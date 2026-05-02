Mundo

La crisis de Ormuz y el alto el fuego con Irán serán el foco del encuentro de este mes entre Donald Trump y Xi Jinping

Un portavoz diplomático chino indicó que la reapertura de rutas marítimas y el mantenimiento de la calma en Oriente Medio dominarán las discusiones previstas en el viaje del exmandatario a la capital china este mes

Guardar
El representante permanente de China ante la ONU, Fu Cong. REUTERS/Eduardo Muñoz
El representante permanente de China ante la ONU, Fu Cong. REUTERS/Eduardo Muñoz

China advierte que el estrecho de Ormuz y el alto el fuego con Irán serán asuntos centrales en la visita de Trump a Beijing este mes, según declaró el embajador chino ante la ONU, Fu Cong, en una rueda de prensa celebrada este viernes al inicio de la presidencia rotatoria de China en el Consejo de Seguridad.

Fu Cong afirmó que “si el estrecho de Ormuz sigue cerrado cuando el presidente Trump visite China, este tema estará inevitablemente en el centro de las conversaciones”. Describió la situación en torno a Irán como “extremadamente frágil” y señaló que la prioridad inmediata es “evitar una nueva escalada militar y consolidar el alto el fuego, porque cualquier paso en falso podría llevar a una nueva espiral de violencia”.

PUBLICIDAD

El embajador exigió medidas simultáneas de ambas partes en conflicto: “Irán debe levantar sus restricciones sobre el estrecho de Ormuz, y Estados Unidos debe levantar su bloqueo naval”. Subrayó que el cierre o la interrupción de rutas como Ormuz tendría “consecuencias no solo regionales, sino globales”, en referencia a la estabilidad energética mundial.

Fu expresó inquietud ante los comentarios de Trump y otros funcionarios estadounidenses que califican el alto el fuego de “temporal”. “Nos inquietan ciertas declaraciones que sugieren que el alto el fuego no es definitivo. Eso es exactamente lo que debemos evitar”, aseveró, e instó a la comunidad internacional a “movilizarse y alzar la voz contra la reanudación de los combates”.

PUBLICIDAD

El diplomático rechazó además como “falsas” las acusaciones de funcionarios estadounidenses sobre cooperación militar entre Beijing y Teherán, sin ofrecer detalles adicionales. El Departamento de Estado no respondió de forma inmediata cuando se le preguntó si el secretario Marco Rubio tiene previsto reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, durante su estancia en Estados Unidos. Wang presidirá una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU (CS) el 26 de mayo.

China insiste en el respeto mutuo entre Washington y Pekín para preservar el orden internacional como miembros permanentes del Consejo de Seguridad. (Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)
China insiste en el respeto mutuo entre Washington y Pekín para preservar el orden internacional como miembros permanentes del Consejo de Seguridad. (Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Sobre el papel mediador de China, Fu aseguró que Beijing mantiene “contactos activos con todas las partes implicadas” y lleva a cabo esfuerzos diplomáticos que describió como “discretos pero continuos”. “El diálogo es la única vía, y cualquier solución debe pasar por negociaciones de buena fe”, sostuvo.

La presidencia china del CS, que se extenderá a lo largo del mes de mayo, priorizará Oriente Medio, región que Fu definió como “el epicentro de múltiples crisis interconectadas”. Sobre el conflicto palestino-israelí, el embajador afirmó que el problema palestino está “en el corazón de la inestabilidad regional” y advirtió que la solución de dos Estados “se está erosionando peligrosamente”.

China expone que el estrecho de Ormuz y el alto el fuego con Irán serán temas centrales en la visita de Trump a Pekín.
China expone que el estrecho de Ormuz y el alto el fuego con Irán serán temas centrales en la visita de Trump a Pekín.

Respecto a Líbano, China señaló que la situación sobre el terreno no refleja un alto el fuego real y pidió a Israel que detenga sus operaciones militares en territorio libanés. El CS también abordará este mes los conflictos en Siria, Libia, Sudán y Bosnia, además del debate anual sobre protección de civiles en conflictos armados.

En cuanto a la relación bilateral con Washington, Fu defendió que China y Estados Unidos deben basarse en “el respeto mutuo y la coexistencia pacífica” y rechazó la lógica de confrontación: “No hay razón para que sea un juego de suma cero”. Recordó que ambas potencias, como miembros permanentes del CS, “tienen una responsabilidad especial en la preservación del orden internacional”.

(Con información de EFE y Reuters)

Temas Relacionados

Consejo de Seguridad ONUChinaEstrecho de OrmuzDiplomacia InternacionalGuerra en Medio OrienteIránEstados UnidosDonald TrumpXi Jinping

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos amplió las sanciones económicas contra estructuras financieras de Irán y China

Unas acciones recientes buscan afectar la capacidad de maniobra de los involucrados en la comercialización del crudo iraní y advierten a terceros países y empresas sobre las consecuencias de respaldar operaciones que esquiven restricciones estadounidenses.

Estados Unidos amplió las sanciones económicas contra estructuras financieras de Irán y China

Donald Trump ratificó las negociaciones con Irán: “No vamos a irnos temprano y luego tener que volver en tres años”

El presidente de Estados Unidos aseguró que no habrá una retirada anticipada de las conversaciones con Irán, enfatizando que Washington busca un pacto duradero y criticando la situación militar y política del régimen iraní

Donald Trump ratificó las negociaciones con Irán: “No vamos a irnos temprano y luego tener que volver en tres años”

Ucrania planea una reforma militar con aumentos salariales y una desmovilización gradual

La administración encabezada por Volodimir Zelenski prevé introducir un nuevo esquema de retribución y contratos para el personal militar, con el objetivo de enfrentar la escasez de soldados en medio de una guerra prolongada contra Rusia

Ucrania planea una reforma militar con aumentos salariales y una desmovilización gradual

Tras la tensión con Friedrich Merz, Donald Trump ordenó la retirada de 5.000 soldados estadounidenses de Alemania

La medida fue formalizada por el secretario de Defensa Pete Hegseth y debe completarse en un plazo máximo de 12 meses

Tras la tensión con Friedrich Merz, Donald Trump ordenó la retirada de 5.000 soldados estadounidenses de Alemania

La Casa Blanca comunicó al Congreso que considera que la guerra contra Irán “terminó”: “Las hostilidades han cesado”

La administración estadounidense notificó por carta la conclusión de las operaciones militares en Medio Oriente y evita así solicitar una nueva autorización legislativa, en medio de cuestionamientos sobre la interpretación de la Ley de Poderes de Guerra

La Casa Blanca comunicó al Congreso que considera que la guerra contra Irán “terminó”: “Las hostilidades han cesado”
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Álvaro Uribe generó debate con sugestiva respuesta a Gustavo Petro, a quien acusó de “odiar” a Antioquia: “No necesitamos de su amor”

Álvaro Uribe generó debate con sugestiva respuesta a Gustavo Petro, a quien acusó de “odiar” a Antioquia: “No necesitamos de su amor”

Señor de Muruhuay: conoce el origen de la emblemática festividad religiosa de Junín que dura más de un mes

Boom de motos en Colombia: ventas se dispararon más de 40% y estas son las referencias más compradas del país

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 1 de mayo? se reportan desalojos en estaciones de la L7 del STC

Esta es la multa por no afiliar a la ARL a una empleada doméstica en Colombia y el riesgo económico que puede enfrentar

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador atrae el interés de más de 75 compañías de EE.UU. por su clima de inversión y seguridad

El Salvador atrae el interés de más de 75 compañías de EE.UU. por su clima de inversión y seguridad

Estados Unidos amplió las sanciones económicas contra estructuras financieras de Irán y China

Donald Trump ratificó las negociaciones con Irán: “No vamos a irnos temprano y luego tener que volver en tres años”

Costa Rica registra un accidente laboral cada cuatro minutos: INS reporta aumento de casos en 2025

Honduras enfrenta nuevo escenario: menos incautaciones y más cultivos de coca

ENTRETENIMIENTO

La Academia veta la IA en los Oscar: guiones y actores sintéticos quedan fuera según nuevas reglas

La Academia veta la IA en los Oscar: guiones y actores sintéticos quedan fuera según nuevas reglas

“El diablo viste a la moda 2″ recauda más de USD 50 millones en su preestreno global y sorprende en taquilla

“Morí por unos segundos”: la impactante confesión de Barry Keoghan sobre su adicción a las drogas

El guiño de Taylor Swift que enloqueció a sus fans: ¿Una canción para “Toy Story 5″?

Meryl Streep reveló tener diferencias con Goldie Hawn en el rodaje de ‘La muerte le sienta bien’: “Es irritante”