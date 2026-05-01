Tras la tensión con Friedrich Merz, Donald Trump ordenó la retirada de 5.000 soldados estadounidenses de Alemania

Soldados armados en una jornada de prensa durante el ejercicio Combined Resolve del Ejército de EE. UU. en las instalaciones de entrenamiento del Ejército de EE. UU. en Hohenfels, Alemania, el 30 de abril de 2026. REUTERS/Angelika Warmuth

El Pentágono anunció este viernes la retirada de 5.000 soldados estadounidenses estacionados en Alemania, en una decisión que el secretario de Defensa Pete Hegseth ordenó formalmente y que deberá completarse en un plazo de seis a doce meses. La medida, adelantada por CBS News con base en altos funcionarios de defensa que no fueron identificados, se produce en medio de un agravamiento de las tensiones entre el presidente Donald Trump y el canciller alemán Friedrich Merz a propósito de la guerra contra Irán.

El portavoz del Pentágono Sean Parnell confirmó la orden en un comunicado: “Esta decisión sigue a una revisión exhaustiva de la postura de fuerzas del Departamento en Europa y reconoce los requisitos del teatro de operaciones y las condiciones sobre el terreno”. Parnell no respondió a preguntas sobre si el personal sería reubicado en otros países de la OTAN.

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El detonante inmediato fue una serie de declaraciones del canciller Merz ante estudiantes universitarios esta semana, en las que afirmó que “los estadounidenses claramente no tienen estrategia” y que no podía ver “qué salida estratégica” elegirían. Merz añadió que los iraníes eran “muy hábiles para no negociar”, dejando a los enviados estadounidenses viajar a Islamabad “para luego marcharse sin ningún resultado”, y que la “nación entera” estaba siendo “humillada” por el liderazgo iraní.

Trump respondió en su plataforma Truth Social acusando a Merz de creer que “está bien que Irán tenga un arma nuclear” y de “no saber de lo que habla”. “¡Con razón a Alemania le va tan mal, tanto en lo económico como en otros aspectos!”, escribió el republicano. El día anterior, Trump también había instado al canciller a ocuparse de “arreglar” su país “roto” y poner fin a la guerra en Ucrania antes de “interferir” en el conflicto con Irán.

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Alemania alberga la mayor concentración de tropas estadounidenses en Europa: unos 35.000 efectivos en servicio activo, lo que representa casi la mitad del total de fuerzas de Estados Unidos en el continente. Entre las instalaciones clave figuran la base aérea de Ramstein, el cuartel general regional en Wiesbaden, los campos de entrenamiento de Grafenwöhr y Hohenfels en Baviera, la base aérea de Spangdahlem y el complejo militar de Stuttgart.

FOTO DE ARCHIVO. El presidente Donald Trump y el canciller alemán Friedrich Merz se reúnen en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EEUU, el 3 de marzo de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

Un alto funcionario del Pentágono que habló bajo condición de anonimato precisó, según Reuters, que la reducción llevaría los niveles de tropas en Europa a cifras similares a las previas a 2022, antes de que la invasión rusa de Ucrania impulsara un refuerzo bajo la administración de Joe Biden. En concreto, se retirará una brigada de combate actualmente desplegada en territorio alemán, y un batallón de fuegos de largo alcance que la administración Biden había planificado enviar a Alemania a finales de este año no llegará a desplegarse.

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La decisión se enmarca en la presión sostenida de Trump sobre sus aliados europeos para que envíen sus marinas de guerra a contribuir a la reapertura del estrecho de Ormuz, paso vital para los envíos globales de petróleo que permanece prácticamente cerrado desde el inicio del conflicto, generando turbulencias en los mercados y una disrupción sin precedentes en el suministro energético. Ante la negativa de Italia y España, Trump también insinuó que podría retirar tropas de ambos países. “Italia no nos ha ayudado en absoluto y España ha sido horrible”, declaró el presidente.

Merz había respaldado inicialmente los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, iniciados el 28 de febrero sin consulta previa a los socios de la OTAN, según indicó el propio canciller. Con el tiempo, su postura derivó hacia una crítica creciente que le ha valido los reproches de Washington. El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, intentó rebajar la tensión el jueves al asegurar que su gobierno examinaría con “calma” cualquier reducción de fuerzas: “Estados Unidos necesita estas bases”, afirmó, en referencia a Ramstein, Landstuhl y Grafenwöhr. Alemania cede los terrenos de las instalaciones sin cobrar alquiler y aporta personal de apoyo a las fuerzas estadounidenses.

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Soldados permanecen junto a una alambrada de púas durante una jornada de prensa en el marco del ejercicio Combined Resolve del Ejército de EE. UU., en las instalaciones de entrenamiento del Ejército estadounidense en Hohenfels, Alemania, el 30 de abril de 2026. REUTERS/Angelika Warmuth

No es la primera vez que Trump amenaza con reducir la presencia militar en Alemania. En 2020, su administración propuso trasladar 12.000 efectivos, ya fuera hacia otros países de la OTAN en Europa o de regreso a Estados Unidos, pero el Congreso bloqueó la medida, que Biden revirtió posteriormente. En aquel momento, Trump había acusado a Berlín de ser “moroso” por destinar a defensa una cifra muy por debajo del objetivo del 2% del producto interior bruto (PIB) fijado por la OTAN.

La situación presupuestaria alemana ha cambiado de manera sustancial bajo el gobierno de Merz: según las proyecciones, Alemania gastará 105.800 millones de euros en defensa en 2027, con un gasto total previsto para el año próximo equivalente al 3,1% del PIB. Ese esfuerzo había recibido elogios de funcionarios estadounidenses, aunque no ha bastado para contener la escalada diplomática desatada por las declaraciones del canciller sobre la guerra con Irán.

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(Con información de EFE, Bloomberg y Reuters)