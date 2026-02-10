El Estado dominicano apuesta por desarrollar procesamiento de tierras raras en el territorio

Las llamadas tierras raras albergan minerales indispensables para la industria tecnológica. El Gobierno dominicano impulsa la explotación de tierras raras en Pedernales, clave para la industria tecnológica y energética. (LKAB HANS BERGGREN)

El Gobierno dominicano ha enviado recientemente a Canadá varias muestras de tierras raras extraídas en la provincia de Pedernales, al sur del país, donde se identificó un yacimiento secundario que, según los primeros análisis, presenta buenas perspectivas para la explotación de estos minerales críticos para las industrias energética y tecnológica.

Las autoridades han acelerado los trabajos de exploración para iniciar la instalación de infraestructuras a finales de este año, mientras la zona acumula muestras en evaluación y se avanza hacia una fase de estudios de base.

La presencia de tierras raras en Pedernales no ha surgido de forma repentina. Desde hace varios años se han documentado diferentes hallazgos geológicos, como quedó registrado en un estudio desarrollado para la Dirección de Data e Investigación del Ministerio de Energía y Minas, publicado en Barómetro de Energía y Minas en mayo de 2016.

Aquella investigación, coordinada por el economista Luis Vargas, junto a Scarlet García Caro y Roberto Mallén Brea, planteó ya el alto potencial minero de la franja dominico-haitiana, incluida la rareza y la concentración de minerales estratégicos en la zona de ávila y Las Mercedes.

Además, el decreto presidencial 430-18 declaró “Reserva Fiscal Minera de ávila” al área, tras la confirmación oficial de la existencia de estos elementos por misiones gestionadas por el Banco Mundial en 2015 y anomalías geoquímicas detectadas en cooperación con la Unión Europea bajo el programa Sysmin II.

Actualmente, el foco de exploración estatal abarca una superficie de casi 14,900 hectáreas. El proyecto cuenta con apoyo técnico de Estados Unidos y persigue, en el corto plazo, tanto dimensionar los depósitos existentes como definir el modelo de explotación. Se estima que la afectación sería una décima parte de la observada en las minas chinas y cerca de la mitad respecto a los estándares aplicados en California.

Muestras de tierras raras extraídas en Pedernales fueron enviadas a Canadá para su análisis y validación internacional. Foto de archivo

Estrategia minera y desafíos tecnológicos

El Gobierno ha iniciado trabajos constantes en la llamada Reserva Fiscal Minera ávila, ubicada a unos 250 kilómetros de Santo Domingo, tanto en zonas habitadas como en áreas aún deshabitadas. El objetivo inmediato es lanzar en el plazo de tres a cuatro meses un estudio de mercado que permita precisar el potencial real del yacimiento y, a partir de allí, programar la ejecución de sistemas mineros y logísticos antes de finalizar 2026.

Hasta el momento, los estudios abarcan dos a tres depósitos ya explorados, cuyas muestras fueron enviadas a laboratorios especializados de Canadá. Toda la operación se rige bajo la normativa internacional NI 43-101, reconocida por establecer criterios estrictos en la divulgación de información técnica y científica de proyectos mineros, como sucede en países líderes del sector extractivo.

Se calcula que cerca de 35 personas están trabajando directamente en la zona del proyecto, cifra que, según fuentes expertas, deberá multiplicarse una vez que avance la construcción de infraestructuras y el inicio formal de las operaciones.

Las autoridades ya prevén la necesidad de formar personal fuera del país para cubrir las demandas de desarrollo técnico y, por primera vez, estudian la posibilidad de realizar la totalidad del procesamiento de tierras raras en territorio nacional, una innovación que evitaría la exportación de mineral en bruto y generaría mayor valor añadido.

La Reserva Fiscal Minera Ávila abarca cerca de 14,900 hectáreas con depósitos estratégicos documentados desde 2016. (Gentileza: diariodiario.com)

Contexto geológico y relevancia estratégica

Las tierras raras son un grupo de 17 elementos comprenden los lantánidos más el itrio y el escandio, cuya demanda internacional ha crecido producto de su papel en la fabricación de tecnologías avanzadas, desde baterías y turbinas eólicas hasta dispositivos ópticos y láser.

En Pedernales, estos recursos se localizan en yacimientos secundarios, depósitos superficiales formados por la degradación de rocas ígneas que se concentran en arcillas y gravas, favoreciendo la eficiencia en los procesos de extracción frente a los yacimientos primarios, que suelen encontrarse en formaciones más profundas y difíciles de explotar.

El historial extractivo de la región no se reduce a las tierras raras. Ya desde 1959, la zona albergó operaciones de bauxita, rocas. Sin embargo, la presencia de áreas protegidas como el parque nacional Jaragua ha limitado la explotación de parte de estas reservas, preservando recursos estratégicos como bauxita, yeso, caliza, mármol y sílice, además de los nuevos depósitos raros fundamentales para la transición energética global.