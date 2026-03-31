Gobierno dominicano inaugura nuevo edificio de la operadora de autobuses y anuncia que se integrarán 200 nuevas unidades

La habilitación del edificio administrativo posibilita la gestión con estándares del sector privado, impulsando mejoras en la calidad del empleo público e introducción de tecnologías como la electromovilidad en Santo Domingo (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, inauguró este domingo el nuevo edificio administrativo de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) en Santo Domingo Oeste, una obra que apunta a transformar y dignificar el servicio de transporte público mediante instalaciones modernas y una inversión que supera los RD 117 millones, informó la Presidencia de la República Dominicana.

En la nueva sede, que abarca 1.400 metros cuadrados distribuidos en tres niveles, funcionará el Centro de Control y Fiscalización. Esta dependencia forma parte del proceso de modernización iniciado hace siete meses y concebido para elevar la calidad del servicio, de acuerdo con lo señalado por Onésimo González, vicepresidente ejecutivo de la OMSA, durante el acto de apertura citado por Presidencia de la República Dominicana.

González detalló que la incorporación de esta infraestructura permitirá gestionar la operación de la entidad con estándares equivalentes a los del sector privado y, en consecuencia, mejorar tanto las condiciones laborales de los empleados públicos como la atención a los usuarios.

El ministro de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Víctor “Ito” Bisonó, subrayó el carácter trascendental de la obra. “Esta obra, con una inversión superior a RD 117 millones, incluyendo el amueblamiento, y con 1.400 metros cuadrados distribuidos en tres niveles, constituye una muestra del compromiso del Gobierno dominicano, encabezado por el presidente Abinader, de fortalecer las capacidades internas del Estado para servir mejor a la ciudadanía, al considerar que la infraestructura también representa gestión, eficiencia y respeto”, afirmó.

La reciente apertura de la sede de la OMSA y la incorporación de 200 autobuses forman parte de una estrategia estatal para elevar la calidad del transporte y reducir los tiempos de espera de los usuarios metropolitanos (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)

En la ceremonia se destacó que la modernización de la OMSA no dependerá solo del nuevo edificio. Según González, la entidad integrará 200 nuevos autobuses con el objetivo de colocar el servicio a la altura del transporte público de ciudades como Santiago de Chile, Bogotá y Ciudad de México. Esta estrategia contempla la combinación de nuevas unidades con tecnologías de electromovilidad, lo que permitirá disminuir los tiempos de espera en las paradas y mejorar la experiencia del pasajero.

El bloque central de este proyecto responde a una política estatal que busca fortalecer la gestión y dignidad institucional. La OMSA, bajo la dirección de González, asumirá el desafío de ofrecer un servicio público eficaz, sostenido por una infraestructura que dignifica al empleado y escala la calidad del transporte metropolitano. La inversión, que ascendió a más de RD 117 millones, constituye un respaldo concreto a la visión de modernización impulsada por la administración Abinader.

El nuevo edificio de la OMSA centraliza control y dignifica al empleado público

El vicepresidente ejecutivo de la OMSA, Onésimo González, afirmó que el Centro de Control y Fiscalización instalado en la nueva infraestructura es el pilar del proceso de mejora continua iniciado hace siete meses para la atención a los usuarios y el fortalecimiento del personal. González también anunció que la entidad incorporará 200 nuevas unidades de autobuses y tecnología de electromovilidad. El objetivo es que el transporte público en Santo Domingo alcance niveles equiparables a metrópolis latinoamericanas de referencia y reduzca los tiempos de espera de los pasajeros.

Bisonó, ministro de la Vivienda, enfatizó la importancia de preservar el edificio para proteger la inversión, exhortando a aplicar un mantenimiento adecuado. El funcionario sostuvo que cada obra pública debe responder a una necesidad concreta y contribuir al fortalecimiento institucional, de acuerdo con lo manifestado a Presidencia de la República Dominicana.

Autoridades presentan una estrategia que busca elevar estándares operativos en servicios urbanos con implementación de centro avanzado y flota renovada, lo que podría marcar diferencias en la experiencia cotidiana de cientos de personas (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)

Abinader supervisa avance de la Ciudad Judicial contigua a la OMSA

Tras la inauguración de la sede de la OMSA, Luis Abinader supervisó las obras de construcción de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Oeste, ubicada en terrenos adyacentes al nuevo edificio de la entidad de transporte. El proyecto alojará al Poder Judicial, la Defensoría Pública y el Ministerio Público, según lo reportado por Presidencia de la República Dominicana. Esta iniciativa se inserta en la estrategia de fortalecimiento institucional y de ampliación del acceso a la justicia en la demarcación.

Al evento asistieron figuras del gabinete y autoridades locales, entre ellas el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, el ministro sin cartera y coordinador del Gabinete de Transporte, Deligne Ascención, la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana Leyva, y el alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña.