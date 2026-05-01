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Ucrania planea una reforma militar con aumentos salariales y una desmovilización gradual

La administración encabezada por Volodimir Zelenski prevé introducir un nuevo esquema de retribución y contratos para el personal militar, con el objetivo de enfrentar la escasez de soldados en medio de una guerra prolongada contra Rusia

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Ucrania implementará en junio una reforma militar que incluye aumentos salariales y la desmovilización escalonada de soldados veteranos, ante la escasez de infantería. (Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Ucrania implementará en junio una reforma militar que incluye aumentos salariales y la desmovilización escalonada de soldados veteranos, ante la escasez de infantería. (Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Ucrania anunciará en junio una reforma militar con aumentos salariales y desmovilización gradual de los soldados más veteranos, en un intento por revertir la escasez de infantería que arrastra el país tras más de cuatro años de guerra contra Rusia.

El presidente Volodimir Zelensky lo comunicó este viernes a través de Telegram, donde precisó que mayo será el mes de cierre de los detalles y que los primeros resultados deberán verse ya en junio. “Un soldado de infantería ucraniano que sostiene la línea del frente debe sentir que nuestro Estado verdaderamente lo respeta”, escribió.

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La reforma llega en un momento en que las negociaciones de paz mediadas por Estados Unidos permanecen estancadas y Zelensky ha advertido que Ucrania debe estar preparada para seguir combatiendo si no se alcanza un acuerdo.

El nuevo esquema de retribución establece que el salario base para posiciones no combatientes no deberá bajar de las 30.000 grivnas mensuales —unos 580 euros o USD 683—, lo que representa un alza de aproximadamente un tercio respecto al nivel actual. Para quienes sí están en primera línea, Zelensky prometió multiplicar ese monto “varias veces”.

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La infantería recibirá un trato diferenciado mediante contratos especiales con pagos de entre 250.000 y 400.000 grivnas —entre 4.850 y 7.700 euros—, en función del desempeño en combate. Los mandos, sargentos y oficiales también verán incrementos que el presidente calificó como “dignos y significativamente mayores”.

Zelensky no precisó cómo se financiará el gasto adicional. En abril, la Unión Europea aprobó un préstamo de 90.000 millones de euros (USD 106.000 millones) a Ucrania; según informes de prensa, Kiev podría destinar esos fondos por primera vez a financiar directamente al ejército.

El presidente Volodimir Zelenski anunció que los primeros resultados de la reforma militar se podrán ver durante el mes de junio de 2024. (Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
El presidente Volodimir Zelenski anunció que los primeros resultados de la reforma militar se podrán ver durante el mes de junio de 2024. (Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

La posibilidad de licenciar a los soldados movilizados en las primeras etapas de la guerra es uno de los puntos más sensibles de la reforma. Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, la normativa vigente solo permite la desmovilización cuando se levante la ley marcial, que permanece activa.

En 2024, el Parlamento ucraniano examinó un proyecto de ley que contemplaba licenciar a quienes hubieran cumplido 36 meses consecutivos de servicio, pero esa cláusula fue retirada del texto final. Zelensky anunció ahora que el nuevo sistema de contratos a plazo fijo permitirá una “baja gradual” basada en “criterios temporales claros”, aunque sin detallar los plazos concretos.

Los analistas militares estiman que más de un millón de personas prestan servicio en la defensa de Ucrania. La mayoría de quienes se incorporaron tras la invasión de 2022 no tienen términos de servicio definidos, y hay reportes frecuentes de tropas que permanecen durante meses en las mismas posiciones sin rotación.

El ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, designado en enero con el mandato de mejorar la movilización y combatir la evasión del servicio militar, describió los cambios anunciados como una transformación “sistémica” del ejército. En Telegram enumeró entre las medidas un “modelo de pago justo”, un nuevo sistema de contratos con condiciones claras, una política de rotación transparente y nuevos criterios para dotar de personal a las unidades.

Las nuevas medidas llegan en medio del estancamiento de las negociaciones de paz y refuerzan la preparación de Ucrania para continuar la guerra con Rusia. (REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Las nuevas medidas llegan en medio del estancamiento de las negociaciones de paz y refuerzan la preparación de Ucrania para continuar la guerra con Rusia. (REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

La movilización forzosa ha sido una fuente de tensión sostenida. Circulan a diario en redes sociales vídeos de detenciones violentas de ciudadanos en edad militar —una práctica conocida coloquialmente como “busificación”, por la costumbre de cargar a los hombres en furgonetas contra su voluntad—. Kirill Budanov, jefe de la Oficina Presidencial, reconoció en abril, durante un foro de defensa en Kiev, el “trato inhumano” que reciben estas personas: “Sin movilización es imposible reponer las filas del Ejército. Lo único que se puede intentar modificar realmente es el trato inhumano hacia las personas durante la movilización forzosa”.

Según informes de prensa, una proporción considerable de los movilizados por la fuerza deserta poco después de ser reclutados. Las cifras oficiales de deserción no se publican desde el año pasado.

Serhii Sternenko, voluntario militar y asesor del Ministerio de Defensa, resumió la apuesta del gobierno: “Si logramos llevar a cabo todo lo que el Ministerio de Defensa ha planificado, derrotaremos a Rusia. No hay otra opción”.

(Con información de AFP, Europa Press y Reuters)

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