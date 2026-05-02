La crisis de Ormuz y el alto el fuego con Irán serán el foco del encuentro de este mes entre Donald Trump y Xi Jinping

El representante permanente de China ante la ONU, Fu Cong. REUTERS/Eduardo Muñoz

China advierte que el estrecho de Ormuz y el alto el fuego con Irán serán asuntos centrales en la visita de Trump a Beijing este mes, según declaró el embajador chino ante la ONU, Fu Cong, en una rueda de prensa celebrada este viernes al inicio de la presidencia rotatoria de China en el Consejo de Seguridad.

Fu Cong afirmó que “si el estrecho de Ormuz sigue cerrado cuando el presidente Trump visite China, este tema estará inevitablemente en el centro de las conversaciones”. Describió la situación en torno a Irán como “extremadamente frágil” y señaló que la prioridad inmediata es “evitar una nueva escalada militar y consolidar el alto el fuego, porque cualquier paso en falso podría llevar a una nueva espiral de violencia”.

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El embajador exigió medidas simultáneas de ambas partes en conflicto: “Irán debe levantar sus restricciones sobre el estrecho de Ormuz, y Estados Unidos debe levantar su bloqueo naval”. Subrayó que el cierre o la interrupción de rutas como Ormuz tendría “consecuencias no solo regionales, sino globales”, en referencia a la estabilidad energética mundial.

Fu expresó inquietud ante los comentarios de Trump y otros funcionarios estadounidenses que califican el alto el fuego de “temporal”. “Nos inquietan ciertas declaraciones que sugieren que el alto el fuego no es definitivo. Eso es exactamente lo que debemos evitar”, aseveró, e instó a la comunidad internacional a “movilizarse y alzar la voz contra la reanudación de los combates”.

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El diplomático rechazó además como “falsas” las acusaciones de funcionarios estadounidenses sobre cooperación militar entre Beijing y Teherán, sin ofrecer detalles adicionales. El Departamento de Estado no respondió de forma inmediata cuando se le preguntó si el secretario Marco Rubio tiene previsto reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, durante su estancia en Estados Unidos. Wang presidirá una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU (CS) el 26 de mayo.

China insiste en el respeto mutuo entre Washington y Pekín para preservar el orden internacional como miembros permanentes del Consejo de Seguridad. (Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Sobre el papel mediador de China, Fu aseguró que Beijing mantiene “contactos activos con todas las partes implicadas” y lleva a cabo esfuerzos diplomáticos que describió como “discretos pero continuos”. “El diálogo es la única vía, y cualquier solución debe pasar por negociaciones de buena fe”, sostuvo.

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La presidencia china del CS, que se extenderá a lo largo del mes de mayo, priorizará Oriente Medio, región que Fu definió como “el epicentro de múltiples crisis interconectadas”. Sobre el conflicto palestino-israelí, el embajador afirmó que el problema palestino está “en el corazón de la inestabilidad regional” y advirtió que la solución de dos Estados “se está erosionando peligrosamente”.

China expone que el estrecho de Ormuz y el alto el fuego con Irán serán temas centrales en la visita de Trump a Pekín.

Respecto a Líbano, China señaló que la situación sobre el terreno no refleja un alto el fuego real y pidió a Israel que detenga sus operaciones militares en territorio libanés. El CS también abordará este mes los conflictos en Siria, Libia, Sudán y Bosnia, además del debate anual sobre protección de civiles en conflictos armados.

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En cuanto a la relación bilateral con Washington, Fu defendió que China y Estados Unidos deben basarse en “el respeto mutuo y la coexistencia pacífica” y rechazó la lógica de confrontación: “No hay razón para que sea un juego de suma cero”. Recordó que ambas potencias, como miembros permanentes del CS, “tienen una responsabilidad especial en la preservación del orden internacional”.

(Con información de EFE y Reuters)

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