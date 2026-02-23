República Dominicana reporta récord en empleo y reducción de pobreza en 2025

Las políticas públicas de inclusión social y mejora del empleo impulsan la estabilidad que vive actualmente la República Dominicana. Foto cortesía Instituto de Mercado Agropecuario

El Banco Central de la República Dominicana, la economía dominicana, 2025, empleo y pobreza monetaria

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que la economía dominicana mantuvo en 2025 una tasa de empleo y participación en máximos históricos, impulsando el poder adquisitivo de los hogares y contribuyendo a reducir la pobreza monetaria en el país. El promedio anual reflejó un aumento interanual de 133.915 nuevos empleos netos, principalmente en el sector formal, lo que indica una consolidación de la recuperación del mercado laboral tras el impacto de la pandemia de Covid-19.

Según la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (Encft), al cierre del cuarto trimestre de 2025 la República Dominicana alcanzó un total de 5.168.878 personas ocupadas, con un incremento del 2,3 % respecto al mismo período del año anterior. Este avance coincidió con una disminución de la tasa de informalidad, que promedió 54,1 % durante el año, 1,4 puntos porcentuales menos que en 2024. El empleo formal fue determinante: los trabajadores formales representaron el 98,5 % del incremento anual, con 131.901 nuevos ocupados, frente a los informales que aportaron 2.014 plazas. Solo en los últimos doce meses, de los 117.948 nuevos ocupados detectados, 85.764 empleos formales y 32.184 informales. Esta tendencia muestra una sostenida formalización laboral, con una tasa al cierre de 2025 de 54,2 %, aún por encima del promedio regional de América Latina, pero 4,7 puntos porcentuales menor que el máximo observado durante la pandemia.

Al comparar la informalidad regional, el BCRD detalló que este fenómeno sigue siendo estructural en América Latina, donde la media es de 46 % de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, organismo especializado de Naciones Unidas. En países como Bolivia, Perú y Ecuador la informalidad supera el 70 %, mientras que en Uruguay y Chile se mantiene por debajo del 30 %, cifras que contrastan con el nivel de República Dominicana, cercana a la mediana regional, con una lenta pero constante reducción de la informalidad desde 2021.

El aumento del empleo fue la principal fuente de ingreso de los hogares. De acuerdo con datos del Banco Central, el crecimiento de los ingresos laborales y la continuidad de programas sociales impulsaron el poder adquisitivo, lo que permitió que un mayor número de dominicanos superara la línea de la pobreza.

Dinámica de participación laboral y desempleo

La tasa de ocupación —proporción de la población en edad de trabajar efectivamente empleada— promedió 62,9 % en 2025, el valor más alto desde el inicio de la serie estadística en 2014. Paralelamente, la tasa global de participación, que incluye a quienes trabajan y a quienes buscan empleo activamente, llegó a 66,2 %.

La tasa de desocupación abierta (SU1), que incluye a quienes buscan empleo de manera activa, se situó en 5,0 % en el promedio anual de 2025, marcando un descenso respecto a años previos y registrando uno de los niveles más bajos en la historia reciente. La subutilización ampliada de la fuerza laboral (SU3) también disminuyó hasta 9,2 % en el último trimestre, reflejando una mayor incorporación de personas al mercado laboral, incluso de aquellas que antes no buscaban trabajo activamente.

La población inactiva alcanzó 2.786.496 personas en el cuarto trimestre de 2025, con una tasa de inactividad de 33,9 %, inferior en 0,7 puntos porcentuales al mismo trimestre del año precedente. Este grupo refiere a quienes no están empleados ni en búsqueda de trabajo por motivos educativos, familiares o de salud.

Tendencias de formalidad e impacto por género

La creación de empleo formal dominó la generación de ocupación durante 2025. Los asalariados con acceso a seguridad social y los independientes inscritos en el Registro Nacional de Contribuyente reflejan el cambio estructural del mercado laboral dominicano hacia condiciones más reguladas y protegidas.

El análisis por género divulgado por el BCRD muestra que el avance en la ocupación se concentró principalmente en la población femenina, reflejando una mayor inclusión y dinamismo en sectores donde tradicionalmente participaba menos.

A pesar de estos avances, la informalidad sigue siendo un reto. Aunque la tasa cayó a 54,2 % en el último trimestre —por debajo del pico de 58,9 % durante la crisis sanitaria—, República Dominicana supera todavía el promedio regional. Los niveles de informalidad exponen desafíos estructurales comunes a gran parte de América Latina y remiten a diferencias entre naciones.

Panorama regional y proyecciones

El fenómeno de la informalidad laboral, como subraya la Organización Internacional del Trabajo, organismo especializado de Naciones Unidas, sigue afectando a casi la mitad de quienes trabajan en América Latina (46 %), con brechas significativas entre países —70 % en Bolivia, Perú y Ecuador; menos del 30 % en Uruguay y Chile— lo que explica la dificultad de una reducción rápida. En el contexto dominicano, la moderación descendente en informalidad desde 2021 y la apertura económica pospandemia permitieron alcanzar resultados favorables en 2025, según el Banco Central.

Los indicadores laborales posicionaron a República Dominicana al cierre de 2025 con una de sus tasas de ocupación más elevadas y mínimos históricos en niveles de desempleo desde que existe la serie comparativa.