Marco Rubio felicita a República Dominicana por su aniversario de independencia

U.S. Secretary of State Marco Rubio gives a thumbs up as he departs at the Liszt Ferenc International Airport in Budapest, Hungary, February 16, 2026. Alex Brandon/Pool via REUTERS

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, emitió un mensaje de felicitación el viernes a República Dominicana con motivo del 182º aniversario de su independencia. La nota, cargada de optimismo, no solo celebra la historia dominicana, sino que ratifica al país como un pilar fundamental en la estrategia de seguridad y prosperidad de la administración de Donald Trump.

A través de un comunicado oficial, Rubio extendió el saludo del pueblo estadounidense al Presidente Luis Abinader, destacando que ambas naciones están unidas por “prioridades compartidas” y un compromiso inquebrantable con la prosperidad económica.

El Secretario norteamericano resaltó que la cooperación entre Santo Domingo y Washington es vital para la estabilidad del Caribe.

“Nuestra estrecha cooperación refuerza la seguridad regional, frena la inmigración ilegal y combate el tráfico ilícito en nuestro hemisferio”, señaló Rubio, subrayando el valor de la alianza duradera que busca un futuro más seguro para ambas naciones.

En febrero de 2025, Rubio realizó una visita estratégica a territorio dominicano, donde mantuvo reuniones de alto nivel que redefinieron la hoja de ruta común en materia de defensa de la democracia y crecimiento económico regional.

Entendimiento estratégico: modelo para la región

La relación bilateral ha alcanzado un punto de “entendimiento total”. Para el Departamento de Estado, la gestión de Abinader representa un modelo de democracia funcional y estabilidad institucional.

Este alineamiento ha permitido que la República Dominicana se convierta en el destino predilecto para las inversiones tecnológicas estadounidenses, alejándose de las dependencias de potencias extrahemisféricas.

La República Dominicana es reconocida por Washington como un aliado clave para la prosperidad y estabilidad política en el Caribe, según comentarios oficiales de Marco Rubio. (Presidencia de la República Dominicana)

La confianza depositada en el gobierno dominicano se refleja en el flujo constante de cooperación técnica y el fortalecimiento de los vínculos interpersonales a través de intercambios educativos y culturales.

Como prueba de esta colaboración activa, recientemente se formalizó un histórico Memorando de Entendimiento (MOU) de Cooperación en Salud. Este acuerdo, que contempla una inversión de USD 60,8 millones por parte de los Estados Unidos, tiene una vigencia de cinco años y busca fortalecer la seguridad sanitaria regional compartida.

El documento fue suscrito por Prashant Hemady, Ministro Consejero en función de la Embajada de los EE.UU., y el Dr. Víctor Elías Atallah, Ministro de Salud de la República Dominicana. Este acuerdo no es un hecho aislado, sino que se construye sobre décadas de trabajo conjunto, sentando las bases para un sistema de salud más robusto y preparado ante desafíos globales.

En febrero de 2025, Rubio realizó una visita estratégica a territorio dominicano, donde mantuvo reuniones de alto nivel que redefinieron la hoja de ruta común en materia de defensa de la democracia y crecimiento económico regional

Rumbo a la Cumbre de Miami: El bloque contra la expansión de China

El clímax de esta renovada alianza tendrá lugar el próximo 7 de marzo en el hotel Doral de Miami. El Presidente Luis Abinader viajará para participar en una cumbre de alto nivel convocada por el Presidente Donald Trump, la cual tiene un objetivo geopolítico urgente: articular un bloque regional para detener el avance de la influencia del régimen chino en América Latina.

Miami será sede de una cumbre entre Donald Trump y Luis Abinader para coordinar un bloque regional contra la influencia de China en América Latina. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

La presencia de Abinader en Miami reafirma que Dominicana no es solo un destino turístico de clase mundial, sino un actor geopolítico de peso que apuesta por la seguridad del continente junto a su principal socio comercial.

Con la bendición de Marco Rubio y la mirada puesta en la Casa Blanca, el país caribeño se encamina hacia una era de prosperidad sin precedentes bajo el amparo de esta “Alianza Especial”.