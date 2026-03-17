República Dominicana

Gobierno dominicano abre una nueva escuela para 900 estudiantes en Villa Mella

El nuevo centro educativo está equipado con infraestructura moderna y capacidad para albergar a cientos de alumnos en un ambiente diseñado para favorecer el aprendizaje y la seguridad, informaron funcionarios del sector educativo

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Con una infraestructura de 26 aulas y áreas especializadas, el nuevo plantel garantiza un entorno educativo de excelencia y bienestar para las familias de Santo Domingo Norte. Video cortesía Luis Miguel De Camps.

La Escuela Comunal Barrio Lindo, ubicada en Villa Mella, Santo Domingo Norte, fue inaugurada por el presidente Luis Abinader y está preparada para recibir a 900 estudiantes en un edificio de 26 aulas modernas, según informó el Ministerio de Educación. El nuevo plantel, concebido para ofrecer condiciones de seguridad y comodidad, busca elevar la calidad educativa en toda la zona.

Durante la inauguración, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, subrayó la apuesta gubernamental por fortalecer el sistema educativo mediante infraestructuras que permitan el desarrollo integral de los alumnos. El funcionario aseguró que “continuarán los esfuerzos para contar con planteles educativos que contribuyan a formar ciudadanos íntegros”, en declaraciones recogidas por la Presidencia de la República.

“Un espacio de dignidad y confort para 900 estudiantes de Villa Mella. Con una infraestructura de 26 aulas y áreas especializadas, el nuevo plantel garantiza un entorno educativo de excelencia y bienestar para las familias de Santo Domingo Norte”, informó la Presidencia.

En sus instalaciones, la Escuela Comunal Barrio Lindo dispone de áreas administrativas, dirección, subdirección, salón de profesores, oficinas técnicas y depósitos, además de servicios como enfermería y orientación para atención a la salud y el desarrollo emocional del alumnado.

La Escuela Comunal Barrio Lindo
La Escuela Comunal Barrio Lindo ha sido equipada con todas las áreas administrativas y de servicios necesarias para un funcionamiento óptimo. (Foto cortesía Presidencia de la República)

El diseño arquitectónico incorpora espacios para la recreación, áreas exteriores, una zona cívica, así como medidas de seguridad, frontón con garita de acceso y baños modernos. El suministro de agua está garantizado por una cisterna de 8.000 galones, de acuerdo con el reporte oficial.

La entrega de esta infraestructura se produce en el marco de una política estatal dirigida a mejorar los ambientes escolares y promover la transformación social a través de la inversión en educación, afirmaron las autoridades durante el acto con líderes comunitarios de Santo Domingo Norte.

“26 aulas que abrirán oportunidades para más de 900 estudiantes de esta comunidad. Y escuchar a los niños celebrar su nueva escuela nos recuerda por qué hacemos este trabajo cada día. Cada escuela que abrimos es una puerta que se abre al futuro de la República Dominicana”, colocó el ministro en sus redes sociales en el que los estudiantes se mostraron asombrados del nuevo recinto educativo.

Apuesta educativa en República Dominicana

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El diseño arquitectónico no solo prioriza el área docente, sino también la recreación y el paisajismo

En el Día Internacional de las Matemáticas, este 14 de marzo, Abinader otorgó 8.000 becas del programa Generación STEAM para impulsar la formación de jóvenes dominicanos en ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. El objetivo, según detalló el mandatario, es garantizar que la República Dominicana cuente con el talento necesario para competir en la economía del conocimiento y afrontar los desafíos de la acelerada transformación tecnológica global.

Abinader remarcó que el desarrollo nacional está directamente vinculado al “desarrollo de su capital humano”. Según datos del Ministerio de la Juventud, la convocatoria contó con más de15.500 postulaciones y movilizó más de 630 millones de pesos en oportunidades educativas.

El ministro de la Juventud, Carlos Valdez, subrayó que este resultado refleja el alcance e impacto del programa. Este monto, junto con el hecho de que 62 % de los beneficiarios son mujeres, distingue a Generación STEAM de otras iniciativas similares en áreas STEM, históricamente con menor participación femenina.

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