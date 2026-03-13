República Dominicana

El gobierno de República Dominicana autoriza subsidio extraordinario para combustibles

Las autoridades dominicanas implementan una partida fiscal especial con el objetivo de mitigar las repercusiones externas sobre el costo de los energéticos, tras los efectos generados por la escalada del conflicto en Medio Oriente

Guardar
El Gobierno de República Dominicana
El Gobierno de República Dominicana anuncia un subsidio extraordinario de RD 1,189.8 millones para frenar el alza de los combustibles. (Cortesía: Presidencia de República Dominicana)

El Gobierno de la República Dominicana anunció un subsidio extraordinario de RD 1,189.8 millones para contener el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre los precios de los combustibles en el país. La decisión, confirmada este viernes por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), busca proteger a los consumidores ante la volatilidad del mercado petrolero internacional.

El MICM detalló que el Gas Licuado de Petróleo (GLP) mantendrá su precio congelado durante la semana del 14 al 20 de marzo de 2026. Esta medida apunta a salvaguardar la economía familiar, la canasta básica y el transporte público urbano. La institución dispuso que las gasolinas regular y premium, así como el gasoil regular y óptimo, sufran un ajuste limitado de RD 5.00 por galón, lo que representa un incremento marginal de aproximadamente 2 % en las gasolinas y 1.7 % en el gasoil.

La lista de precios oficiales fijados para la semana indica que la gasolina premium se venderá a RD 295.10 por galón, mientras que la regular tendrá un costo de RD 277.50 por galón. El gasoil regular se ubicará en RD 229.80 por galón y el gasoil óptimo en RD 247.10 por galón. Otros combustibles, como el avtur y el kerosene, experimentarán aumentos más elevados, con alzas de RD 67.37 y RD 73.20 por galón, respectivamente.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes subrayó que el GLP continuará a RD 137.20 por galón, mientras que el gas natural permanecerá en RD 43.97 por metro cúbico. La tasa de cambio promedio semanal utilizada para estos cálculos fue de RD 60.93 por dólar estadounidense, según los registros del Banco Central.

La decisión de limitar el incremento de los combustibles responde al alza internacional del barril de crudo y de los fletes, derivada del recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente. El Gobierno dominicano aseguró que el esfuerzo fiscal implementado permite absorber la mayor parte del choque externo y amortiguar el traslado de la inflación importada hacia los consumidores finales.

El macrosubsidio dispuesto por las autoridades busca evitar un mayor impacto en los precios internos de la energía y mantener la estabilidad del costo de vida en la República Dominicana. El MICM anunció que continuará monitoreando las condiciones del mercado internacional para ajustar su política de subsidios conforme evolucione la situación geopolítica.

Subida del precio del petróleo en Centroamérica y el Caribe tras crisis en Ormuz

La reciente crisis en el Estrecho de Ormuz ha generado una interrupción en el tránsito de cerca del 20% del petróleo mundial, lo que ya provoca un aumento en los precios de la gasolina y el diésel en países de Centroamérica y el Caribe. El conflicto, que involucra a Irán, Estados Unidos e Israel, ha hecho escalar los costos de transporte marítimo y de seguros, afectando de manera directa el bolsillo de los consumidores en la región.

FOTO DE ARCHIVO. Un mapa
FOTO DE ARCHIVO. Un mapa del estrecho de Ormuz e Irán se ve en esta ilustración, tomada el 22 de junio de 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

El precio del crudo Brent superó los 90 dólares por barril, una cifra que se refleja de inmediato en los precios finales para los usuarios, el incremento ya alcanza los 0,05 dólares por galón en varias estaciones de servicio centroamericanas, mientras los distribuidores advierten sobre nuevas alzas en los próximos días.

El paralizamiento parcial de la navegación en el Estrecho de Ormuz, considerado uno de los puntos neurálgicos para la distribución global de hidrocarburos, ha elevado la incertidumbre sobre el suministro y ha obligado a los operadores a considerar rutas alternativas, de mayor distancia y costo.

Temas Relacionados

Gobierno República DominicanaMinisterio Industria Comercio y MipymesPrecios CombustiblesSubsidios Energéticos

Últimas Noticias

Honduras registra tercer masacre en menos de una semana, cinco nuevas victimas mortales

La masacre registrada este viernes en Sulaco, un municipio enclavado en el departamento de Yoro, al norte de Honduras, dejó al menos cinco muertos y evidencia el creciente clima de violencia entre bandas criminales que ha llevado a las autoridades hondureñas a reforzar la seguridad en la zona.

Honduras registra tercer masacre en

Ucrania inaugura su embajada en Panamá y firma compromisos de cooperación

Los gobiernos firmaron una hoja de ruta para el periodo 2026-2029 y un memorando de cooperación académica durante la visita del canciller Andrii Sybiha a la capital panameña.

Ucrania inaugura su embajada en

De odontólogo a músico: Marito Rivera cuenta su historia tras 55 años de carrera en El Salvador

El líder de Grupo Bravo repasa su historia familiar, el impacto de la disciplina en su formación artística y los desafíos para consolidar una empresa musical en El Salvador.

De odontólogo a músico: Marito

Gobierno panameño admite sorpresa por salida de la naviera COSCO del puerto de Balboa

La decisión se produce semanas después de que el Estado panameño asumiera el control de los puertos de Balboa y Cristóbal tras la anulación de la concesión portuaria.

Gobierno panameño admite sorpresa por

Las autoridades de El Salvador coordinan pruebas antidoping para conductor de rastra accidentada este viernes en Los Próceres

El conductor de la rastra permanece hospitalizado y bajo observación médica luego del choque que provocó la muerte de un acompañante, mientras se retoman acciones para esclarecer posibles responsabilidades penales

Las autoridades de El Salvador

TECNO

Un agente de IA hackeó

Un agente de IA hackeó en dos horas la base de datos central de McKinsey y expuso secretos globales: cómo lo hizo

Gobierno de EE. UU. investiga 7 juegos de Steam por posible malware oculto

¿Debo preocuparme si el cargador de mi teléfono está caliente? Esta es la respuesta

WhatsApp en modo mapache: cómo se activa de la forma más fácil

Alerta con Magis TV y Xuper TV para ver Las guerreras K-pop en estas plataformas

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que

La razón por la que Elle Fanning se creó una cuenta en OnlyFans

Oscar 2026: así es como la Academia elige al ganador del premio a Mejor película

La hija de Billy Joel habla sobre la salud actual del músico tras su diagnóstico de hidrocefalia: “Él es un luchador”

La artista Doja Cat se retractó tras cuestionar a Timothée Chalamet por sus dichos sobre ópera y el ballet

Todos los nominados a los Premios Oscar 2026: la lista completa de candidatos al mayor premio del cine

MUNDO

El grupo terrorista Hezbollah aseguró

El grupo terrorista Hezbollah aseguró que está preparado para una larga batalla con Israel

La guerra en Medio Oriente dispara el precio del petróleo: cerró en su nivel más alto desde 2022

La Guardia Revolucionaria lanzó una ofensiva conjunta con Hezbollah: un misil impactó en un edificio en Tel Aviv

El ejército de Israel mantiene los ataques contra posiciones militares iraníes y refuerza la frontera con Líbano

Las bolsas europeas prolongan las caídas semanales ante las tensiones en Medio Oriente