Los fondos de pensiones dominicanos destinan la mayor parte de sus inversiones al turismo

En República Dominicana, el sector turístico concentra las inversiones que los fondos de pensiones canalizan a través de instrumentos financieros, un fenómeno que se traduce en beneficios concretos para los trabajadores y plantea desafíos sobre la diversificación futura de esos ahorros, con la mayoría de los recursos dirigidos al turismo, según declaraciones del superintendente de Pensiones, Francisco Torres, consignadas por el medio económico elDinero.

El crecimiento de la inversión en turismo marca el ritmo de las finanzas institucionales del país y evidencia la relevancia de la industria como motor de retorno seguro. La magnitud del flujo de capital destinado al turismo queda reflejada en los datos recientes: RD$ 70,720 millones de los fondos de pensiones dominicanos se encuentran invertidos en casi 25 proyectos turísticos distribuidos en todo el territorio nacional. Esta cifra representa un incremento de RD$ 60,000 millones solo en el último año, resultado de nuevas operaciones y capitalizaciones, según detalló Torres al medio económico elDinero.

El 34% de la inversión canalizada a través de fondos de inversión se dirige al turismo

El total del portafolio de los fondos de pensiones en República Dominicana asigna el 18% a inversiones a través de fondos de inversión. Dentro de este segmento, el 34% se dirige hacia el turismo, que se consolida como el receptor principal de esa modalidad de financiamiento. Otros sectores como energía e industria ocupan posiciones relevantes, pero en menor medida.

Sobre el impacto de estos recursos, Francisco Torres afirmó que “los trabajadores somos los inversionistas institucionales más grandes del sector turismo dominicano. Somos, además, los principales beneficiarios, ya que mientras más se incrementa la actividad turística son mejores los rendimientos que conseguimos para esos ahorros”.

Fondos de inversión en polos emergentes: Pedernales y Miches

Ante la inquietud sobre la presencia de instrumentos financieros en polos turísticos emergentes como Miches y Pedernales, Torres informó que entidades gestoras como AFI Popular y AFI Reservas ya han estructurado fondos específicos para invertir en Pedernales, impulsando la expansión de la infraestructura turística en nuevas áreas de desarrollo.

El éxito del turismo como destino de inversión previsional se fundamenta, en opinión de Torres, en la capacidad comprobada de este sector para generar retornos seguros. El superintendente de Pensiones subrayó ante el medio económico elDinero la importancia de ampliar el espectro de colocaciones: “El futuro del ahorro de los trabajadores está en la diversificación”.

Los trabajadores dominicanos, a través de sus aportes a las pensiones, mantienen un rol protagónico en el fortalecimiento de la industria turística. El diseño actual de los fondos permite capitalizar las oportunidades que ofrece el sector, con atención puesta en mantener la estabilidad y buscar alternativas complementarias a mediano y largo plazo.

El sistema financiero dominicano finalizó el año 2025 con una cartera de créditos al turismo que superó los $1,860 millones, esto es equivalente a 116,980 millones de pesos dominicanos, según informó la Superintendencia de Bancos (SB) en su más reciente informe anual.

Y en los últimos diez años, la cartera de créditos al turismo mostró un crecimiento compuesto de 10.3%, resultado muy próximo al incremento experimentado por la cartera comercial privada, que sumó 10.5% en ese mismo lapso.