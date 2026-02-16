República Dominicána

Días después de cerrarse oficina de la DEA, República Dominicana da duro golpe al narcotráfico

La incautación realizada por fuerzas dominicanas y estadounidenses en la provincia Peravia representa la mayor registrada en una embarcación, en un escenario marcado por el cierre de la oficina de la DEA y renovados cuestionamientos a la colaboración bilateral

La incautación de una plantación
La incautación de una plantación y equipos para producción ilegal ha motivado nuevos cierres y vigilancias en la zona, mientras la investigación sigue el rastro de prófugos clave en la estructura delictiva (Foto Cortesía Dirección Nacional de Control de Drogas)

El reciente decomiso de más de dos toneladas de cocaína en República Dominicana, realizado en conjunto con autoridades de Estados Unidos, marca un giro inesperado en la cooperación antidrogas entre ambos países, detalla una nota de AFP.

La operación, ejecutada tras “más de 15 horas de seguimiento ininterrumpido”, se produce en un contexto de dudas y reconfiguraciones institucionales tras el cierre de la oficina de la DEA en el país caribeño.

Las autoridades dominicanas detallaron que la interceptación se llevó a cabo en las costas de la provincia Peravia y que la embarcación, de unos nueve metros de eslora, procedía de Sudamérica.

El cargamento, compuesto por 2,049 paquetes de presunta cocaína, constituye el mayor decomiso registrado en una lancha en la historia del país, según informó Carlos Devers, portavoz de la DNCD.

Además, las fuerzas conjuntas detuvieron a seis dominicanos en el operativo, que contó con la participación directa del Comando Sur de Estados Unidos.

Esta es la segunda operación reciente contra el combate al narcotráfico en ese país. El sábado 14 de febrero, Las autoridades de la República Dominicana informaron sobre el desmantelamiento de un cultivo ilegal de marihuana de 1,835 plantas en una zona montañosa de Baní, provincia de Peravia, durante un operativo coordinado por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público.

El procedimiento, que incluyó la participación de agencias de inteligencia estatales y helicópteros de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), se realizó tras una operación de seguimiento y vigilancia en la sección de Montería de este municipio.

Según reportó Listín Diario, los investigadores determinaron que varios individuos, entre ellos el propietario del terreno, de nacionalidad dominicana, y dos ciudadanos haitianos, estarían involucrados en el cultivo y comercialización de la marihuana.

Al incursionar en el área
Al incursionar en el área con helicópteros y unidades terrestres, se localizaron un total de 1,835 plantas de marihuana, de aproximadamente dos metros de altura, dos cubetas llenas del vegetal, cinco extractores, cuatro extensiones eléctricas, un bomba de regadío, un martillo, una pinza, un tanque, tres botellones de agua, dos colcha espuma, una carretilla, rollos de tela, un serrucho, varios garrafones de combustible, entre otras evidencias (Foto cortesía DNCD)

Durante la incursión, los equipos hallaron plantas de hasta dos metros de altura, junto a dos cubetas llenas del vegetal, cinco extractores, cuatro extensiones eléctricas, una bomba de regadío, herramientas y otros materiales relacionados con el cultivo.

Cierre de la Oficina de la DEA en Santo Domingo

El contexto institucional de la lucha antidrogas en República Dominicana cambió drásticamente pocos días antes del operativo. La embajada estadounidense confirmó el 12 de febrero el cierre de la oficina local de la agencia antidrogas DEA, un hecho que coincidió con la detención de un supervisor de dicha agencia en Estados Unidos bajo cargos de soborno y fraude de visados.

Este episodio sacudió la confianza sobre los mecanismos de control y supervisión de la colaboración bilateral. Las autoridades dominicanas, lejos de frenar su actividad, intensificaron las acciones en territorio nacional, logrando en lo que va de 2026 la incautación de más de 3.2 toneladas de diferentes sustancias ilícitas, según datos comunicados por Devers en rueda de prensa.

Proyecciones para la Lucha Antinarcóticos

La magnitud de los decomisos recientes sugiere una intensificación de la presión sobre las rutas marítimas del Caribe, tradicionalmente empleadas para el trasiego de grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

a embajada estadounidense confirmó el
a embajada estadounidense confirmó el 12 de febrero el cierre de la oficina local de la agencia antidrogas DEA, un hecho que coincidió con la detención de un supervisor de dicha agencia en Estados Unidos bajo cargos de soborno y fraude de visados. REUTERS/Marco Bello

No obstante, la reciente crisis en la representación de la DEA obliga a las autoridades dominicanas a redefinir sus alianzas y métodos de trabajo.

La reconfiguración de la colaboración bilateral se da en un contexto donde la confianza institucional enfrenta nuevos desafíos.

El arresto de un alto funcionario de la agencia antidrogas estadounidense y el cierre de su oficina en Santo Domingo han obligado a la DNCD y a sus socios internacionales a reevaluar protocolos, mientras las incautaciones récord ponen de relieve la persistencia y adaptabilidad de las redes del narcotráfico en la región.

