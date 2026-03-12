República Dominicana

El gesto viral de Kast con República Dominicana: Felicita a Abinader y su esposa por aniversario de bodas

La investidura en Valparaíso estuvo marcada por una pausa fuera del programa oficial, durante la cual el jefe de Estado chileno expresó su reconocimiento a Luis Abinader y Raquel Arbaje ante autoridades y asistentes

Guardar
José Antonio Kast interrumpe el protocolo en Valparaíso para homenajear a Luis Abinader y Raquel Arbaje por su aniversario de matrimonio. (Cortesía: Chilevisión)

Este miércoles, José Antonio Kast interrumpió el protocolo oficial el día de su investidura como presidente de Chile en Valparaíso para homenajear públicamente al presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y a la primera dama Raquel Arbaje, con motivo de su aniversario de matrimonio, durante la recepción posterior a la ceremonia.

El escenario de este episodio fue el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar. Allí, el presidente Kast y su esposa, la primera dama María Pía Adriasola, ofrecían un almuerzo de gala en honor a los jefes de Estado, de Gobierno e invitados especiales que asistieron a los actos de investidura. Mientras los líderes mundiales compartían en un ambiente de alta diplomacia, Kast tomó la palabra para salirse del guion establecido y sorprender a la delegación dominicana.

Previo al evento, Kast realizó una pausa no prevista en la agenda para saludar a la pareja presidencial dominicana. El mandatario chileno destacó la presencia de sus homólogos, extendiendo una felicitación cercana y alegre que generó aplausos y sonrisas entre los asistentes.

José Antonio Kast interrumpe el
José Antonio Kast interrumpe el protocolo en Valparaíso para homenajear a Luis Abinader y Raquel Arbaje por su aniversario de matrimonio. (Cortesía: José Antonio Kast)

“Hay algo muy relevante, hoy en día es el aniversario 31 a mis guardes amigos de República Dominica. Noa han acogido y contado sus experiencia. les queremos dar las gracias. Estamos dispuestos a colaborar con ustedes y Haití ”, expresó el máximo mandatario chileno.

El gesto de Kast, que ocurrió en la recepción oficial celebrado tras la investidura, se inscribió en una jornada que, por lo general, ha estado marcada por la rigidez institucional.

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y su esposa, Raquel Arbaje, celebraron este martes su aniversario de bodas número. A lo largo de los años, la pareja ha mostrado una relación basada en el respeto, la colaboración y el compromiso tanto en el ámbito personal como en el servicio público. Su unión continúa siendo un referente de apoyo mutuo y dedicación familiar.

La delegación dominicana, encabezada por
La delegación dominicana, encabezada por Abinader y la primera dama, participó activamente en cada etapa de la investidura. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

Este tipo de interrupciones raramente tiene precedentes en las sucesiones presidenciales recientes de la región.

Un gesto que suavizó la atmósfera política

La irrupción espontánea de José Antonio Kast durante la recepción suavizó la atmósfera política de la transmisión de mando y, para los analistas presentes, simbolizó la apuesta del nuevo presidente chileno por proyectar mayor cercanía con los líderes regionales.

El reconocimiento público a la “unidad familiar” de Abinader y Arbaje consolidó ese objetivo. Kast compartió mesa en el almuerzo posterior en Cerro Castillo, junto a la primera dama chilena, María Pía Adriasola, en un encuentro que la prensa describió como distendido y orientado a la reafirmación de la sintonía bilateral a nivel personal y diplomático.

En su delegación oficial, Abinader llegó a Chile acompañado por la primera dama Raquel Arbaje, el ministro de Relaciones Exteriores Roberto Álvarez, la asistente personal Mercedes Pichardo y el general Jimmy Arias, director del Cusep. El cronograma incluyó encuentros con autoridades, sesiones con la comunidad dominicana y la participación destacada en todas las actividades oficiales del traspaso de mando.

Durante la visita, el presidente Abinader también mantuvo un encuentro protocolar con el saliente Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda y se reunió con la comunidad dominicana en Chile. En ese evento, el mandatario exhortó a los participantes a “poner en alto el nombre de Quisqueya”, reforzando los vínculos entre ambos países.

El presidente Luis Abinader se
El presidente Luis Abinader se reunió en Santiago de Chile con líderes de la comunidad dominicana, integrada por unos 23,000 ciudadanos, para escuchar sus inquietudes y reafirmar su compromiso con el fortalecimiento del vínculo con la diáspora previo a la toma de posesión de José Antonio Kast. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

Actividades y despedida de la delegación dominicana en Chile

El presidente Abinader despidió su agenda en Chile emprendiendo el vuelo de regreso a Santo Domingo a las 18:35 (hora local) desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

Antes de abordar su vuelo, Abinader solicitó una fotografía con los oficiales de seguridad chilenos que lo acompañaron durante la visita, expresando públicamente su agradecimiento por la hospitalidad recibida durante su estancia en tierras australes.

Temas Relacionados

José Antonio KastChileRelaciones DiplomáticasInvestiduras PresidencialesRepública DominicanaLuis Abinader

Últimas Noticias

Organizaciones opositoras exhortan a la comunidad internacional a actuar contra el régimen de Ortega

El llamado incluye el uso de vías legales y diplomáticas, destacando informes que identifican funcionarios implicados en violaciones de derechos y en acciones represivas sostenidas dentro y fuera del país desde 2018

Organizaciones opositoras exhortan a la

Nicaragua se convierte en el segundo país del mundo con más solicitudes de asilo debido a un complejo esquema de represión estatal

Documentos del Grupo de Expertos de la ONU muestran la sofisticación de mecanismos usados para controlar opositores y sostener redes de vigilancia interna y transfronteriza, además del uso de fondos públicos para financiar la represión

Nicaragua se convierte en el

Fiscalía hondureña envía comisión a EE.UU. para investigar declaraciones sobre asesinato del hijo del expresidente Porfirio Lobo

La detención de Gerson Cuadra Soto, señalado como miembro de la Mara Salvatrucha, en diciembre de 2025 en Grand Island, Nebraska, ha marcado un punto de inflexión en el caso

Fiscalía hondureña envía comisión a

Tribunal ordena juicio contra nicaragüense por tráfico de personas en El Salvador

La decisión judicial se produce tras la acusación de traslado ilícito de una familia de origen ecuatoriano, quienes pretendían cruzar Guatemala rumbo a Estados Unidos y habrían pagado dinero al procesado para facilitar el desplazamiento

Tribunal ordena juicio contra nicaragüense

Tribunal de Guatemala condena a exviceministro de Gobernación, por homicidio de asesor legislativo

La autoridad penal guatemalteca impuso una pena de dos años de prisión al exviceministro tras determinar su responsabilidad en la muerte de un asesor legislativo, permitiéndole evitar la cárcel con un pago diario durante el plazo señalado

Tribunal de Guatemala condena a

TECNO

El lanzamiento del videojuego Pokémon

El lanzamiento del videojuego Pokémon Pokopia desata el crecimiento de las acciones de Nintendo

Elon Musk anuncia que xAI y Tesla crearán ‘Macrohard’, un proyecto para desarrollar software autónomo

WhatsApp: la RAE resuelve si se dice ‘buen día’ o ‘buenos días’

Revelan los requisitos oficiales para jugar Crimson Desert en PC y configuración para consolas

Investigadores proponen usar ‘imanes invisibles’ para hacer computadoras 1.000 veces más rápidas

ENTRETENIMIENTO

Cambios en personajes y futuro

Cambios en personajes y futuro incierto: las claves y las incógnitas de Avatar 4

Tras las teorías sobre su apariencia, un cirujano plástico respalda a Jim Carrey: “Todavía se ve bien”

La clave detrás del éxito de Máquina de guerra: cómo un thriller militar redefine el género de acción

“One Piece”: todo lo que se sabe de la temporada 3

‘Los dinosaurios’: los datos históricos más insólitos que reveló el aclamado documental de Netflix

MUNDO

Guerra en Medio Oriente: Irán

Guerra en Medio Oriente: Irán y Hezbollah atacaron a Israel, que respondió con bombardeos masivos

Rumania autorizó el despliegue de tropas y equipos de Estados Unidos en su territorio para la ofensiva en Irán

El Consejo de Seguridad exigió a Irán el cese inmediato de sus ataques contra siete países del Golfo y Jordania

Crisis en Cuba: universitarios denunciaron la represión de la dictadura y exigieron reformas

Wasabi contra el deterioro: la sorprendente técnica que salva papiros históricos sin productos químicos