República Dominicana

Ya hay fecha para el reinicio de vuelos directos entre Venezuela y República Dominicana

Tras casi dos años de interrupción y un complejo proceso de normalización diplomática, la conectividad directa entre Caracas y Santo Domingo se restablecerá este mes

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La reactivación de vuelos directos
La reactivación de vuelos directos entre Venezuela y República Dominicana inicia el 18 de marzo. (Cortesía: Gemini)

El aislamiento aéreo entre Venezuela y República Dominicana, vigente desde mediados de 2024, llega oficialmente a su fin. Tras semanas de especulaciones y gestiones administrativas, se han confirmado las fechas para la reactivación de las rutas directas que conectan a ambas naciones.

El próximo 18 de marzo marcará el inicio formal de esta nueva etapa, devolviendo a los pasajeros la posibilidad de viajar sin escalas entre Caracas y Santo Domingo.

La confirmación de estas fechas es el resultado de la Resolución 24-26, emitida recientemente por la Junta de Aviación Civil (JAC) de la República Dominicana, la cual formalizó el levantamiento de las restricciones que pesaban sobre las operaciones comerciales de pasajeros, carga y correo.

El centro de la noticia reside en la recuperación del tiempo y la logística para los viajeros. A partir del miércoles 18 de marzo, la aerolínea Laser Airlines, una de las primeras autorizadas para retomar operaciones, iniciará su itinerario directo con tres frecuencias semanales: miércoles, viernes y domingos.

El itinerario establecido para esta reapertura es el siguiente:

  • Ruta: Caracas (CCS) – Santo Domingo (SDQ): Salida a las 11:30 (CCS), llegada a las 13:00 (SDQ).
  • Ruta: Santo Domingo (SDQ) – Caracas (CCS): Salida a las 14:30 (SDQ), llegada a las 16:00 (CCS).

Esta reactivación permite eliminar las rutas alternas con escalas en puntos como Curazao, que habían servido de “puente” durante el periodo de suspensión, pero que incrementaban significativamente los costos y tiempos de traslado.

Laser Airlines retoma la ruta
Laser Airlines retoma la ruta Caracas–Santo Domingo con tres frecuencias semanales. (Cortesía: Gemeni)

Para los pasajeros, el regreso de los vuelos directos también implica una mayor claridad en las políticas de equipaje y servicios. En esta nueva etapa, se ha informado que la clase turista permitirá una maleta de hasta 32 kg, mientras que la clase ejecutiva dispondrá de dos piezas de 23 kg, manteniendo además servicios especiales como el traslado de menores sin acompañante y mascotas de apoyo emocional.

Con este paso, el Caribe recupera uno de sus ejes de conectividad más importantes, cerrando un capítulo de tensiones que afectó a miles de ciudadanos y reafirmando la tendencia de reintegración de Venezuela en el sistema de transporte aéreo internacional.

El contexto de una ruptura prolongada

La suspensión de los vuelos se remonta al 29 de julio de 2024, cuando el gobierno venezolano ordenó el cierre del espacio aéreo con República Dominicana, Panamá y Perú, en respuesta a los cuestionamientos de estos países sobre los resultados de las elecciones presidenciales de aquel año.

Durante casi dos años, la conexión aérea, vital para el tránsito de venezolanos hacia otros destinos como Estados Unidos, permaneció bloqueada.

Sin embargo, el panorama cambió drásticamente a principios de 2026. La reactivación ocurre en un contexto de reapertura internacional e institucional en Venezuela, impulsada por un proceso de transición que ha permitido el restablecimiento de servicios consulares y diplomáticos.

A inicios de febrero, la JAC aprobó la reactivación de las operaciones de transporte de pasajeros, carga y correo, en el marco del acuerdo alcanzado entre ambas naciones.

Otras aerolíneas como Rutaca, Avior,
Otras aerolíneas como Rutaca, Avior, Turpial y Sky High Aviation esperan ingresar a la ruta una vez completen los requisitos ante la JAC. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

La normalización de las relaciones con el gobierno dominicano, presidido por Luis Abinader, ha sido clave para que las autoridades aeronáuticas de ambos países lograran acuerdos técnicos y logísticos en tiempo récord.

La reapertura no solo beneficia al sector turístico, sino que responde a una necesidad humanitaria y comercial. Se espera que otras aerolíneas como Rutaca, Avior y Turpial (por el lado venezolano) y Sky High Aviation (por el lado dominicano) también se incorporen progresivamente a la oferta durante el mes de marzo, una vez completen los trámites de documentación exigidos por las autoridades dominicanas.

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