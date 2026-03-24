Las zonas francas de República Dominicana impulsan un acuerdo para adaptar la educación técnica a necesidades del sector

El acuerdo promueve la revisión constante de programas académicos y el fortalecimiento de pasantías, así como la creación de un comité para asegurar la conexión entre la educación técnica y las necesidades del mercado (Foto cortesía Instituto Tecnológico de Las Américas)

El déficit de talento técnico especializado representa el principal desafío para la expansión y sostenibilidad del sector de zonas francas en República Dominicana.

Frente a esa realidad, el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) y el Parque Zona Franca Las Américas (ZFLA) avanzan en una alianza estratégica cuyo objetivo central es impulsar la empleabilidad y la formación de profesionales capaces de integrarse de manera inmediata al aparato productivo nacional, una medida que esperan contribuya a la reducción de la pobreza y al fortalecimiento del tejido empresarial del país, según informaron ambas instituciones este martes en sus redes sociales.

Durante 2023, Zona Franca Las Américas reportó la existencia de más de 40 empresas instaladas y más de 23.000 empleos directos generados.

De acuerdo con el comunicado recogido por Listín Diario, estas cifras reflejan el peso de este parque industrial en la economía nacional. La escasez de capital humano calificado sigue siendo un obstáculo determinante para la llegada de nuevas inversiones, incluso en un contexto de condiciones macroeconómicas favorables.

En la reciente reunión entre el rector del ITLA, Jimmy Rosario Bernard, y el presidente ejecutivo de ZFLA, Bela G. Szabó, ambos coincidieron en que la brecha de talento técnico es el factor clave a resolver para asegurar la competitividad internacional del país. Bernard señaló: “Nuestro compromiso es formar talento altamente capacitado, alineado con las demandas reales del mercado laboral, y generar oportunidades que transformen vidas a través de la educación técnica”. Szabó expresó: “La competitividad de las zonas francas depende en gran medida del capital humano. Contar con personal calificado es un factor decisivo para atraer nuevas inversiones y asegurar el crecimiento sostenido del sector”.

Esta alianza contempla la reactivación de un acuerdo de colaboración interinstitucional que establece metas concretas para reducir la brecha de talento. Entre ellas destacan la revisión y adecuación permanente de la oferta académica del ITLA conforme a las necesidades expresadas por el sector productivo, el fortalecimiento de los programas de pasantías y la creación de una agenda de trabajo conjunta, con mecanismos de seguimiento estructurados.

La colaboración estratégica entre ambas entidades busca adecuar la oferta académica a las exigencias del mercado productivo, incrementar la pertinencia educativa y fortalecer el tejido empresarial dominicano (Foto cortesía Instituto Tecnológico de Las Américas)

Ambas instituciones acordaron, además, la creación de un comité de seguimiento integrado por representantes designados de ITLA y ZFLA. Este comité tendrá como función principal asegurar que los objetivos acordados se cumplan y que la formación técnica se mantenga en sintonía con las demandas reales del mercado laboral, una medida orientada a garantizar la pertinencia y la empleabilidad de los futuros egresados.

Tres áreas prioritarias

El encuentro permitió identificar los sectores donde el país requiere un impulso formativo inmediato. Las áreas prioritarias definidas incluyen semiconductores, manufactura de dispositivos electrónicos y medicina robótica, junto a otros campos emergentes que requieren capacitación avanzada.

Según el reporte de Listín Diario, existen obstáculos en competencias transversales fundamentales —como lectoescritura, logística, recursos humanos y finanzas— que exigen ajustes en los programas docentes actuales. Este hallazgo llevará, en los próximos meses, a una adaptación curricular para responder tanto a las necesidades tecnológicas como a las habilidades básicas que exigen las empresas globales.

El plan de acción contempla estrategias específicas para elevar la matrícula en carreras críticas, realizar censos de egresados en las comunidades cercanas al parque industrial y aprovechar estudios previamente elaborados para optimizar la planificación de la oferta educativa vinculada a ZFLA. De esta forma, el trabajo conjunto entre el Instituto Tecnológico de las Américas y Zona Franca Las Américas busca consolidar una educación técnica alineada con las tendencias internacionales y contribuir al desarrollo sostenible de República Dominicana.