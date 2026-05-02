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Estados Unidos amplió las sanciones económicas contra estructuras financieras de Irán y China

Unas acciones recientes buscan afectar la capacidad de maniobra de los involucrados en la comercialización del crudo iraní y advierten a terceros países y empresas sobre las consecuencias de respaldar operaciones que esquiven restricciones estadounidenses.

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Varias personas pasan junto a un cartel informativo en una casa de cambio mientras el valor del rial iraní cae, en Teherán, Irán. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS
Varias personas pasan junto a un cartel informativo en una casa de cambio mientras el valor del rial iraní cae, en Teherán, Irán. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el viernes a tres casas de cambio iraníes y a una terminal petrolera china, en el marco de una campaña de presión económica destinada a cortar el flujo de ingresos que sostiene a Teherán tras el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Las entidades iraníes señaladas son Pedram Pirouzan Exchange, Radin Exchange y Arz Iran Exchange, junto con más de una decena de empresas pantalla vinculadas a ellas. Según el Tesoro, estas casas de cambio coordinan transacciones derivadas del comercio de petróleo iraní que elude las sanciones estadounidenses, y disponen de redes propias de sociedades ficticias con cuentas bancarias internacionales para mover “miles de millones de dólares”.

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En un comunicado separado, el Tesoro también anunció medidas contra Qingdao Haiye Oil Terminal Co., operadora de una terminal petrolera ubicada en el puerto de Qingdao, sobre el mar Amarillo. La entidad habría importado decenas de millones de barriles de crudo iraní mediante prácticas de transporte engañosas, según el Departamento de Estado. El año anterior, Washington había aplicado sanciones similares a otra firma de la misma zona: Qingdao Port Haiye Dongjiakou Oil Products Co.

China es el mayor comprador de petróleo iraní, y las medidas del viernes amplían la presión estadounidense más allá de Teherán hacia quienes adquieren su crudo. El martes, el Tesoro ya había advertido a los bancos sobre el riesgo de sanciones secundarias si respaldaban a refinerías chinas independientes que compraran petróleo iraní, y la semana anterior había sancionado a una de las mayores refinadoras privadas del país por sus vínculos con Teherán.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Evelyn Hockstein
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Evelyn Hockstein

El Tesoro emitió además una alerta dirigida a navieras que operan en puertos iraníes: cualquier empresa que pague el peaje de tránsito impuesto por Irán para cruzar el estrecho de Ormuz “se enfrentará a un riesgo significativo de sanciones”, independientemente de la forma de pago. El aviso abarca moneda fiduciaria, activos digitales, compensaciones, intercambios informales y pagos en especie, incluyendo “donaciones supuestamente benéficas” a la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní o a cuentas de embajadas iraníes.

El estrecho permanece cerrado desde los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. Antes del conflicto, por esa vía transitaba aproximadamente un quinto del petróleo y el gas natural licuado que se comercializa en el mundo, y su cierre ha disparado los precios mundiales de la energía.

El mando de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió que Irán aplicará “nuevas ecuaciones y reglas para gestionar el Golfo Pérsico” y que el estrecho de Ormuz seguirá siendo “una fuente de sustento para el pueblo iraní”, según informó la cadena estatal Islamic Republic of Iran Broadcasting en un mensaje de Telegram.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a tres casas de cambio iraníes y a una terminal petrolera china por evadir sanciones vía tráfico de petróleo. (REUTERS/Khalil Ashawi)
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a tres casas de cambio iraníes y a una terminal petrolera china por evadir sanciones vía tráfico de petróleo. (REUTERS/Khalil Ashawi)

El bloqueo naval estadounidense ha recortado la capacidad exportadora de Teherán, privando al mayor productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de una fuente de ingresos. Como consecuencia, el país agota rápidamente su capacidad de almacenamiento, lo que eleva el riesgo de recortes acelerados en la producción, según datos de la firma de análisis Kpler.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, subrayó en un comunicado que Washington perseguirá “sin descanso la capacidad del régimen para generar, mover y repatriar fondos”, así como a cualquier actor que facilite los intentos de Teherán de eludir las sanciones.

(Con información de AFP, Europa Press y Bloomberg)

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