El gobierno de República Dominicana autoriza subsidio extraordinario para combustibles

El Gobierno de República Dominicana anuncia un subsidio extraordinario de RD 1,189.8 millones para frenar el alza de los combustibles. (Cortesía: Presidencia de República Dominicana)

El Gobierno de la República Dominicana anunció un subsidio extraordinario de RD 1,189.8 millones para contener el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre los precios de los combustibles en el país. La decisión, confirmada este viernes por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), busca proteger a los consumidores ante la volatilidad del mercado petrolero internacional.

El MICM detalló que el Gas Licuado de Petróleo (GLP) mantendrá su precio congelado durante la semana del 14 al 20 de marzo de 2026. Esta medida apunta a salvaguardar la economía familiar, la canasta básica y el transporte público urbano. La institución dispuso que las gasolinas regular y premium, así como el gasoil regular y óptimo, sufran un ajuste limitado de RD 5.00 por galón, lo que representa un incremento marginal de aproximadamente 2 % en las gasolinas y 1.7 % en el gasoil.

La lista de precios oficiales fijados para la semana indica que la gasolina premium se venderá a RD 295.10 por galón, mientras que la regular tendrá un costo de RD 277.50 por galón. El gasoil regular se ubicará en RD 229.80 por galón y el gasoil óptimo en RD 247.10 por galón. Otros combustibles, como el avtur y el kerosene, experimentarán aumentos más elevados, con alzas de RD 67.37 y RD 73.20 por galón, respectivamente.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes subrayó que el GLP continuará a RD 137.20 por galón, mientras que el gas natural permanecerá en RD 43.97 por metro cúbico. La tasa de cambio promedio semanal utilizada para estos cálculos fue de RD 60.93 por dólar estadounidense, según los registros del Banco Central.

La decisión de limitar el incremento de los combustibles responde al alza internacional del barril de crudo y de los fletes, derivada del recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente. El Gobierno dominicano aseguró que el esfuerzo fiscal implementado permite absorber la mayor parte del choque externo y amortiguar el traslado de la inflación importada hacia los consumidores finales.

El macrosubsidio dispuesto por las autoridades busca evitar un mayor impacto en los precios internos de la energía y mantener la estabilidad del costo de vida en la República Dominicana. El MICM anunció que continuará monitoreando las condiciones del mercado internacional para ajustar su política de subsidios conforme evolucione la situación geopolítica.

Subida del precio del petróleo en Centroamérica y el Caribe tras crisis en Ormuz

La reciente crisis en el Estrecho de Ormuz ha generado una interrupción en el tránsito de cerca del 20% del petróleo mundial, lo que ya provoca un aumento en los precios de la gasolina y el diésel en países de Centroamérica y el Caribe. El conflicto, que involucra a Irán, Estados Unidos e Israel, ha hecho escalar los costos de transporte marítimo y de seguros, afectando de manera directa el bolsillo de los consumidores en la región.

FOTO DE ARCHIVO. Un mapa del estrecho de Ormuz e Irán se ve en esta ilustración, tomada el 22 de junio de 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

El precio del crudo Brent superó los 90 dólares por barril, una cifra que se refleja de inmediato en los precios finales para los usuarios, el incremento ya alcanza los 0,05 dólares por galón en varias estaciones de servicio centroamericanas, mientras los distribuidores advierten sobre nuevas alzas en los próximos días.

El paralizamiento parcial de la navegación en el Estrecho de Ormuz, considerado uno de los puntos neurálgicos para la distribución global de hidrocarburos, ha elevado la incertidumbre sobre el suministro y ha obligado a los operadores a considerar rutas alternativas, de mayor distancia y costo.