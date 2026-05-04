Nicaragüense fue asesinado con arma blanca en un mesón del oriente de El Salvador

La víctima, de 28 años y originaria de Texistepeque, fue atacada con arma blanca dentro de su vivienda, según informaron las autoridades salvadoreñas. (Foto cortesía redes sociales)

Un hombre de nacionalidad nicaragüense fue asesinado el domingo 3 de mayo en la zona oriental de El Salvador, un hecho que marca el primer homicidio oficial reportado a nivel nacional durante el mes de marzo, según la Policía Nacional Civil(PNC). Las circunstancias del ataque permanecen sin esclarecer y el caso ha motivado un despliegue de investigación para dar con el responsable.

De acuerdo con el informe policial, consultado por este medio, la víctima tenía 43 años y recibió múltiples lesiones producidas por arma blanca. El ataque ocurrió en el interior de un mesón identificado como El Pino, situado sobre la 2a Avenida Sur, en el centro del departamento de San Miguel. Versiones difundidas en redes sociales mencionan que el fallecido podría responder al nombre de Freddy Meza Castillo, aunque la policía no ha aportado confirmación oficial sobre su identidad completa.

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La víctima fue identificada extraoficialmente como Freddy Meza Castillo, de 43 años, y murió tras recibir múltiples heridas de arma blanca. (Foto cortesía redes sociales)

Equipos de Inteligencia e Investigación de la PNC se movilizaron tras el suceso para intentar ubicar al responsable. Hasta el cierre de este reporte, no se conocen los móviles del crimen ni se han producido detenciones relacionadas. Este episodio resalta el trabajo de las autoridades en el seguimiento de hechos de violencia recientes en el oriente del país.

La violenta muerte del ciudadano nicaragüense representa el primer caso de homicidio registrado oficialmente en El Salvador durante marzo. El dato resalta en un contexto donde, según estadísticas publicadas por fuentes oficiales, los meses previos de 2026 han mostrado una disminución de los asesinatos a nivel nacional, posicionando al país con tasas históricamente bajas.

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La Policía Nacional Civil ha desplegado equipos de inteligencia e investigación para localizar al responsable del homicidio en la zona oriental. (Foto cortesía FGR).

Una mujer murió al intervenir en una agresión en Candelaria de la Frontera

Previamente, la noche del 30 de abril de 2026, una mujer de 65 años identificada como Lorenza del Tránsito Cardona fue asesinada con un corvo en Candelaria de la Frontera, ubicado en el oeste del departamento de Santa Ana. El reporte oficial de la Policía Nacional Civil de El Salvador señala que la víctima intentó intervenir para proteger a otra mujer que estaba siendo agredida por su pareja cuando fue atacada mortalmente.

El crimen tuvo lugar en la colonia Las ánimas, cantón Tierra Blanca. Información de fuentes comunitarias y redes sociales precisa que Cardona recibió heridas letales mientras intentaba detener el ataque. Las investigaciones siguen en curso, hasta el momento, la PNC no ha informado sobre capturas o avances concretos respecto al responsable.

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El Salvador ha mantenido una tendencia de reducción de homicidios en 2026, gracias al régimen de excepción y las estrategias de seguridad vigentes. (Foto cortesía PNC)

Los tres primeros meses de 2026 con cifras históricas de homicidios bajos

La Policía Nacional Civil reportó que en abril de 2026 hubo tres homicidios en todo el territorio salvadoreño, consolidando una tendencia descendente en comparación con años anteriores cuando se registraban más de una decena de hechos violentos a diario. Este resultado forma parte de la continuidad del régimen de excepción y la implementación sostenida de estrategias de seguridad por parte del gobierno.

Durante marzo, las autoridades registraron diez homicidios, mostrando un aumento momentáneo respecto al registro de los meses adyacentes. Febrero se señaló por la reducción drástica de la criminalidad, con solo cinco homicidios contabilizados en 29 días, recordando que fue el mes con mayor cantidad de jornadas consecutivas sin hechos violentos mortales.

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En enero de 2026, las estadísticas oficiales indican un total de cuatro homicidios en El Salvador. El promedio diario de asesinatos en ese periodo fue de 0.12 homicidios por día, y se acumularon 27 días sin reportes de asesinatos en el país. Estas cifras consolidan la tendencia histórica a la baja de la violencia en el territorio nacional, un fenómeno que se mantiene bajo estricta vigilancia policial y como resultado de medidas excepcionales en materia de seguridad.

Las autoridades han recalcado que la reducción en los homicidios continúa siendo el principal resultado de las actuales políticas de seguridad.

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