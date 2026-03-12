El gesto viral de Kast con República Dominicana: Felicita a Abinader y su esposa por aniversario de bodas

José Antonio Kast interrumpe el protocolo en Valparaíso para homenajear a Luis Abinader y Raquel Arbaje por su aniversario de matrimonio. (Cortesía: Chilevisión)

Este miércoles, José Antonio Kast interrumpió el protocolo oficial el día de su investidura como presidente de Chile en Valparaíso para homenajear públicamente al presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y a la primera dama Raquel Arbaje, con motivo de su aniversario de matrimonio, durante la recepción posterior a la ceremonia.

El escenario de este episodio fue el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar. Allí, el presidente Kast y su esposa, la primera dama María Pía Adriasola, ofrecían un almuerzo de gala en honor a los jefes de Estado, de Gobierno e invitados especiales que asistieron a los actos de investidura. Mientras los líderes mundiales compartían en un ambiente de alta diplomacia, Kast tomó la palabra para salirse del guion establecido y sorprender a la delegación dominicana.

Previo al evento, Kast realizó una pausa no prevista en la agenda para saludar a la pareja presidencial dominicana. El mandatario chileno destacó la presencia de sus homólogos, extendiendo una felicitación cercana y alegre que generó aplausos y sonrisas entre los asistentes.

José Antonio Kast interrumpe el protocolo en Valparaíso para homenajear a Luis Abinader y Raquel Arbaje por su aniversario de matrimonio. (Cortesía: José Antonio Kast)

“Hay algo muy relevante, hoy en día es el aniversario 31 a mis guardes amigos de República Dominica. Noa han acogido y contado sus experiencia. les queremos dar las gracias. Estamos dispuestos a colaborar con ustedes y Haití ”, expresó el máximo mandatario chileno.

El gesto de Kast, que ocurrió en la recepción oficial celebrado tras la investidura, se inscribió en una jornada que, por lo general, ha estado marcada por la rigidez institucional.

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y su esposa, Raquel Arbaje, celebraron este martes su aniversario de bodas número. A lo largo de los años, la pareja ha mostrado una relación basada en el respeto, la colaboración y el compromiso tanto en el ámbito personal como en el servicio público. Su unión continúa siendo un referente de apoyo mutuo y dedicación familiar.

La delegación dominicana, encabezada por Abinader y la primera dama, participó activamente en cada etapa de la investidura. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

Este tipo de interrupciones raramente tiene precedentes en las sucesiones presidenciales recientes de la región.

Un gesto que suavizó la atmósfera política

La irrupción espontánea de José Antonio Kast durante la recepción suavizó la atmósfera política de la transmisión de mando y, para los analistas presentes, simbolizó la apuesta del nuevo presidente chileno por proyectar mayor cercanía con los líderes regionales.

El reconocimiento público a la “unidad familiar” de Abinader y Arbaje consolidó ese objetivo. Kast compartió mesa en el almuerzo posterior en Cerro Castillo, junto a la primera dama chilena, María Pía Adriasola, en un encuentro que la prensa describió como distendido y orientado a la reafirmación de la sintonía bilateral a nivel personal y diplomático.

En su delegación oficial, Abinader llegó a Chile acompañado por la primera dama Raquel Arbaje, el ministro de Relaciones Exteriores Roberto Álvarez, la asistente personal Mercedes Pichardo y el general Jimmy Arias, director del Cusep. El cronograma incluyó encuentros con autoridades, sesiones con la comunidad dominicana y la participación destacada en todas las actividades oficiales del traspaso de mando.

Durante la visita, el presidente Abinader también mantuvo un encuentro protocolar con el saliente Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda y se reunió con la comunidad dominicana en Chile. En ese evento, el mandatario exhortó a los participantes a “poner en alto el nombre de Quisqueya”, reforzando los vínculos entre ambos países.

El presidente Luis Abinader se reunió en Santiago de Chile con líderes de la comunidad dominicana, integrada por unos 23,000 ciudadanos, para escuchar sus inquietudes y reafirmar su compromiso con el fortalecimiento del vínculo con la diáspora previo a la toma de posesión de José Antonio Kast. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

Actividades y despedida de la delegación dominicana en Chile

El presidente Abinader despidió su agenda en Chile emprendiendo el vuelo de regreso a Santo Domingo a las 18:35 (hora local) desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

Antes de abordar su vuelo, Abinader solicitó una fotografía con los oficiales de seguridad chilenos que lo acompañaron durante la visita, expresando públicamente su agradecimiento por la hospitalidad recibida durante su estancia en tierras australes.