El guiño de Taylor Swift que enloqueció a sus fans: ¿Una canción para “Toy Story 5″?

Una reciente actualización de Taylor Swift intensificó las especulaciones sobre una posible colaboración con la película animada "Toy Story 5" (REUTERS/Pixar)

Un contador con imágenes de nubes blancas sobre fondo azul cielo —idénticas al empapelado del cuarto de Andy en la saga Toy Story— apareció brevemente el 30 de abril de 2026 en el sitio web oficial de Taylor Swift.

Lo anterior desató una oleada de especulaciones sobre una posible colaboración de la cantante con Toy Story 5, la próxima entrega de la franquicia de Pixar prevista para el 19 de junio.

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El contador estuvo activo durante aproximadamente diez minutos antes de desaparecer y marcaba una cuenta regresiva hacia las 2 p.m. del 2 de mayo (hora del Este de Estados Unidos).

El sitio oficial de la famosa cantante sorprendió con un contador digital (Captura de video)

Su fondo mostraba nubes alargadas sobre un cielo azul que los seguidores de Swift identificaron de inmediato como el papel tapiz del dormitorio de Andy en las películas de la franquicia.

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Tras su desaparición, el sitio volvió a mostrar la estética habitual de “The Life of a Showgirl”, la gira en curso de la artista.

Las reacciones en redes sociales fueron casi inmediatas. “El fondo del contador de Taylor se parece al papel tapiz de Toy Story”, escribió un usuario en X.

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Otro fue más directo: “TAYLOR HACIENDO UN SENCILLO PARA TOY STORY 5, SÉ QUE ES ASÍ“. Un tercero jugó con las iniciales compartidas: “¿TS x TS? ¿Taylor Swift x Toy Story?"

El fondo luce muy similar al icónico cuarto de Andy en la saga "Toy Story" (Captura de video)

La cuenta @saamcarr publicó en esa misma red: "Toy Story x Taylor Swift es verdaderamente lo que me va a matar", mientras que @arialuxxe colocó el contador junto a una foto reciente de la cantante con un vestido azul cielo de la marca Staud y preguntó: “Taylor Swift, ¿qué estás tramando?“.

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Los seguidores de Swift también conectaron el posible anuncio con “My Boy Only Breaks His Favorite Toys”, una canción que tiene referencia a “juguetes”. El tema estuvo incluido en The Tortured Poets Department, el álbum que la artista lanzó en abril de 2024.

Ese detalle, sumado al vestido azul cielo que Swift lució a finales de abril de 2026, fue leído por parte de su base de seguidores como una pista adicional. Además, en el videoclip de “Opalite” también se observó una escena con un fondo celeste de nubes muy similar.

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El video musical de “Opalite” incluyó también un fondo celeste con nubes (Captura de video)

La fecha del estreno de Toy Story 5 suma otro elemento a las teorías. El 19 de junio de 2026 coincide con el 20.º aniversario del debut discográfico de Swift: ese mismo día de 2006, la cantante lanzó su primer sencillo, “Tim McGraw”.

La banda sonora del film animado tiene prevista su salida el mismo día del estreno, lo que para muchos seguidores convierte la coincidencia en algo difícil de ignorar.

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Hasta el momento, no existe confirmación oficial de ningún vínculo entre Taylor Swift y la película. El equipo de la cantante no respondió a una solicitud de comentarios.

De confirmarse, no sería la primera vez que Swift compone música para una producción audiovisual de envergadura. Su trayectoria en ese terreno arranca con “Crazier”, para Hannah Montana: La película, y continúa con “Today Was a Fairytale”, ligada a Día de los Enamorados.

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El estreno de "Toy Story 5" el 19 de junio de 2026 coincide con el 20º aniversario del debut musical de Taylor Swift (Pixar)

Más adelante, compuso dos canciones para Los juegos del hambre: “Safe & Sound” y “Eyes Open”, siendo la primera ganadora del Grammy a la mejor canción escrita para medios visuales.

Su colaboración con Zayn Malik en “I Don’t Wanna Live Forever”, para Cincuenta sombras más oscuras, fue seguida por “Beautiful Ghosts”, que Swift co-escribió con Andrew Lloyd Webber para Cats.

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Posteriormente entregó “Carolina” para La chica salvaje y “Only the Young” para su propio documental de Netflix, Miss Americana.

El 2 de mayo, fecha señalada por el contador antes de su desaparición, se perfila como la próxima oportunidad para que Swift —o Pixar— despeje las dudas.