Entretenimiento

El guiño de Taylor Swift que enloqueció a sus fans: ¿Una canción para “Toy Story 5″?

La aparición de un misterioso contador con fondo de nubes en el sitio web de la cantante desató diversas teorías

Guardar
La conexión entre Taylor Swift y Toy Story
Una reciente actualización de Taylor Swift intensificó las especulaciones sobre una posible colaboración con la película animada "Toy Story 5" (REUTERS/Pixar)

Un contador con imágenes de nubes blancas sobre fondo azul cielo —idénticas al empapelado del cuarto de Andy en la saga Toy Story— apareció brevemente el 30 de abril de 2026 en el sitio web oficial de Taylor Swift.

Lo anterior desató una oleada de especulaciones sobre una posible colaboración de la cantante con Toy Story 5, la próxima entrega de la franquicia de Pixar prevista para el 19 de junio.

PUBLICIDAD

El contador estuvo activo durante aproximadamente diez minutos antes de desaparecer y marcaba una cuenta regresiva hacia las 2 p.m. del 2 de mayo (hora del Este de Estados Unidos).

La conexión entre Taylor Swift y Toy Story
El sitio oficial de la famosa cantante sorprendió con un contador digital (Captura de video)

Su fondo mostraba nubes alargadas sobre un cielo azul que los seguidores de Swift identificaron de inmediato como el papel tapiz del dormitorio de Andy en las películas de la franquicia.

PUBLICIDAD

Tras su desaparición, el sitio volvió a mostrar la estética habitual de “The Life of a Showgirl”, la gira en curso de la artista.

Las reacciones en redes sociales fueron casi inmediatas. “El fondo del contador de Taylor se parece al papel tapiz de Toy Story”, escribió un usuario en X.

Otro fue más directo: “TAYLOR HACIENDO UN SENCILLO PARA TOY STORY 5, SÉ QUE ES ASÍ“. Un tercero jugó con las iniciales compartidas: “¿TS x TS? ¿Taylor Swift x Toy Story?"

La conexión entre Taylor Swift y Toy Story
El fondo luce muy similar al icónico cuarto de Andy en la saga "Toy Story" (Captura de video)

La cuenta @saamcarr publicó en esa misma red: "Toy Story x Taylor Swift es verdaderamente lo que me va a matar", mientras que @arialuxxe colocó el contador junto a una foto reciente de la cantante con un vestido azul cielo de la marca Staud y preguntó: “Taylor Swift, ¿qué estás tramando?“.

Los seguidores de Swift también conectaron el posible anuncio con “My Boy Only Breaks His Favorite Toys”, una canción que tiene referencia a “juguetes”. El tema estuvo incluido en The Tortured Poets Department, el álbum que la artista lanzó en abril de 2024.

Ese detalle, sumado al vestido azul cielo que Swift lució a finales de abril de 2026, fue leído por parte de su base de seguidores como una pista adicional. Además, en el videoclip de “Opalite” también se observó una escena con un fondo celeste de nubes muy similar.

La conexión entre Taylor Swift y Toy Story
El video musical de “Opalite” incluyó también un fondo celeste con nubes (Captura de video)

La fecha del estreno de Toy Story 5 suma otro elemento a las teorías. El 19 de junio de 2026 coincide con el 20.º aniversario del debut discográfico de Swift: ese mismo día de 2006, la cantante lanzó su primer sencillo, “Tim McGraw”.

La banda sonora del film animado tiene prevista su salida el mismo día del estreno, lo que para muchos seguidores convierte la coincidencia en algo difícil de ignorar.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial de ningún vínculo entre Taylor Swift y la película. El equipo de la cantante no respondió a una solicitud de comentarios.

De confirmarse, no sería la primera vez que Swift compone música para una producción audiovisual de envergadura. Su trayectoria en ese terreno arranca con “Crazier”, para Hannah Montana: La película, y continúa con “Today Was a Fairytale”, ligada a Día de los Enamorados.

Toy Story 5 - tráiler e imágenes oficiales
El estreno de "Toy Story 5" el 19 de junio de 2026 coincide con el 20º aniversario del debut musical de Taylor Swift (Pixar)

Más adelante, compuso dos canciones para Los juegos del hambre: “Safe & Sound” y “Eyes Open”, siendo la primera ganadora del Grammy a la mejor canción escrita para medios visuales.

Su colaboración con Zayn Malik en “I Don’t Wanna Live Forever”, para Cincuenta sombras más oscuras, fue seguida por “Beautiful Ghosts”, que Swift co-escribió con Andrew Lloyd Webber para Cats.

Posteriormente entregó “Carolina” para La chica salvaje y “Only the Young” para su propio documental de Netflix, Miss Americana.

El 2 de mayo, fecha señalada por el contador antes de su desaparición, se perfila como la próxima oportunidad para que Swift —o Pixar— despeje las dudas.

Temas Relacionados

Taylor SwiftToy Story 5PixarDisneyentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Meryl Streep reveló tener diferencias con Goldie Hawn en el rodaje de ‘La muerte le sienta bien’: “Es irritante”

La actriz confesó que le molestaba la impuntualidad de su co-estrella, pero aseguró que ambas mantienen una sólida amistad hasta hoy

Meryl Streep reveló tener diferencias con Goldie Hawn en el rodaje de ‘La muerte le sienta bien’: “Es irritante”

Zayn Malik cancela conciertos y reduce su gira tras ser hospitalizado en abril

El ex One Direction mantiene shows en Latinoamérica y Europa, pero elimina por completo su paso por Estados Unidos

Zayn Malik cancela conciertos y reduce su gira tras ser hospitalizado en abril

Jamie-Lynn Sigler y el lado oscuro de Los Soprano: “Ahora sé que ocultar el sufrimiento solo incrementa el dolor”

En su libro de memorias, la intérprete de Meadow Soprano describe cómo la presión y el miedo al rechazo la llevaron a ignorar síntomas físicos graves mientras la serie alcanzaba su pico de popularidad

Jamie-Lynn Sigler y el lado oscuro de Los Soprano: “Ahora sé que ocultar el sufrimiento solo incrementa el dolor”

Kylie Jenner enfrenta una segunda demanda de exempleada por acoso y discriminación

Apenas días después de la primera demanda, una nueva exempleada acusó a la empresaria

Kylie Jenner enfrenta una segunda demanda de exempleada por acoso y discriminación

El Oscar perdido para el documental “Mr Nobody Against Putin” reapareció tras insólito episodio en el aeropuerto de Nueva York

Pavel Talankin vivió momentos de tensión cuando agentes de seguridad le prohibieron llevar su estatuilla en cabina

El Oscar perdido para el documental “Mr Nobody Against Putin” reapareció tras insólito episodio en el aeropuerto de Nueva York
DEPORTES
El cruce entre Luis Zubeldía y un periodista tras la derrota de Fluminense que lo dejó último en la Copa Libertadores

El cruce entre Luis Zubeldía y un periodista tras la derrota de Fluminense que lo dejó último en la Copa Libertadores

Antes de la clasificación Sprint, Franco Colapinto terminó 11° en la única práctica libre del GP de Miami de la Fórmula 1

La decisión que tomó el Cholo Simeone con Julián Álvarez a 5 días de la revancha ante Arsenal por las semis de la Champions

La respuesta de Ollie Bearman a Franco Colapinto en medio de la polémica tras el accidente en Suzuka por la Fórmula 1

Las tablas, los posibles cruces y la agenda de partidos: todo lo que hay que saber antes de la última fecha del Torneo Apertura

TELESHOW
El bailarín de tango Luis Solanas recordó su experiencia con Madonna cuando vino a filmar Evita: "Venís de abajo como yo"

El bailarín de tango Luis Solanas recordó su experiencia con Madonna cuando vino a filmar Evita: "Venís de abajo como yo"

51 fotos de la avant premiere de Hasta que la verdad los separe, la película con Luly Drozdek y Pablo Yotich

Andrea del Boca vuelve a la casa de Gran Hermano con aval médico y acuerdo récord: regreso inminente

Priscila Crivocapich y el Rifle Varela entre la amistad y el rumor: una salida, un pasado común y muchas preguntas

Así será el homenaje público a Luis Brandoni de la mano de Carlos Rottemberg: “Sentí que debía realizarlo”

INFOBAE AMÉRICA

Trabajadores marchan en Honduras el 1 de mayo y rechazan uso político de la fecha

Trabajadores marchan en Honduras el 1 de mayo y rechazan uso político de la fecha

Este estado prohibirá la venta de perros y gatos en tiendas de mascotas desde 2027

Expertos de la ONU advierten que los desaparecidos de manera forzada en Nicaragua reciben tortura y tratos crueles

Nuevos créditos en Panamá retroceden 3.9% mientras financiamiento público cae 67%

Golfo de Nicoya entra en pausa: Inicia veda de tres meses para garantizar el futuro de la pesca en Costa Rica