República Dominicana

El Gobierno dominicano amplía la electrificación rural en Elías Piña con más de RD 56 millones de inversión

Nuevos proyectos han permitido llevar energía a más de 187 familias y seis comunidades del municipio Pedro Santana, utilizando paneles solares y redes de distribución para consolidar el acceso a fuentes sostenibles en zonas rurales del país

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El desarrollo de estos proyectos obedece a una política pública que prioriza la reducción de desigualdades territoriales, como detalló el ministro de Energía y Minas, Joel Santos en el acto, acompañado por funcionarios del ministerio y autoridades municipales y provinciales. Foto cortesía Gobierno de RD.
El desarrollo de estos proyectos obedece a una política pública que prioriza la reducción de desigualdades territoriales, como detalló el ministro de Energía y Minas, Joel Santos en el acto, acompañado por funcionarios del ministerio y autoridades municipales y provinciales. Foto cortesía Gobierno de RD.

La llegada de la electricidad ha transformado la vida diaria de más de 187 familias en el municipio Pedro Santana, provincia Elías Piña, tras la culminación de nuevos proyectos de electrificación rural.

Con una inversión que supera los RD 56 millones, el Gobierno dominicano ha logrado dotar de energía a seis comunidades, priorizando el acceso a fuentes limpias y sostenibles.

En localidades como Caratá, Rossó y Pachutico, la instalación de 178 paneles solares de alta capacidad permitió que 130 hogares y un centro comunitario cuenten ahora con una potencia conjunta de 97,9 kWp.

La iniciativa incluyó la colocación de más de 500 bombillas y 655 tomacorrientes, además de 15 mil metros de cableado, lo que facilitó la electrificación integral de estos sectores rurales.

Las comunidades de Las Yamayas, La Peña y Rincón también fueron beneficiadas, donde se electrificaron 56 viviendas mediante 96 paneles solares, aportando una potencia total de 48,48 kWp. El proyecto contempló la entrega de 240 bombillas, 160 tomacorrientes y más de 10 mil metros de cable, consolidando un acceso seguro y estable a la electricidad.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, señaló que estos proyectos representan el compromiso del Gobierno de Luis Abinader con proporcionar “energía inclusiva y equitativa” y cerrar brechas territoriales, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida en zonas históricamente postergadas del país.

La Dirección de Electrificación Rural y Suburbana (DERS) gestionó la ejecución de las obras junto a asociaciones sin fines de lucro, el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI) y la organización Guakia Ambiente.

La iniciativa incluyó la colocación de paneles solares, más de 500 bombillas y 655 tomacorrientes, además de 15 mil metros de cableado, lo que facilitó la electrificación integral de estos sectores rurales. REUTERS/Nelson Bocanegra
La iniciativa incluyó la colocación de paneles solares, más de 500 bombillas y 655 tomacorrientes, además de 15 mil metros de cableado, lo que facilitó la electrificación integral de estos sectores rurales. REUTERS/Nelson Bocanegra

Estas entidades ofrecieron asesoría técnica y acompañamiento durante toda la instalación y puesta en marcha de los sistemas fotovoltaicos.

La iniciativa ha recibido reconocimiento de líderes locales como el senador Johnson Encarnación y la gobernadora Magdaly de los Santos, quienes recalcaron que el acceso a la electricidad fortalece tanto la dignidad como las oportunidades de desarrollo productivo en las comunidades beneficiadas.

El director ejecutivo del IDDI, David Luther, y Michela Izzo de Guakia Ambiente mostraron disposición para continuar colaborando en la expansión de la energía limpia en el país, aprovechando los recursos naturales de cada región.

Durante el acto de entrega, habitantes de las comunidades expresaron gratitud y asumieron la responsabilidad de preservar y mantener los equipos instalados, valorando los beneficios que supone la puesta en funcionamiento de estos sistemas.

Proyectos de electrificación en curso y planes para 2026-2027

El Ministerio de Energía y Minas anunció que, para el periodo 2026-2027, se prevé la extensión de redes eléctricas en Cañada Barrero y La Tinaja, ambas en el municipio Juan Santiago, con una inversión estimada en RD 15.567.659,21. Adicionalmente, avanza la identificación de nuevas iniciativas y la instalación de más de 2.700 luminarias en municipios como Bánica, Comendador, Juan Santiago y Guayabo.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, señaló que estos proyectos representan el compromiso del Gobierno de Luis Abinader con proporcionar “energía inclusiva y equitativa” y cerrar brechas territoriales, Foto cortesía Gobierno de RD.
El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, señaló que estos proyectos representan el compromiso del Gobierno de Luis Abinader con proporcionar “energía inclusiva y equitativa” y cerrar brechas territoriales, Foto cortesía Gobierno de RD.

En paralelo, se evalúan otros siete proyectos de electrificación que impactarán zonas como Carrizal hasta la sección Puello en Comendador, así como Los Cerros de Potroso y Potro Blanco en Sabana Larga. Estas obras buscan expandir el acceso a energía fiable y sostenible en áreas rurales de la provincia.

El desarrollo de estos proyectos obedece a una política pública que prioriza la reducción de desigualdades territoriales, como detalló Joel Santos en el acto, acompañado por funcionarios del ministerio y autoridades municipales y provinciales.

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