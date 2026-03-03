El presidente de República Dominicana ordena ascensos y retiro de altos mandos militares

Renuncia y promoción se entrelazan en una semana decisiva para la defensa nacional. Destacados oficiales cierran ciclos y nuevas designaciones prometen cambios. La expectativa crece entre filas y expertos militares (Foto cortesía Presidencia de la República)

El presidente Luis Abinader promulgó el Decreto núm. 135-26, mediante el cual dispuso el ascenso de varios oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y el pase a retiro de once altos mandos con pensión, en cumplimiento de la Constitución y la Ley núm. 139-13 Orgánica de las Fuerzas Armadas.

Dentro de los oficiales puestos en condición de retiro destacan el mayor general Julio César A. Hernández Olivero (ERD) y los generales de brigada José Martín Muñoz Jiménez, Catalino Acosta Piantini, Rodolfo Reynoso Green, Germán Alejandro Rosario Pérez, Vicente Mota Medina y Rafael Eugenio Reyes Castillo (ERD), así como el vicealmirante Samuel Ogaris Jiménez Lorenzo (ARD), el contralmirante Julio ángel Morales (ARD), el general de brigada piloto Fernando Rafael Hernández Calcaño y el paracaidista Juan Manuel Puig Hernández (FARD). Todos recibirán la pensión correspondiente, según el decreto.

En cuanto a ascensos, fueron promovidos al rango de general de brigada (ERD) los coroneles Guillermo Jiménez Arciniega, Oscar L. Ares Gómez, Gustavo Reyes Morales, Jhojany Ramón de Jesús Suriel Otañez, Ignacio Arquímedes Morel Brito y Manuel José Matos y Matos. El coronel médico Tomás Rafael Brache Ovalles fue ascendido a general médico (ERD), el coronel piloto Richard V. Sierra Rodríguez a general piloto (FARD), y el capitán de navío Aramis Alexandro Céspedes Aybar a contralmirante (ARD).

Refuerzo de equipamiento

En febrero, el gobierno dominicano anunció la incorporación de vehículos blindados, drones y armamento avanzado constituye el eje central del nuevo equipamiento de alta tecnología que las Fuerzas Armadas de República Dominicana han comenzado a desplegar en 2026. Esta renovación, orientada a elevar la defensa territorial y la protección de zonas estratégicas, marca un paso “sin precedentes” en la modernización militar nacional, con implicancias directas en la capacidad de respuesta frente a amenazas tanto internas como externas, informó Abinader.

El gobierno dominicano prevé distribuir, a lo largo del año, solo durante esta primera etapa, un tercio del equipamiento contemplado en el paquete total de 2026. El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, especificó para entonces que desde agosto de 2020 se han sumado 1.027 vehículos de diferentes tipos, consiguiendo ampliar de forma “sustancial” la movilidad y el despliegue, con un impacto particular en los operativos de la Fuerza de Tarea Conjunta para la Seguridad Ciudadana y en la vigilancia de la frontera terrestre. De este total, sobresale la entrega parcial.

El nuevo equipamiento incluye cámaras de alta precisión y radares térmicos, destinados a reforzar la vigilancia en las fronteras terrestres y marítimas. Abinader anticipó la próxima incorporación de sistemas antidrones (anti-UAV) para puntos de vigilancia estratégica. Todo el conjunto fortalecerá el sistema C5I, plataforma que centraliza la gestión de información, el mando y el control militar. Fernández Onofre detalló a El Día: “Estos equipos permitirán robustecer el sistema C5I y avanzar en una implementación tecnológica sin precedentes en materia de seguridad estratégica”.

En materia de armamento, la dotación incluyó carabinas IWI-ARAD calibre 5.56 mm, fusiles Daniel Defense de alta precisión (7.62 mm), ametralladoras ligeras Negev 7 (calibres 7.62 x 51 mm y 5.56 x 45 mm), lanzadores automáticos de granadas KGL-40 (40 x 53 mm), lanzagranadas MGL MK1 (40 mm) y subametralladoras IWI X95 (5.56 x 45 mm). El presidente enfatizó que estos avances en ensamblaje nacional abren perspectivas de comercialización con otros Estados —especialmente vecinos— y representan un motor para el desarrollo industrial con proyección en el Caribe y América Central.