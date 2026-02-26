El presidente Abinader inaugura la carretera Bayaguana–El Puerto en República Dominicana

La carretera Bayaguana–El Puerto conecta varias provincias clave y refuerza la integración regional en República Dominicana. (Cortesía: Presidencia República Dominicana)

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, inauguró este miércoles la carretera Bayaguana–El Puerto, una vía estratégica que conecta varias provincias y promete transformar la integración regional. El acto de entrega, realizado este miércoles, marca un avance en la articulación territorial del país, al habilitar parte de un corredor de 103 kilómetros que enlaza Hato Mayor, El Puerto, Bayaguana, Monte Plata y Cevicos.

Según informó Presidencia, la nueva infraestructura responde a una demanda histórica de comunidades que durante décadas carecieron de una conexión vial eficiente. El corredor permitirá unir la región Este, desde Higüey y El Seibo, con provincias del nordeste como Sánchez Ramírez, San Francisco de Macorís, María Trinidad Sánchez y Samaná, eliminando la necesidad de atravesar Santo Domingo.

Durante la inauguración, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, subrayó que la obra optimiza los tiempos de desplazamiento y mejora la seguridad vial. “Esta obra integra territorios, mejora el acceso a servicios esenciales y dinamiza el desarrollo económico regional. En la actualidad se le están construyendo 27 obras a la provincia, entre calles, puentes, carreteras, caminos vecinales. Estamos hablando de más de 100 kilómetros de carretera que unirán al Cibao Central con el nordeste”, declaró Estrella, en declaraciones recogidas por Presidencia.

La carretera Bayaguana – El Puerto beneficia de manera directa a comunidades como El Mamón, Libonao, Los Manantiales, La Lima, Las Cañas, Majagual, El Puerto, Gonzalo y zonas aledañas, facilitando el acceso a servicios de salud, educación y comercio, y reduciendo los costos logísticos para transporte de personas y mercancías.

La carretera Bayaguana–El Puerto impulsa la producción agrícola y fortalece el turismo religioso y ecológico en la región Este y nordeste. (Cortesía: Presidencia de República Dominicana)

La nueva vía también impulsa la producción agrícola en la región, destacando cultivos de cítricos, cacao, ganadería, jengibre y miel. Además, fortalece el turismo religioso y ecológico mediante un mejor acceso al Santuario Nacional Santo Cristo de los Milagros y otros destinos de peregrinación y naturaleza.

El senador de Monte Plata, Pedro Tineo, agradeció al mandatario el cumplimiento del compromiso de entregar una carretera que llevaba más de 30 años en espera. “Hoy Monte Plata está de fiesta, y Copey y el municipio de Bayaguana lo están mucho más. Esta es una carretera que representa mucho más que asfalto y concreto, es desarrollo, integración regional, progreso para toda la gente y una vía que conecta toda la región Este, el sur, el nordeste y el Cibao”, expresó Tineo durante la ceremonia.

Por su parte, la senadora de San Pedro de Macorís, Aracelis Villanueva, sostuvo que la obra favorece a más de 30 comunidades de Monte Plata y toda la región Este. “Hoy con esta obra dejamos conectadas más de 30 comunidades; la mejor manera de ayudar a las comunidades y llevar dignidad a la gente humilde es haciendo esto que usted hace hoy“, afirmó Villanueva.

El paraje de Copey celebró la llegada del asfalto por primera vez, con la rehabilitación de 2,3 kilómetros de calles que constituyen una de las obras complementarias del proyecto. El evento inaugural tuvo lugar en este punto, donde los residentes manifestaron su satisfacción y sorpresa por la transformación.

La entrega de la carretera se suma a otros proyectos de integración regional, como la vía de Villa Riva, consolidando el avance territorial del país. (Cortesía: Presidencia de República Dominicana)

Testimonios de los comunitarios recogidos por la Presidencia de la República, evidencian el impacto: Yesenia Montero Sánchez expresó su gratitud al presidente y relató que antes los niños no podían ir a la escuela sin ensuciarse, y el transporte era deficiente. “El cambio se ve, eso no hay ni que decirlo. Antes nadie podía transitar; los niños no podían ir a la escuela y llegaban con los uniformes sucios. Las guaguas de concho se dañaban. Ahora uno puede comprar cualquier vehículo y todo es mejor”, dijo Montero Sánchez. Juan Rodríguez añadió que la obra estuvo pendiente durante más de tres décadas y que ningún gobierno la había priorizado antes.

La carretera principal cuenta con 20,3 kilómetros, dos carriles de 3,65 metros, paseos laterales, aceras, drenajes y señalización, diseñada para una velocidad de 80 km/h. El proyecto incluyó la rehabilitación de calles urbanas en Bayaguana y Copey, sumando un total de 22,6 kilómetros intervenidos.

La entrega de la carretera Bayaguana – El Puerto se suma a la reciente inauguración de la vía de Villa Riva, consolidando una semana marcada por avances en la integración territorial del este y nordeste del país.