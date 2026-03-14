Otorgan libertad condicional a piloto dominicano detenido en Guinea

El piloto Fabio Nicolás Espinal Núñez obtuvo libertad condicional en Conakri tras dos meses de detención por violación del espacio aéreo de Guinea. (Cortesía: Redes sociales)

Tras más de dos meses de incertidumbre legal y tensiones diplomáticas, las autoridades judiciales de Guinea han concedido la libertad condicional al piloto dominicano-estadounidense Fabio Nicolás Espinal Núñez. El aviador permanecía en prisión en la capital, Conakri, desde el pasado 28 de diciembre de 2025, tras un incidente que movilizó a la cancillería de la República Dominicana y a gremios aeronáuticos internacionales.

La noticia fue confirmada este viernes por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) dominicano y la Asociación Nacional de Pilotos (ANP), marcando un giro decisivo en un caso que ha sido seguido de cerca por la comunidad aeronáutica de la región.

La detención de Espinal Núñez y un colega de nacionalidad estadounidense se produjo a finales del año pasado, cuando fueron interceptados y acusados de violar el espacio aéreo de Guinea. Lo que comenzó como una operación de vuelo rutinaria se transformó rápidamente en un proceso judicial complejo bajo las leyes de seguridad nacional del país africano.

Desde el momento del arresto, la situación generó una alerta en el cuerpo diplomático dominicano. Según el comunicado oficial del MIREX, la institución mantuvo contacto permanente con el piloto, su padre y sus representantes legales tanto en Guinea como en Santo Domingo.

“Se realizaron gestiones diplomáticas a través de varias embajadas dominicanas, con miras a ofrecerle la debida asistencia consular, el respeto al debido proceso y la protección de sus derechos fundamentales”, subrayó la Cancillería.

Las gestiones diplomáticas del Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana resultaron claves para la liberación condicional de Espinal Núñez en Guinea. (Cortesía: Cancillería de República Dominicana)

La postura del gremio aeronáutico

Por su parte, la Asociación Nacional de Pilotos (ANP), que ha liderado una campaña para garantizar la seguridad de su miembro, expresó un profundo alivio tras conocerse el fallo judicial.

En un comunicado cargado de emotividad, la organización manifestó:

“Con gran alegría y alivio, la Asociación Nacional de Pilotos anuncia que nuestro querido colega y miembro, el piloto Fabio Espinal, ha sido puesto en libertad bajo fianza tras permanecer detenido en Guinea desde el año pasado. Han sido meses difíciles y de gran incertidumbre, pero nunca perdimos la esperanza”.

A pesar de este avance, el gremio recordó que el proceso legal en territorio africano aún no ha concluido. Actualmente, se están siguiendo los pasos jurídicos necesarios para cerrar el expediente y permitir que Espinal Núñez abandone el país africano.

“¡Fabio, te esperamos con los brazos abiertos!”, concluyó el mensaje de la asociación por redes sociales.

La Asociación Nacional de Pilotos celebró el alivio que supone la fianza para Fabio Espinal Núñez, aunque el proceso legal aún sigue abierto en territorio guineano. (Cortesía: Asociación Nacional de Pilotos)

El camino hacia la repatriación

Aunque la libertad condicional representa una victoria significativa para la defensa, el piloto dominicano deberá permanecer en Guinea bajo ciertas restricciones legales mientras se resuelven los cargos finales.

La asistencia consular dominicana continúa activa, centrada ahora en agilizar los trámites de salida y asegurar que el retorno de Espinal Núñez se produzca sin nuevos contratiempos.

Este caso pone de relieve los desafíos que enfrentan los profesionales de la aviación civil en jurisdicciones extranjeras y la importancia de la intervención diplomática oportuna.

Las autoridades africanas tienen pendiente definir la fecha y condiciones para el retorno de Fabio Espinal Núñez, tras su libertad condicional en Guinea. (Cortesía: Redes sociales)

Por ahora, la prioridad de la familia y las autoridades es la recuperación física y emocional del piloto, quien ha pasado los últimos meses bajo la presión de un sistema judicial desconocido y lejos de su hogar.

Se espera que en las próximas semanas se defina el calendario para su regreso a la República Dominicana, donde la comunidad aeronáutica ya prepara un recibimiento para el profesional que, después de un largo invierno en una prisión africana, finalmente ve la luz al final del túnel.