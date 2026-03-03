República Dominicana

El presidente de República Dominicana ordena ascensos y retiro de altos mandos militares

El presidente ejecuta una renovación profunda entre los altos mandos militares. Once líderes dejan sus puestos, mientras nuevas figuras emergen con responsabilidad creciente. El decreto marca un antes y un después en la institución castrense

Guardar
Renuncia y promoción se entrelazan
Renuncia y promoción se entrelazan en una semana decisiva para la defensa nacional. Destacados oficiales cierran ciclos y nuevas designaciones prometen cambios. La expectativa crece entre filas y expertos militares (Foto cortesía Presidencia de la República)

El presidente Luis Abinader promulgó el Decreto núm. 135-26, mediante el cual dispuso el ascenso de varios oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y el pase a retiro de once altos mandos con pensión, en cumplimiento de la Constitución y la Ley núm. 139-13 Orgánica de las Fuerzas Armadas.

Dentro de los oficiales puestos en condición de retiro destacan el mayor general Julio César A. Hernández Olivero (ERD) y los generales de brigada José Martín Muñoz Jiménez, Catalino Acosta Piantini, Rodolfo Reynoso Green, Germán Alejandro Rosario Pérez, Vicente Mota Medina y Rafael Eugenio Reyes Castillo (ERD), así como el vicealmirante Samuel Ogaris Jiménez Lorenzo (ARD), el contralmirante Julio ángel Morales (ARD), el general de brigada piloto Fernando Rafael Hernández Calcaño y el paracaidista Juan Manuel Puig Hernández (FARD). Todos recibirán la pensión correspondiente, según el decreto.

En cuanto a ascensos, fueron promovidos al rango de general de brigada (ERD) los coroneles Guillermo Jiménez Arciniega, Oscar L. Ares Gómez, Gustavo Reyes Morales, Jhojany Ramón de Jesús Suriel Otañez, Ignacio Arquímedes Morel Brito y Manuel José Matos y Matos. El coronel médico Tomás Rafael Brache Ovalles fue ascendido a general médico (ERD), el coronel piloto Richard V. Sierra Rodríguez a general piloto (FARD), y el capitán de navío Aramis Alexandro Céspedes Aybar a contralmirante (ARD).

Refuerzo de equipamiento

En febrero, el gobierno dominicano anunció la incorporación de vehículos blindados, drones y armamento avanzado constituye el eje central del nuevo equipamiento de alta tecnología que las Fuerzas Armadas de República Dominicana han comenzado a desplegar en 2026. Esta renovación, orientada a elevar la defensa territorial y la protección de zonas estratégicas, marca un paso “sin precedentes” en la modernización militar nacional, con implicancias directas en la capacidad de respuesta frente a amenazas tanto internas como externas, informó Abinader.

El presidente de República Dominicana,
El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, durante la inauguración de la Escuela de Hostelería y Turismo Gabriel Escarrer Juliá. (Foto: Presidencia de República Dominicana)

El gobierno dominicano prevé distribuir, a lo largo del año, solo durante esta primera etapa, un tercio del equipamiento contemplado en el paquete total de 2026. El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, especificó para entonces que desde agosto de 2020 se han sumado 1.027 vehículos de diferentes tipos, consiguiendo ampliar de forma “sustancial” la movilidad y el despliegue, con un impacto particular en los operativos de la Fuerza de Tarea Conjunta para la Seguridad Ciudadana y en la vigilancia de la frontera terrestre. De este total, sobresale la entrega parcial.

El nuevo equipamiento incluye cámaras de alta precisión y radares térmicos, destinados a reforzar la vigilancia en las fronteras terrestres y marítimas. Abinader anticipó la próxima incorporación de sistemas antidrones (anti-UAV) para puntos de vigilancia estratégica. Todo el conjunto fortalecerá el sistema C5I, plataforma que centraliza la gestión de información, el mando y el control militar. Fernández Onofre detalló a El Día: “Estos equipos permitirán robustecer el sistema C5I y avanzar en una implementación tecnológica sin precedentes en materia de seguridad estratégica”.

En materia de armamento, la dotación incluyó carabinas IWI-ARAD calibre 5.56 mm, fusiles Daniel Defense de alta precisión (7.62 mm), ametralladoras ligeras Negev 7 (calibres 7.62 x 51 mm y 5.56 x 45 mm), lanzadores automáticos de granadas KGL-40 (40 x 53 mm), lanzagranadas MGL MK1 (40 mm) y subametralladoras IWI X95 (5.56 x 45 mm). El presidente enfatizó que estos avances en ensamblaje nacional abren perspectivas de comercialización con otros Estados —especialmente vecinos— y representan un motor para el desarrollo industrial con proyección en el Caribe y América Central.

Temas Relacionados

Luis AbinaderRepública DominicanaFuerzas ArmadasLey Orgánica de las Fuerzas ArmadasAscenso MilitarPase a Retiro

Últimas Noticias

Diez ciudadanos panameños enfrentan cargos de propaganda en Cuba

El grupo permanece bajo custodia tras realizar pintadas opositoras en La Habana, mientras las autoridades analizan si formaban parte de una red coordinada y remunerada con posible apoyo extranjero

Diez ciudadanos panameños enfrentan cargos

La CIDH elige al guatemalteco Stuardo Ralón Orellana como presidente para el periodo 2026

El organismo anunció los nuevos responsables tras la sesión inaugural correspondiente, completando la directiva con integrantes de Argentina y México, y ratificó su rol de promover y proteger derechos fundamentales en América

La CIDH elige al guatemalteco

El Salvador impulsa el auge de sus exportaciones no tradicionales y redefine su perfil comercial en Centroamérica

Las ventas internacionales con valor agregado muestran un avance sostenido, mientras la diversificación productiva desplaza al café y el azúcar como motores de la economía externa

El Salvador impulsa el auge

Presidente de Honduras Nasry Asfura expresa su apoyo a los países que defienden su seguridad, sobre conflicto en Medio Oriente

La postura del Ejecutivo hondureño fue expresada formalmente el domingo, cuando reiteró su rechazo a los ataques lanzados por Irán contra Israel y países cercanos

Presidente de Honduras Nasry Asfura

Autoridades del Canal de Panamá vigilan de cerca las repercusiones de la crisis en Oriente Medio sobre el comercio marítimo

Una vigilancia cercana sobre la actividad de buques en rutas energéticas se mantiene, ante el aumento de incidentes y recomendaciones de cambios en trayectos, especialmente por parte de compañías del Asia-Pacífico

Autoridades del Canal de Panamá

TECNO

La revolución de la IA

La revolución de la IA colapsa el suministro mundial de chips de memoria

IA contra la soledad: de bodas con ChatGPT a robots que acompañan a mayores

Por qué se congela el móvil: posibles causas y soluciones prácticas

Spotify y consumo de datos: así influye la calidad de las canciones en tus megas

Paramount+ y HBO Max se unirán en un solo servicio de streaming: adiós a pagar doble

ENTRETENIMIENTO

Christina Applegate habla de la

Christina Applegate habla de la pérdida de peso causada por la esclerosis múltiple: “Peligroso y aterrador”

Kate Hudson y una cita sorpresa en los Actor Awards 2026: por qué su hermano Oliver fue el gran protagonista

Kelly Ripa y el dilema del retiro: el consejo de Oprah y la importancia de seguir al aire

El hijo de Cher volvió a ser arrestado en menos de 48 horas por disturbios

Jonathan Lipnicki y su recuerdo de Ray Boyd, el niño de Jerry Maguire: “Tom Cruise decidió que yo era el indicado”

MUNDO

EEUU instó a sus ciudadanos

EEUU instó a sus ciudadanos a abandonar inmediatamente más de una docena de países de Medio Oriente

Un ataque de insurgentes en Sudán del Sur deja al menos 169 muertos en una aldea remota

Así se gestó la ofensiva de Estados Unidos e Israel en Irán: la Unidad 8.200 y cámaras hackeadas en Teherán

Irán, en primera persona: el desgarrador relato de Samira Susmann, ex detenida del régimen y residente en Argentina

Cómo el conflicto en Irán paralizó un mercado cripto de 11.000 millones de dólares