La Unión Europea y el Mercosur celebraron la entrada en vigor provisional de su acuerdo comercial

Más de dos décadas de negociaciones precedieron la implementación del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur (Reuters)

Líderes de la Unión Europea y del Mercosur celebraron este viernes la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial bilateral, tras años de negociaciones y expectativas.

La noticia se confirmó durante una videoconferencia extraordinaria en la que participaron Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea; António Costa, presidente del Consejo Europeo; y los mandatarios de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

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El tratado comenzó a aplicarse de manera provisional después de que el Consejo Europeo autorizara a la Comisión a hacerlo tras la primera ratificación de un país del Mercosur, ocurrida el 27 de febrero.

Desde hoy, el acuerdo habilita la liberalización de más del 90% de los aranceles que regían entre ambos bloques económicos, tanto de forma inmediata como gradual, creando un mercado de 700 millones de personas y afectando a más del 91% de las mercancías europeas exportadas al Mercosur.

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La videoconferencia reunió a las máximas autoridades de la UE y Mercosur para marcar el inicio del acuerdo (Europa Press)

Entre los productos europeos que se benefician de la reducción o eliminación de aranceles figuran automóviles, fármacos, vino, licores y aceite de oliva, mientras que el sector agroalimentario prevé un crecimiento de exportaciones del 50% hacia los países del Mercosur, según estimaciones de la Comisión Europea.

Bruselas calcula que las exportaciones anuales europeas a la región podrían alcanzar los 50.000 millones de euros en 2040.

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó que el inicio de la aplicación provisional del acuerdo trae beneficios tangibles y visibles de inmediato, con la baja de los aranceles y la apertura de nuevos mercados para las empresas europeas.

Ursula von der Leyen calificó el inicio del acuerdo como un mensaje de prosperidad global (Reuters)

Además, subrayó que los inversores acceden a un entorno de mayor previsibilidad y que la puesta en marcha del acuerdo permitirá comprobar de manera concreta sus ventajas.

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Durante la videoconferencia, António Costa señaló que el tratado representa mucho más que un pacto comercial. Lo definió como una alianza basada en una visión compartida y fundamentada en normas, valores e intereses comunes, y resaltó que la cooperación multilateral se fortalece con acuerdos de este tipo.

Von der Leyen agregó que la colaboración entre los bloques genera prosperidad para todos, y que la voz conjunta de la Unión Europea y el Mercosur resonará con mayor intensidad en el escenario internacional.

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Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó la jornada como histórica para el multilateralismo, al recordar las más de dos décadas de negociación que demandó concretar el acuerdo.

Además, precisó que el tratado abarca alrededor de 30 países, cuya población suma 720 millones de habitantes y un producto interno bruto conjunto de 22 billones de dólares.

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Entre otros temas, ratificó que la entrada en vigor abrirá nuevas oportunidades para los sectores productivos de Brasil, con más comercio, inversiones y presencia internacional para el país.

Luiz Inácio Lula da Silva celebró el día como histórico para el multilateralismo (Reuters)

Luego, Santiago Peña, presidente de Paraguay, consideró que el acuerdo era hasta hace poco una meta inalcanzable y que ahora trae consigo una promesa concreta de más empleo, acceso a nuevos mercados y mayores posibilidades de crecimiento.

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En el caso de Uruguay, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, afirmó que con la entrada en vigor del acuerdo, el Mercosur adquiere una dimensión completamente diferente a nivel internacional.

Esto incluye además medidas de salvaguarda para proteger a los productores europeos ante posibles impactos negativos. La Unión Europea podrá suspender temporalmente las preferencias arancelarias para determinados productos agroalimentarios, como carne de vacuno, pollo, huevos, azúcar y cítricos, si las importaciones aumentan más de un 5% respecto a la media de los últimos tres años y los precios caen por debajo de un 5% del valor en el mercado europeo.

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En ese caso, la Comisión Europea deberá abrir una investigación para determinar la necesidad de medidas de protección.

(Con información de Europa Press y EFE)