República Dominicana

Otorgan libertad condicional a piloto dominicano detenido en Guinea

La medida se produce tras más de dos meses de detención y una intensa gestión diplomática encabezada por autoridades dominicanas y organizaciones aeronáuticas que velan ahora por el retorno seguro del profesional

Guardar
El piloto Fabio Nicolás Espinal
El piloto Fabio Nicolás Espinal Núñez obtuvo libertad condicional en Conakri tras dos meses de detención por violación del espacio aéreo de Guinea. (Cortesía: Redes sociales)

Tras más de dos meses de incertidumbre legal y tensiones diplomáticas, las autoridades judiciales de Guinea han concedido la libertad condicional al piloto dominicano-estadounidense Fabio Nicolás Espinal Núñez. El aviador permanecía en prisión en la capital, Conakri, desde el pasado 28 de diciembre de 2025, tras un incidente que movilizó a la cancillería de la República Dominicana y a gremios aeronáuticos internacionales.

La noticia fue confirmada este viernes por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) dominicano y la Asociación Nacional de Pilotos (ANP), marcando un giro decisivo en un caso que ha sido seguido de cerca por la comunidad aeronáutica de la región.

La detención de Espinal Núñez y un colega de nacionalidad estadounidense se produjo a finales del año pasado, cuando fueron interceptados y acusados de violar el espacio aéreo de Guinea. Lo que comenzó como una operación de vuelo rutinaria se transformó rápidamente en un proceso judicial complejo bajo las leyes de seguridad nacional del país africano.

Desde el momento del arresto, la situación generó una alerta en el cuerpo diplomático dominicano. Según el comunicado oficial del MIREX, la institución mantuvo contacto permanente con el piloto, su padre y sus representantes legales tanto en Guinea como en Santo Domingo.

“Se realizaron gestiones diplomáticas a través de varias embajadas dominicanas, con miras a ofrecerle la debida asistencia consular, el respeto al debido proceso y la protección de sus derechos fundamentales”, subrayó la Cancillería.

Las gestiones diplomáticas del Ministerio
Las gestiones diplomáticas del Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana resultaron claves para la liberación condicional de Espinal Núñez en Guinea. (Cortesía: Cancillería de República Dominicana)

La postura del gremio aeronáutico

Por su parte, la Asociación Nacional de Pilotos (ANP), que ha liderado una campaña para garantizar la seguridad de su miembro, expresó un profundo alivio tras conocerse el fallo judicial.

En un comunicado cargado de emotividad, la organización manifestó:

“Con gran alegría y alivio, la Asociación Nacional de Pilotos anuncia que nuestro querido colega y miembro, el piloto Fabio Espinal, ha sido puesto en libertad bajo fianza tras permanecer detenido en Guinea desde el año pasado. Han sido meses difíciles y de gran incertidumbre, pero nunca perdimos la esperanza”.

A pesar de este avance, el gremio recordó que el proceso legal en territorio africano aún no ha concluido. Actualmente, se están siguiendo los pasos jurídicos necesarios para cerrar el expediente y permitir que Espinal Núñez abandone el país africano.

“¡Fabio, te esperamos con los brazos abiertos!”, concluyó el mensaje de la asociación por redes sociales.

La Asociación Nacional de Pilotos
La Asociación Nacional de Pilotos celebró el alivio que supone la fianza para Fabio Espinal Núñez, aunque el proceso legal aún sigue abierto en territorio guineano. (Cortesía: Asociación Nacional de Pilotos)

El camino hacia la repatriación

Aunque la libertad condicional representa una victoria significativa para la defensa, el piloto dominicano deberá permanecer en Guinea bajo ciertas restricciones legales mientras se resuelven los cargos finales.

La asistencia consular dominicana continúa activa, centrada ahora en agilizar los trámites de salida y asegurar que el retorno de Espinal Núñez se produzca sin nuevos contratiempos.

Este caso pone de relieve los desafíos que enfrentan los profesionales de la aviación civil en jurisdicciones extranjeras y la importancia de la intervención diplomática oportuna.

Las autoridades africanas tienen pendiente
Las autoridades africanas tienen pendiente definir la fecha y condiciones para el retorno de Fabio Espinal Núñez, tras su libertad condicional en Guinea. (Cortesía: Redes sociales)

Por ahora, la prioridad de la familia y las autoridades es la recuperación física y emocional del piloto, quien ha pasado los últimos meses bajo la presión de un sistema judicial desconocido y lejos de su hogar.

Se espera que en las próximas semanas se defina el calendario para su regreso a la República Dominicana, donde la comunidad aeronáutica ya prepara un recibimiento para el profesional que, después de un largo invierno en una prisión africana, finalmente ve la luz al final del túnel.

Temas Relacionados

Ministerio de Relaciones Exteriores República DominicanaGuineaAviación CivilAsistencia ConsularRepública Dominicana

Últimas Noticias

El Salvador elimina las comisiones bancarias: Pay, el nuevo motor de la inclusión financiera digital

Diseñada para conectar a emprendedores y ciudadanos no bancarizados, esta plataforma gratuita elimina el uso de efectivo y permite que salvadoreños construyan un historial financiero por primera vez

El Salvador elimina las comisiones

Honduras y Estados Unidos firman acuerdo para fortalecer sistema sanitario nacional

La cooperación renovada permitirá dotar al país centroamericano de mejores herramientas para anticiparse y responder ante emergencias de salud, potenciando tanto la infraestructura como la formación de los profesionales.

Honduras y Estados Unidos firman

El Salvador: La Defensoría del Consumidor recupera más de $194.7 millones desde 2019 hasta marzo de 2026

Las autoridades destacaron que la cifra representa un incremento sustancial respecto a las gestiones anteriores, luego de reformas legales y el fortalecimiento del control de prácticas en el mercado durante la administración actual

El Salvador: La Defensoría del

El Día Nacional de la no Violencia contra la Niñez visibiliza cifras de maltrato y violencia sexual en Guatemala

Las autoridades y organizaciones sociales resaltan la importancia de adoptar mecanismos más eficaces para combatir el daño sufrido por menores, así como la necesidad de fortalecer la legislación enfocada en la defensa de sus derechos

El Día Nacional de la

El tribunal de Costa Rica aprueba la extradición del exministro Celso Gamboa a Estados Unidos

La autorización oficial implica que, por primera vez bajo la reforma constitucional de 2025, un ciudadano nacional será entregado a la justicia estadounidense por cargos de delitos de narcotráfico internacional y lavado de activos

El tribunal de Costa Rica

TECNO

Elon Musk pierde a otro

Elon Musk pierde a otro cofundador de xAI y se compromete a reconstruir la startup de inteligencia artificial

Spotify lanza la función Perfil de Gustos: usa IA para ajustar tus recomendaciones

WhatsApp prepararía cambio clave para Meta AI: una pestaña propia

Cómo usar el nuevo modo 3D de Google Maps para que nunca te pierdas

Robot humanoide es intervenido por asustar a una mujer de 70 años en la calle

ENTRETENIMIENTO

De Los Ángeles a Oslo:

De Los Ángeles a Oslo: cómo el mundo redescubrió el cine más allá de Hollywood

La carrera por los Oscar 2026 enciende apuestas y rivalidades con favoritos inesperados y duelos estelares

La razón por la que Elle Fanning se creó una cuenta en OnlyFans

Oscar 2026: así es como la Academia elige al ganador del premio a Mejor película

La hija de Billy Joel habla sobre la salud actual del músico tras su diagnóstico de hidrocefalia: “Él es un luchador”

MUNDO

EEUU ofreció una recompensa millonaria

EEUU ofreció una recompensa millonaria por información sobre el paradero del ayatollah Mojtaba Khamenei

El tribunal de Costa Rica aprueba la extradición del exministro Celso Gamboa a Estados Unidos

Adolescentes, velocidad y fatbikes: la tendencia que preocupa a hospitales y pone a prueba la ley en Sídney

De Minas Gerais al mundo: cómo el cambio climático amenaza al café

Canadá construye un nuevo rompehielos para reforzar su presencia en el Ártico