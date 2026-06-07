Guatemala: La crecida de un río derrumba una vivienda en Tecuaco y deja dos muertos

Las lluvias, la crecida de un río y el colapso de una vivienda arrastraron a tres familiares en el cantón Tecuaco, en Casillas, Santa Rosa. ( Cortesía: Bomberos Municipales Departamentales)

Las lluvias, la crecida de un río y el colapso de una vivienda dejaron tres integrantes de una familia arrastrados en el cantón Tecuaco, en Casillas, Santa Rosa, durante la noche, en un episodio que ocurrió mientras el pronóstico oficial advertía más acumulados de agua, crecidas repentinas e inundaciones para distintas regiones del país. Según los Bomberos Municipales Departamentales, uno de ellos fue hallado con vida y dos murieron tras el desbordamiento.

El contexto meteorológico anticipaba un escenario de riesgo más amplio. De acuerdo con el pronóstico para el domingo 07 de junio de 2026, un sistema de baja presión favorecería nublados parciales a totales con lluvias y actividad eléctrica del sur al centro del país durante la tarde y noche, con mayores acumulados en Altiplano Central, Valles de Oriente, Bocacosta y Pacífico.

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La institución de socorro informó que unidades de las estaciones de Casillas y Santa Rosa de Lima, a bordo de las unidades RD-127 y AD-67, desplegaron personal y equipo para evacuar otras viviendas y buscar a las tres personas desaparecidas. Durante la madrugada localizaron a un hombre con múltiples traumas e hipotermia, le brindaron atención prehospitalaria y lo trasladaron a la emergencia del Hospital Regional de Cuilapa.

La persona rescatada con vida fue identificada como Gusto López Quinteros, de 82 años. Los otros dos integrantes de la familia eran Dona Santos Díaz, de 65 años, y Esvin Leonel López, de 47 años, ambos localizados sin vida, según los Bomberos Municipales Departamentales.

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Los Bomberos Municipales Departamentales reportaron que una persona fue rescatada con vida y dos murieron tras el desbordamiento del río. (Cortesía: Bomberos Municipales Departamentales)

El cuerpo de una de las víctimas fue hallado a 10 kilómetros de la vivienda

En la secuencia de búsqueda, los Bomberos Municipales Departamentales informaron primero la localización de una mujer fallecida, arrastrada por la corriente junto a otras dos personas tras el desbordamiento del río en la comunidad de Tecuaco. El cuerpo fue encontrado a unos 10 kilómetros del punto donde la vivienda colapsó durante la noche y fue necesario realizar labores de rescate para llevarlo a una zona segura.

Después, el personal confirmó la localización del tercer desaparecido, con lo que quedó cerrado el operativo de búsqueda de los tres miembros de la familia afectados por el derrumbe de la vivienda en Casillas, Santa Rosa. La institución no añadió más detalles sobre las circunstancias exactas en que fue hallada esa última víctima.

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El hecho central es este: una vivienda colapsó por la fuerza de la corriente de un río en el cantón Tecuaco y los tres familiares que estaban dentro fueron arrastrados; uno sobrevivió y fue hospitalizado, y dos murieron, según los Bomberos Municipales Departamentales.

El pronóstico oficial advirtió crecidas repentinas, lahares y daños en la red vial

De acuerdo con el pronóstico meteorológico incluido en la información oficial, el país registraría ingreso fuerte de humedad procedente del océano Pacífico, con neblina al amanecer en occidente y valles de oriente, nubosidad dispersa en la región Norte, Caribe y Franja Transversal del Norte, y cielo medio nublado en Bocacosta, occidente, Altiplano Central y Valles de Oriente.

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La Conred alertó que las lluvias podían causar crecidas repentinas de ríos, inundaciones, lahares, movimientos en masa y daños en la red vial. (Cortesía: Bomberos Municipales Departamentales)

La advertencia agregó que las lluvias previstas podían provocar crecidas repentinas de ríos, inundaciones, lahares en la cadena volcánica, movimientos en masa y daños en la red vial. Según la Conred, durante este mes se esperan mayores acumulados en Bocacosta, Altiplano Central y Caribe, por lo que mantiene monitoreo de las condiciones meteorológicas a escala nacional.

Ese mismo mes comenzó además la temporada de ciclones tropicales en el océano Atlántico, iniciada el 1 de junio y vigente hasta el 30 de noviembre. Según el Insivumeh, para la temporada se pronostica la formación de hasta 15 tormentas en la cuenca del Atlántico, de las cuales entre cuatro y siete podrían alcanzar la categoría de huracán.

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