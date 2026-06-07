Honduras

Confirman tercer caso importado de sarampión en Honduras

Una mujer residente en Corinto, Omoa, fue diagnosticada con sarampión tras presentar fiebre, conjuntivitis y dificultad respiratoria, vinculando el caso con la situación epidemiológica de Guatemala, señalan autoridades hondureñas

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Vista trasera de una mujer adulta sentada, con mascarilla azul y camiseta rosa, mostrando una erupción cutánea roja y abultada en su brazo y codo.
La Secretaría de Salud de Honduras confirmó el 6 de junio de 2026 en Tegucigalpa el tercer caso importado registrado en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Salud de Honduras ha confirmado, este sábado, un tercer caso importado de sarampión en el país, en el marco de la vigilancia epidemiológica intensificada que se mantiene ante la alerta regional por dicha enfermedad.

Según el comunicado oficial, la paciente es una persona de sexo femenino residente en la comunidad de Corinto, municipio de Omoa, en el departamento de Cortés. El caso presentado mantiene nexo epidemiológico con la situación de sarampión que afecta actualmente a Guatemala.

La paciente acudió a los servicios de salud tras manifestar síntomas compatibles con la enfermedad, entre los que se incluyen fiebre, tos, ojos rojos (conjuntivitis), dolor de cabeza, secreción nasal y dificultad para respirar. Tras la evaluación clínica y epidemiológica, las autoridades sanitarias realizaron la toma de muestras correspondientes, confirmando el diagnóstico de sarampión.

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De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Salud, los contactos identificados hasta el momento permanecen bajo vigilancia epidemiológica y seguimiento clínico. Los equipos de respuesta continúan la investigación de campo y las acciones de contención y control conforme a los protocolos nacionales establecidos.

Personal de salud en Honduras confirmó un caso importado de sarampión en Corinto, Omoa, después de que una paciente acudió por fiebre, tos, ojos rojos, dolor de cabeza, secreción nasal y dificultad para respirar, síntomas compatibles con la enfermedad. (Secretaría de Salud de Honduras)
Personal de salud en Honduras confirmó un caso importado de sarampión en Corinto, Omoa, después de que una paciente acudió por fiebre, tos, ojos rojos, dolor de cabeza, secreción nasal y dificultad para respirar, síntomas compatibles con la enfermedad. (Secretaría de Salud de Honduras)

Honduras solo reporta casos importados de sarampión y mantiene vigilancia ante riesgo regional

La nota enfatiza que Honduras no registra casos autóctonos de sarampión, ya que no existe evidencia de transmisión comunitaria en el territorio nacional. Los casos confirmados en el país corresponden a eventos importados, asociados a la situación epidemiológica que afecta a la región de las Américas.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por gotas respiratorias al toser, estornudar o hablar, y puede afectar a personas de todas las edades. Esta enfermedad puede ocasionar complicaciones graves, especialmente en niños menores de cinco años, adultos no vacunados, mujeres embarazadas y personas inmunocomprometidas.

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La Secretaría de Salud recomienda especialmente a los grupos de riesgo y a quienes viajen a países con circulación activa del virus, verificar y completar su esquema de vacunación. Además, autoridades destacan la importancia de la vacuna SRP (Sarampión, Rubéola y Parotiditis) y sugieren acudir a los establecimientos de salud para su aplicación oportuna, de acuerdo con los lineamientos nacionales vigentes.

Primer plano de dos manos con una erupción cutánea roja y puntos visibles, superpuestas sobre una persona con una camiseta gris.
Autoridades recalcan la importancia de la vacunación y vigilancia en zonas de riesgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vacunación constituye la medida más eficaz para prevenir el sarampión, según los responsables de la salud pública. Ante la confirmación de casos importados, la Secretaría de Salud exhorta a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de y a no difundir información no verificada, con el fin de evitar la desinformación y el pánico.

El comunicado también señala que la Secretaría mantiene su compromiso de proteger la salud de la población hondureña mediante la implementación de medidas oportunas de prevención, control y respuesta ante el sarampión y otras enfermedades. Las autoridades reiteran la importancia de la vigilancia epidemiológica, el seguimiento clínico a los casos y contactos, y la colaboración ciudadana en el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias.

La información oficial fue emitida por la Unidad de Comunicación Institucional de la Secretaría de Salud de Honduras, la institución pone a disposición sus canales electrónicos y redes sociales oficiales.

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