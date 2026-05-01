Mundo

Tras la tensión con Friedrich Merz, Donald Trump ordenó la retirada de 5.000 soldados estadounidenses de Alemania

La medida fue formalizada por el secretario de Defensa Pete Hegseth y debe completarse en un plazo máximo de 12 meses

Guardar
Soldados armados en una jornada de prensa durante el ejercicio Combined Resolve del Ejército de EE. UU. en las instalaciones de entrenamiento del Ejército de EE. UU. en Hohenfels, Alemania, el 30 de abril de 2026. REUTERS/Angelika Warmuth
Soldados armados en una jornada de prensa durante el ejercicio Combined Resolve del Ejército de EE. UU. en las instalaciones de entrenamiento del Ejército de EE. UU. en Hohenfels, Alemania, el 30 de abril de 2026. REUTERS/Angelika Warmuth

El Pentágono anunció este viernes la retirada de 5.000 soldados estadounidenses estacionados en Alemania, en una decisión que el secretario de Defensa Pete Hegseth ordenó formalmente y que deberá completarse en un plazo de seis a doce meses. La medida, adelantada por CBS News con base en altos funcionarios de defensa que no fueron identificados, se produce en medio de un agravamiento de las tensiones entre el presidente Donald Trump y el canciller alemán Friedrich Merz a propósito de la guerra contra Irán.

El portavoz del Pentágono Sean Parnell confirmó la orden en un comunicado: “Esta decisión sigue a una revisión exhaustiva de la postura de fuerzas del Departamento en Europa y reconoce los requisitos del teatro de operaciones y las condiciones sobre el terreno”. Parnell no respondió a preguntas sobre si el personal sería reubicado en otros países de la OTAN.

PUBLICIDAD

El detonante inmediato fue una serie de declaraciones del canciller Merz ante estudiantes universitarios esta semana, en las que afirmó que “los estadounidenses claramente no tienen estrategia” y que no podía ver “qué salida estratégica” elegirían. Merz añadió que los iraníes eran “muy hábiles para no negociar”, dejando a los enviados estadounidenses viajar a Islamabad “para luego marcharse sin ningún resultado”, y que la “nación entera” estaba siendo “humillada” por el liderazgo iraní.

Trump respondió en su plataforma Truth Social acusando a Merz de creer que “está bien que Irán tenga un arma nuclear” y de “no saber de lo que habla”. “¡Con razón a Alemania le va tan mal, tanto en lo económico como en otros aspectos!”, escribió el republicano. El día anterior, Trump también había instado al canciller a ocuparse de “arreglar” su país “roto” y poner fin a la guerra en Ucrania antes de “interferir” en el conflicto con Irán.

PUBLICIDAD

Alemania alberga la mayor concentración de tropas estadounidenses en Europa: unos 35.000 efectivos en servicio activo, lo que representa casi la mitad del total de fuerzas de Estados Unidos en el continente. Entre las instalaciones clave figuran la base aérea de Ramstein, el cuartel general regional en Wiesbaden, los campos de entrenamiento de Grafenwöhr y Hohenfels en Baviera, la base aérea de Spangdahlem y el complejo militar de Stuttgart.

FOTO DE ARCHIVO. El presidente Donald Trump y el canciller alemán Friedrich Merz se reúnen en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EEUU, el 3 de marzo de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst
FOTO DE ARCHIVO. El presidente Donald Trump y el canciller alemán Friedrich Merz se reúnen en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EEUU, el 3 de marzo de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

Un alto funcionario del Pentágono que habló bajo condición de anonimato precisó, según Reuters, que la reducción llevaría los niveles de tropas en Europa a cifras similares a las previas a 2022, antes de que la invasión rusa de Ucrania impulsara un refuerzo bajo la administración de Joe Biden. En concreto, se retirará una brigada de combate actualmente desplegada en territorio alemán, y un batallón de fuegos de largo alcance que la administración Biden había planificado enviar a Alemania a finales de este año no llegará a desplegarse.

La decisión se enmarca en la presión sostenida de Trump sobre sus aliados europeos para que envíen sus marinas de guerra a contribuir a la reapertura del estrecho de Ormuz, paso vital para los envíos globales de petróleo que permanece prácticamente cerrado desde el inicio del conflicto, generando turbulencias en los mercados y una disrupción sin precedentes en el suministro energético. Ante la negativa de Italia y España, Trump también insinuó que podría retirar tropas de ambos países. “Italia no nos ha ayudado en absoluto y España ha sido horrible”, declaró el presidente.

Merz había respaldado inicialmente los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, iniciados el 28 de febrero sin consulta previa a los socios de la OTAN, según indicó el propio canciller. Con el tiempo, su postura derivó hacia una crítica creciente que le ha valido los reproches de Washington. El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, intentó rebajar la tensión el jueves al asegurar que su gobierno examinaría con “calma” cualquier reducción de fuerzas: “Estados Unidos necesita estas bases”, afirmó, en referencia a Ramstein, Landstuhl y Grafenwöhr. Alemania cede los terrenos de las instalaciones sin cobrar alquiler y aporta personal de apoyo a las fuerzas estadounidenses.

Soldados permanecen junto a una alambrada de púas durante una jornada de prensa en el marco del ejercicio Combined Resolve del Ejército de EE. UU., en las instalaciones de entrenamiento del Ejército estadounidense en Hohenfels, Alemania, el 30 de abril de 2026. REUTERS/Angelika Warmuth
Soldados permanecen junto a una alambrada de púas durante una jornada de prensa en el marco del ejercicio Combined Resolve del Ejército de EE. UU., en las instalaciones de entrenamiento del Ejército estadounidense en Hohenfels, Alemania, el 30 de abril de 2026. REUTERS/Angelika Warmuth

No es la primera vez que Trump amenaza con reducir la presencia militar en Alemania. En 2020, su administración propuso trasladar 12.000 efectivos, ya fuera hacia otros países de la OTAN en Europa o de regreso a Estados Unidos, pero el Congreso bloqueó la medida, que Biden revirtió posteriormente. En aquel momento, Trump había acusado a Berlín de ser “moroso” por destinar a defensa una cifra muy por debajo del objetivo del 2% del producto interior bruto (PIB) fijado por la OTAN.

La situación presupuestaria alemana ha cambiado de manera sustancial bajo el gobierno de Merz: según las proyecciones, Alemania gastará 105.800 millones de euros en defensa en 2027, con un gasto total previsto para el año próximo equivalente al 3,1% del PIB. Ese esfuerzo había recibido elogios de funcionarios estadounidenses, aunque no ha bastado para contener la escalada diplomática desatada por las declaraciones del canciller sobre la guerra con Irán.

(Con información de EFE, Bloomberg y Reuters)

Temas Relacionados

PentágonoAlemaniaPresencia Militar ExtranjeraRelaciones Diplomáticas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Casa Blanca comunicó al Congreso que considera que la guerra contra Irán “terminó”: “Las hostilidades han cesado”

La administración estadounidense notificó por carta la conclusión de las operaciones militares en Medio Oriente y evita así solicitar una nueva autorización legislativa, en medio de cuestionamientos sobre la interpretación de la Ley de Poderes de Guerra

La Casa Blanca comunicó al Congreso que considera que la guerra contra Irán “terminó”: “Las hostilidades han cesado”

Los precios del petróleo cayeron tras propuesta iraní para negociar con Estados Unidos

La cotización del crudo internacional se redujo durante la sesión del viernes debido a señales de diálogo entre Irán y Washington, aunque las principales referencias concluyeron la semana con avances respecto al inicio del periodo

Los precios del petróleo cayeron tras propuesta iraní para negociar con Estados Unidos

Estados Unidos contempla sancionar a los navieros que paguen peajes a Irán para cruzar el estrecho de Ormuz

Una advertencia del gobierno estadounidense señala riesgos para empresas marítimas que realicen transferencias, donaciones o cualquier forma de pago vinculadas al cruce del Estrecho de Ormuz, sin importar el método empleado

Estados Unidos contempla sancionar a los navieros que paguen peajes a Irán para cruzar el estrecho de Ormuz

Trasladaron de urgencia a la ganadora iraní del Nobel de la Paz Narges Mohammadi tras una crisis de salud

Sus abogados y familiares denunciaron negligencia y maltrato durante su encarcelamiento

Trasladaron de urgencia a la ganadora iraní del Nobel de la Paz Narges Mohammadi tras una crisis de salud

Alerta global por los casos más graves de represión a la prensa: Irán y China en el centro de la denuncia

Organizaciones internacionales acusan la falta de garantías legales y el deterioro de la salud de muchos detenidos

Alerta global por los casos más graves de represión a la prensa: Irán y China en el centro de la denuncia
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Adiós onda de calor, el Frente Frío 48 causará las primeras lluvias de mayo en México

Adiós onda de calor, el Frente Frío 48 causará las primeras lluvias de mayo en México

Exgobernador Juan Carlos Abadía estaría delinquiendo mientras está privado de la libertad, según denuncia: “Presión indebida a funcionarios”

Conapesca anuncia la prohibición de pesca en el Océano Pacífico: estas son las especies que no se pueden capturar

Defensa de la familia de Miguel Uribe Turbay rechazó polémicas declaraciones del director de la UNP: “Afectación grave a la dignidad”

Capturan en Cusco a peruano acusado de feminicidio en Bolivia tras huir con sus hijos

INFOBAE AMÉRICA

Campo panameño resiente alza del combustible y anticipa presión en precios

Campo panameño resiente alza del combustible y anticipa presión en precios

Honduras: Diputada propone hasta 6 años de cárcel por maltrato animal grave

Libertad de prensa sufre nuevo retroceso en Costa Rica en 2026

Caso Jet Set en RD: Familiares de las víctimas exigen elevar cargo de homicidio de involuntario a voluntario

El Salvador establece veda nacional de camarón marino por 45 días

ENTRETENIMIENTO

La Academia veta la IA en los Oscar: guiones y actores sintéticos quedan fuera según nuevas reglas

La Academia veta la IA en los Oscar: guiones y actores sintéticos quedan fuera según nuevas reglas

“El diablo viste a la moda 2″ recauda más de USD 50 millones en su preestreno global y sorprende en taquilla

“Morí por unos segundos”: la impactante confesión de Barry Keoghan sobre su adicción a las drogas

El guiño de Taylor Swift que enloqueció a sus fans: ¿Una canción para “Toy Story 5″?

Meryl Streep reveló tener diferencias con Goldie Hawn en el rodaje de ‘La muerte le sienta bien’: “Es irritante”