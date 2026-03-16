El gobierno dominicano evalúa eliminación de impuestos al ahorro y mipymes

13/09/2023 Fachada del Ministerio de Hacienda de República Dominicana

El ministro de Hacienda y Economía Magín Díaz anunció este lunes que el Gobierno dominicano analiza la posibilidad de eliminar impuestos que gravan el ahorro, los seguros de vida y el anticipo que tributan las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), como parte de una reforma tributaria orientada no solo a aumentar la recaudación, sino a depurar el sistema fiscal y fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas. La propuesta, discutida públicamente en el programa “El sol de la mañana”, busca transformar el esquema tributario en un entorno de déficit estructural y presiones externas, según informó el diario económico elDinero.

En el último quinquenio, la economía dominicana ha mostrado un déficit fiscal cercano al 3 % del producto interno bruto, de acuerdo con lo expresado por Magín Díaz, indica la nota del medio dominicano. Este saldo negativo se enmarca en un panorama internacional adverso determinado por desafíos como la pandemia de coronavirus y los conflictos bélicos en Europa y Oriente Medio. No obstante, el ministro subrayó que la República Dominicana consiguió reducir la deuda pública medida en relación al producto interno bruto y figura entre los países que han alcanzado un superávit primario en la región.

Revisión de tributos y enfoque de la reforma

La revisión de los impuestos sobre el ahorro, los seguros de vida y el anticipo de mipymes parte de la premisa de que varios tributos “han perdido su razón de ser”, mencionó Magín Díaz, de acuerdo con la publicación, indicando que el sentido de la reforma debe ser más amplio que un mero aumento de tasas e incluir la depuración de figuras obsoletas como el impuesto a las hipotecas.

La discusión, según el ministro, debe considerar si “los impuestos al ahorro y a los seguros de vida, así como el anticipo de las mipymes”, deben ser eliminados o al menos reducidos de manera progresiva. Díaz destacó: “Es hora de que se revisen ciertos impuestos para eliminarse, o al menos, reducirse gradualmente, como el seguro de vida. Se hizo en un momento un impuesto selectivo a los seguros en lugar del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS)”.

Un hombre cambia dinero en el Mercado Binacional en Dajabón (República Dominicana).EFE/ Bienvenido Velasco

El funcionario enfatizó la necesidad de fortalecer la recaudación a través de medidas administrativas, con el propósito de atacar la evasión fiscal —a la que calificó como “lo más perverso” que puede existir—, debido a su impacto negativo sobre la competencia en el mercado. Consideró que la eficacia de la administración tributaria es tanto o más importante que el diseño de nuevos gravámenes.

El déficit fiscal y la presión internacional condicionan la reforma en República Dominicana

La economía nacional debe enfrentar la reforma dentro de un contexto de déficit fiscal estructural, que ronda el 3 % del producto interno bruto, como puntualizó Magín Díaz, según elDinero. A esto se suman las repercusiones económicas de la pandemia y los conflictos bélicos de Rusia, Ucrania, Israel, Palestina y las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Pese a estos desafíos, la gestión financiera logró una reducción de la deuda pública medida en relación al producto interno bruto y obtener un superávit primario.

Esta propuesta de revisión y eliminación de tributos específicos forma parte de un enfoque que prioriza la transparencia y la actualización del régimen impositivo, adaptándolo a las condiciones económicas actuales y al objetivo de asegurar la salud de las finanzas públicas, de acuerdo a lo expuesto por el funcionario.