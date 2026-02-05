La República Dominicana acogerá en 2026 el Diálogo Regional del World Governments Summit

La República Dominicana será sede del Diálogo Regional del World Governments Summit para América Latina en 2026, según acuerdo firmado con Emiratos Árabes Unidos. Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana

Representantes de la República Dominicana y Emiratos árabes Unidos firmaron una Carta de Intención para celebrar en 2026 el Diálogo Regional del World Governments Summit para América Latina en territorio dominicano, según informaron ambas delegaciones al cierre de la última edición del foro global en Dubái.

La decisión de convertir a República Dominicana en sede del encuentro responde al proceso de posicionamiento internacional que ha experimentado el país caribeño.

Esta designación refleja un reconocimiento a su papel creciente como articulador entre América Latina y Medio Oriente, dos regiones que buscan reforzar la cooperación política, económica y tecnológica ante los retos globales derivados de la transformación digital, la gobernanza inclusiva y la sostenibilidad.

En años recientes, República Dominicana ha profundizado sus relaciones diplomáticas y comerciales con países del Golfo, consolidando una proyección geopolítica que trasciende los marcos tradicionales del Caribe.

El evento en Santo Domingo reunirá a funcionarios de alto nivel y expertos para analizar retos de gobernanza, innovación y desarrollo sostenible. EFE/Orlando Barría

Una apuesta por la innovación y la cooperación global

El acuerdo implica, por primera vez, la organización en Santo Domingo de una edición regional del World Governments Summit, evento que congregará a funcionarios de alto nivel, expertos y actores estratégicos para examinar desafíos compartidos, según explicaron las autoridades al dar a conocer la noticia. Se espera que la cita sirva para analizar nuevas estrategias de gobernanza, facilitar el intercambio de buenas prácticas en innovación pública y promover el desarrollo sostenible en América Latina.

El Diálogo Regional enfocará el intercambio en materias clave como tecnología, transformación digital y cooperación en políticas públicas, áreas con fuerte demanda conjunta tanto en América Latina como en Medio Oriente. Los organizadores señalaron que facilitará alianzas de impacto regional y la emergencia de plataformas que aceleren soluciones a crisis globales, entre ellas el cambio climático y la inclusión productiva.

La presencia de la República Dominicana como país anfitrión se da en el marco de una agenda externa activa que no solo pretende atraer inversiones y proyectos de innovación, sino que también apuesta por el posicionamiento estratégico en el mapa de la diplomacia multilateral.

Previamente voceros del gobierno afirmaron que este hito consolidará la imagen del país como referente en la promoción de alianzas internacionales y en la gestión de desafíos comunes.

Santo Domingo, República Dominicana Crédito: Wikimedia commons - Mariordo (Mario Durán y Germán Valverde)

Encuentros recientes refuerzan la proyección internacional del país

En paralelo a la firma del acuerdo, el presidente Luis Abinader participó en la jornada central del WGS–LAC Dialogue, un foro que reunió durante esta semana a líderes regionales y representantes de organismos internacionales para discutir la modernización de la gestión pública. Durante su intervención, Abinader sostuvo que la República Dominicana se está consolidando como un puente confiable entre América Latina, el Caribe y Medio Oriente.

“El futuro de nuestro desarrollo depende de la cooperación y de la construcción de agendas comunes con socios estratégicos”, afirmó el presidente durante el evento. Fuentes oficiales resaltaron que la reciente serie de encuentros de alto nivel celebrados en el país generan nuevas oportunidades de inversión y colaboración técnica, fortaleciendo el posicionamiento regional de la República Dominicana.

El World Governments Summit se ha consolidado como uno de los foros más influyentes en el debate global sobre políticas públicas, y la realización de un diálogo específico para América Latina en Santo Domingo representa un paso inédito para el Caribe insular, según destacaron los organizadores.

En el acto principal participaron funcionarios internacionales y expertos que coincidieron en que “la cooperación interregional es el camino para abordar los desafíos del siglo XXI”.