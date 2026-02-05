República Dominicána

La República Dominicana acogerá en 2026 el Diálogo Regional del World Governments Summit

La realización del encuentro en Santo Domingo responde al avance internacional del país en la vinculación de América Latina y Medio Oriente a fin de fortalecer la cooperación regional ante los principales retos de la agenda global

Guardar
La República Dominicana será sede
La República Dominicana será sede del Diálogo Regional del World Governments Summit para América Latina en 2026, según acuerdo firmado con Emiratos Árabes Unidos. Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana

Representantes de la República Dominicana y Emiratos árabes Unidos firmaron una Carta de Intención para celebrar en 2026 el Diálogo Regional del World Governments Summit para América Latina en territorio dominicano, según informaron ambas delegaciones al cierre de la última edición del foro global en Dubái.

La decisión de convertir a República Dominicana en sede del encuentro responde al proceso de posicionamiento internacional que ha experimentado el país caribeño.

Esta designación refleja un reconocimiento a su papel creciente como articulador entre América Latina y Medio Oriente, dos regiones que buscan reforzar la cooperación política, económica y tecnológica ante los retos globales derivados de la transformación digital, la gobernanza inclusiva y la sostenibilidad.

En años recientes, República Dominicana ha profundizado sus relaciones diplomáticas y comerciales con países del Golfo, consolidando una proyección geopolítica que trasciende los marcos tradicionales del Caribe.

El evento en Santo Domingo
El evento en Santo Domingo reunirá a funcionarios de alto nivel y expertos para analizar retos de gobernanza, innovación y desarrollo sostenible. EFE/Orlando Barría

Una apuesta por la innovación y la cooperación global

El acuerdo implica, por primera vez, la organización en Santo Domingo de una edición regional del World Governments Summit, evento que congregará a funcionarios de alto nivel, expertos y actores estratégicos para examinar desafíos compartidos, según explicaron las autoridades al dar a conocer la noticia. Se espera que la cita sirva para analizar nuevas estrategias de gobernanza, facilitar el intercambio de buenas prácticas en innovación pública y promover el desarrollo sostenible en América Latina.

El Diálogo Regional enfocará el intercambio en materias clave como tecnología, transformación digital y cooperación en políticas públicas, áreas con fuerte demanda conjunta tanto en América Latina como en Medio Oriente. Los organizadores señalaron que facilitará alianzas de impacto regional y la emergencia de plataformas que aceleren soluciones a crisis globales, entre ellas el cambio climático y la inclusión productiva.

La presencia de la República Dominicana como país anfitrión se da en el marco de una agenda externa activa que no solo pretende atraer inversiones y proyectos de innovación, sino que también apuesta por el posicionamiento estratégico en el mapa de la diplomacia multilateral.

Previamente voceros del gobierno afirmaron que este hito consolidará la imagen del país como referente en la promoción de alianzas internacionales y en la gestión de desafíos comunes.

Santo Domingo, República Dominicana Crédito: Wikimedia
Santo Domingo, República Dominicana Crédito: Wikimedia commons - Mariordo (Mario Durán y Germán Valverde)

Encuentros recientes refuerzan la proyección internacional del país

En paralelo a la firma del acuerdo, el presidente Luis Abinader participó en la jornada central del WGS–LAC Dialogue, un foro que reunió durante esta semana a líderes regionales y representantes de organismos internacionales para discutir la modernización de la gestión pública. Durante su intervención, Abinader sostuvo que la República Dominicana se está consolidando como un puente confiable entre América Latina, el Caribe y Medio Oriente.

“El futuro de nuestro desarrollo depende de la cooperación y de la construcción de agendas comunes con socios estratégicos”, afirmó el presidente durante el evento. Fuentes oficiales resaltaron que la reciente serie de encuentros de alto nivel celebrados en el país generan nuevas oportunidades de inversión y colaboración técnica, fortaleciendo el posicionamiento regional de la República Dominicana.

El World Governments Summit se ha consolidado como uno de los foros más influyentes en el debate global sobre políticas públicas, y la realización de un diálogo específico para América Latina en Santo Domingo representa un paso inédito para el Caribe insular, según destacaron los organizadores.

El presidente Luis Abinader considera
El presidente Luis Abinader considera que el desarrollo de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro podría beneficiar a toda América Latina. (Cortesía: Luis Abinader)

En el acto principal participaron funcionarios internacionales y expertos que coincidieron en que “la cooperación interregional es el camino para abordar los desafíos del siglo XXI”.

Temas Relacionados

World Governments SummitRepública DominicanaEmiratos Árabes UnidosLuis AbinaderCooperación InternacionalTransformación Digital

Últimas Noticias

Con $23.8 millones, Panamá apuesta por centros comunitarios en barrios olvidados

La iniciativa integra arte, deporte, educación y salud para fortalecer el tejido social.

Con $23.8 millones, Panamá apuesta

El futuro de Rodrigo Chaves: de presidente de Costa Rica a posible ministro

La posibilidad de que el actual jefe de Estado acepte un puesto como ministro en la administración entrante responde a su declaración de compromiso nacional, lo que pondría de manifiesto la intención de mantener proyectos gubernamentales en marcha

El futuro de Rodrigo Chaves:

Avanza la construcción del puente binacional José Manuel Arce, una obra estratégica en la frontera entre El Salvador y Guatemala

El nuevo puente, que une El Salvador y Guatemala, se perfila como una obra estratégica para la integración regional, con una estructura más resiliente y moderna diseñada para soportar las condiciones climáticas extremas y agilizar el tránsito de mercancías.

Avanza la construcción del puente

La estrategia educativa de El Salvador despierta interés en medios de América Latina

La distribución de materiales, uniformes y computadoras portátiles ha generado una reacción en el ámbito internacional, dado su potencial impacto en la reducción de desigualdades y el acceso digital entre estudiantes

La estrategia educativa de El

Nayib Bukele comparte escenario con Donald Trump en el Desayuno Nacional de Oración en EE.UU.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, coincidió con el presidente estadounidense Donald Trump en el Desayuno Nacional de Oración, un evento que reunió a figuras clave del gobierno y líderes internacionales en Washington

Nayib Bukele comparte escenario con

TECNO

Epic Games regala más de

Epic Games regala más de 50 juegos por tiempo limitado: cómo tenerlos

Netflix no deja reproducir una película en el televisor o el teléfono: así puedes solucionar el error

GTA 6 ya tiene nueva fecha: Rockstar y Take-Two confirman el lanzamiento para noviembre de 2026

Bill Gates trabaja un día con su hija en atención al cliente y deja varias lecciones

Cómo reparar un celular Android que se reinicia o se apaga solo

ENTRETENIMIENTO

Brooklyn Beckham borra el tatuaje

Brooklyn Beckham borra el tatuaje dedicado a su padre en medio del drama familiar

Nick Jonas reveló que ser padre y esposo cambió su forma de ver la música

Kit Harington y Rose Leslie, de ‘Game of Thrones’ a una familia feliz

Chloë Grace Moretz rompe moldes: de niña prodigio a defensora de la autenticidad y el amor propio

“No estaba acordado”: el productor de los Grammy habla sobre la actuación de Justin Bieber en ropa interior

MUNDO

Dictaron seis años de cárcel

Dictaron seis años de cárcel para el capitán ruso que impactó a un petrolero al servicio de EEUU: causó una muerte y un incendio

Estados Unidos y Rusia acordaron reanudar el diálogo militar de alto nivel tras el fin del tratado de control nuclear New START

Starmer pidió disculpas a las víctimas de Epstein por nombrar a Mandelson embajador en Estados Unidos

El mercado negro del petróleo ruso e iraní está en problemas

Un informe reveló que el gasto en defensa en Europa crecerá hasta 1,2 billones de dólares en 2035