlando Barría)

El desglose de la cartera muestra que los préstamos empresariales son los más relevantes, con un 54.6 % del total. Los créditos de consumo, excluyendo tarjetas de crédito, representan el 21.4 %, y los créditos hipotecarios constituyen el 18.5 %. Este reparto evidencia que las actividades productivas y comerciales lideran la demanda de financiamiento.

En síntesis, al cierre de 2025, 2.66 millones de personas y empresas figuran como deudores activos en el sistema financiero dominicano, lo que equivale a uno de cada cuatro habitantes del país. Este dato pone en perspectiva la penetración del crédito y la concentración de la deuda en segmentos de mayor edad y capacidad económica.

Cambios en el ritmo de acceso al crédito y perfil de riesgo

El crecimiento en el número de deudores fue del 2.8 % en 2025, lo que refleja una tendencia a la moderación. En años anteriores, el ritmo de incorporación de nuevos deudores era superior, pero las entidades financieras han adoptado una actitud más cautelosa.

Según la Superintendencia de Bancos, esta desaceleración se debe a políticas de aprobación más estrictas y una menor disposición a asumir riesgos por parte de los bancos.

Los préstamos empresariales representan el 54,6 % de los créditos, seguidos por créditos de consumo con 21,4 % e hipotecarios con 18,5 %. (EFE/ Orlando Barría)
Los préstamos empresariales representan el 54,6 % de los créditos, seguidos por créditos de consumo con 21,4 % e hipotecarios con 18,5 %. (EFE/ Orlando Barría)

De acuerdo con el informe citado por Diario Libre, la concentración del crédito en adultos de mayor edad es el resultado directo de estos criterios más conservadores. Al mismo tiempo, el fenómeno responde a los cambios demográficos del país, donde la población joven tiene cada vez menos acceso al crédito formal y las personas de mayor edad asumen una proporción creciente de la deuda.

Nota: El cálculo del equivalente en dólares se realizó tomando como referencia una tasa estimada de 60 pesos dominicanos por 1 USD (valor aproximado, puede variar según el tipo de cambio vigente en el periodo mencionado).

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