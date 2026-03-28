República Dominicana: El Servicio Nacional de Salud informa baja histórica en mortalidad materna, infantil y neonatal

El Servicio Nacional de Salud reporta una reducción histórica en la mortalidad materna, infantil y neonatal en República Dominicana durante el primer trimestre de 2026. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El Servicio Nacional de Salud (SNS) reportó una disminución sin precedentes en los índices de mortalidad materna, infantil y neonatal en la red pública de hospitales de República Dominicana durante el primer trimestre de 2026, según publicó la entidad el viernes.

De acuerdo con los datos proporcionados por el SNS, el país registró 17 muertes maternas, 311 infantiles y 279 neonatales entre enero y marzo de 2026, cifras considerablemente inferiores a las de igual periodo del año anterior.

Según informó el SNS, la reducción equivale a un 57,5 % en mortalidad materna, 21 % en mortalidad infantil y 18 % en mortalidad neonatal respecto a los primeros tres meses de 2025, cuando se reportaron 40 muertes maternas, 394 infantiles y 347 neonatales.

El Ministerio de Salud Pública, a través de su Dirección de Epidemiología, confirmó la tendencia descendente y la atribuyó a la consolidación de estrategias nacionales orientadas a mejorar la atención materno-infantil.

De las muertes maternas registradas en el periodo, ocho correspondieron a pacientes extranjeras haitianas, lo que representa el 47 % del total, detalló el organismo. El SNS explicó que este indicador es monitoreado de cerca, considerando la situación migratoria y el acceso a servicios de salud de la población haitiana en el país.

El doctor Martín Ortiz, director Materno Infantil y Adolescentes del SNS, destacó que la capacitación continua del personal médico en emergencias obstétricas y neonatales, junto con el fortalecimiento del primer nivel de atención y la consulta prenatal, han sido determinantes para estos resultados. “Las pacientes en estado crítico reciben seguimiento cercano y multidisciplinario, lo que mejora notablemente el pronóstico”, afirmó Ortiz en declaraciones recogidas por el gobierno de República Dominicana.

La República Dominicana registró 17 muertes maternas, 311 infantiles y 279 neonatales entre enero y marzo de 2026, cifras inferiores al mismo periodo de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las estrategias implementadas, el SNS resaltó el monitoreo mensual de casos, la búsqueda activa de morbilidad materna extrema, la revisión oportuna de muertes para identificar oportunidades de mejora y la distribución de insumos clave como trajes anti-shock. Además, se reforzó la atención en el puerperio inmediato y se crearon comités para reducir la cesárea primaria.

En el ámbito neonatal e infantil, la entidad indicó que se han fortalecido las infraestructuras de las unidades de cuidados intensivos pediátricos y neonatales, además de actualizar protocolos y garantizar la disponibilidad de insumos esenciales como surfactante, cafeína y nutrición parenteral. El personal de salud, tanto médico como de enfermería, fue capacitado en la atención del recién nacido crítico y en la aplicación de terapias como la hipotermia para evitar secuelas neurológicas.

El SNS subrayó la importancia de la vigilancia activa de infecciones, el desarrollo de redes de traslado neonatal seguro y la promoción de programas como mamá canguro y la detección temprana de déficit auditivo. “La integración de las unidades neonatales y el análisis continuo de las principales causas de muerte han permitido ejecutar planes más efectivos”, comunicó el organismo.

El Ministerio de Salud Pública remarcó que la continuidad de estas acciones busca consolidar la tendencia a la baja en los indicadores de mortalidad materno-infantil en la red hospitalaria pública. Las autoridades evalúan la posibilidad de replicar algunos de estos modelos en otros niveles del sistema nacional de salud.