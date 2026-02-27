República Dominicana

El presidente Abinader anuncia inversión privada para una red de puertos secos en la frontera con Haití

La propuesta busca transformar las provincias fronterizas en polos de desarrollo económico, aprovechando inversión privada y nuevas tecnologías para fortalecer el control, generar empleos y disminuir la informalidad en el intercambio comercial.

El presidente dominicano, Luis Abinader,
El presidente dominicano, Luis Abinader, hizo importantes anuncios esta mañana durante la rendición de cuentas./ (Redes de la primera dama, Raquel Arbaje)

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, anunció en Santo Domingo la puesta en marcha de una red de puertos secos en la frontera con Haití, un proyecto logístico que, según el mandatario, representa la mayor apuesta de desarrollo realizada en esa región fronteriza y que contará con una inversión privada que superará los 300 millones de dólares. El anuncio tuvo lugar durante el discurso anual de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional, coincidiendo con el Día de la Independencia Nacional.

La iniciativa contempla que estos nuevos puertos funcionen bajo el régimen de zona franca, lo que les otorgará incentivos fiscales y aduaneros para facilitar el comercio y atraer inversiones. Abinader aseguró durante su discurso que esta red de infraestructuras logísticas permitirá “impulsar un verdadero muro económico” tras la consolidación del muro físico ya construido a lo largo de la frontera con Haití. El mandatario defendió que la iniciativa busca dinamizar las provincias fronterizas, ordenar el comercio e incrementar el intercambio formal con Haití, que se mantiene como el segundo socio comercial de República Dominicana.

El jefe de Estado explicó que ejemplos similares de puertos secos existen en otras fronteras internacionales, como la de México y Estados Unidos, donde han demostrado ser herramientas útiles para concentrar el control aduanero, formalizar el comercio y transformar zonas enteras en polos de desarrollo. Asimismo, remarcó que se trata de “una decisión estratégica del Estado” para fortalecer la “soberanía con desarrollo y competitividad”. “No puede haber estabilidad donde predomina la informalidad. La seguridad no se logra solo con vigilancia; se logra también creando empleos, organizando el comercio y generando oportunidades reales para nuestra gente”, sostuvo el mandatario.

El presidente llegó con su esposa, la primera dama Raquel Arbaje, para rendir cuentas a su país./ (Redes de Raquel Arbaje)

La puesta en marcha de los puertos secos pretende cerrar definitivamente las vías por las que hoy circulan mercancías de manera irregular entre ambos países. De este modo, el Gobierno dominicano busca reforzar los controles y la transparencia en el intercambio bilateral, que en los últimos años se ha visto afectado por el contrabando, la informalidad y la inseguridad en la zona limítrofe. El presidente subrayó que toda la inversión será de carácter privado, en línea con la estrategia de Estado de atraer capital para proyectos de desarrollo logístico.

La iniciativa de los puertos secos se inscribe en una serie de medidas orientadas a reforzar la seguridad y la legalidad en la frontera dominico-haitiana. Desde 2021, la administración de Abinader ha impulsado la construcción de un muro fronterizo y una verja perimetral a lo largo de los puntos más sensibles de la línea divisoria, con el objetivo de controlar el paso de migrantes, drogas y armas. La construcción del muro se complementa ahora con el despliegue de infraestructura logística y aduanera.

Por su parte, el gobierno de Haití también ha adoptado medidas para reforzar la seguridad en la frontera común. Esta semana, la Corte Superior de Cuentas y Contencioso Administrativo de Haití aprobó un contrato por unos $542 millones con las empresas Evergreen Trading System Limited y Alex Stewart International, cuyo objetivo es fortalecer la seguridad, optimizar los ingresos fiscales y aduaneros y aumentar la capacidad estatal para combatir la delincuencia transnacional, el fraude fiscal y el contrabando, según informó el diario local Le Nouvelliste.

El mandatario dominicano, Luis Abinader, saludando previo al pronunciamiento de su discurso, en el cual realizó importantes anuncios a su nación./(Redes de Presidencia de la República Dominicana)

La relación bilateral ha vivido momentos de tensión recientes. En septiembre de 2023, la República Dominicana cerró totalmente la frontera terrestre, marítima y aérea con Haití debido a un conflicto por la construcción de un canal en el río Dajabón (Massacre), lo que agravó la crisis humanitaria y económica en Haití y causó pérdidas millonarias a productores dominicanos. El cierre de la frontera, según reportó el medio The OWP, se mantuvo hasta que cesaran las actividades consideradas “provocativas” por el gobierno dominicano, mientras que Haití defendió su derecho soberano a gestionar sus recursos hídricos.

En paralelo, República Dominicana ya había propuesto la creación de puertos secos como una vía para incrementar las exportaciones hacia Haití, particularmente de alimentos como pollo, harina y aceites. Algunos medios consideraron que estos puertos pueden funcionar como terminales intermodales para conectar mercancías mediante redes ferroviarias o transporte terrestre pesado, aprovechando el potencial existente sin necesidad de crear instalaciones completamente nuevas. Además, la modernización de la logística y los procesos aduaneros, la aprobación de la Ley de Aduanas 168-21 y la implementación del Despacho 24 Horas han contribuido a mejorar la eficiencia y transparencia.

Actualmente, la frontera entre República Dominicana y Haití se mantiene como una de las más desiguales del continente en términos económicos y de infraestructura, lo que refuerza la apuesta del gobierno dominicano por transformar la zona en un polo de desarrollo bajo control aduanero y logístico.

