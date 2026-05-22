La joya del Festival de Cannes de la que todo el mundo habla, con cinco estrellas en todos los medios: Un viaje escolar a las ruinas de Pompeya “deslumbrante”

'La Gradiva', de Marine Atlan, la joya oculta del Festival de Cannes

La nueva ópera prima de Marine Atlan, La Gradiva, se ha convertido en la gran sorpresa del Festival de Cannes, una de esas joyas escondidas en la Semana de la Crítica, donde ha sido galardonada con el máximo premio, de la que todo el mundo habla y que ha sido puntuada por todos los medios especializados con cinco estrellas.

Se trata de una mirada íntima e inusual sobre la adolescencia francesa a través de un viaje escolar a Nápoles y Pompeya en la que la directora utiliza una historia de iniciación para explorar las tensiones, deseos y desilusiones que acompañan el paso a la vida adulta. Así, la propuesta de Atlan se distancia de los relatos típicos del género coming-of-age al lograr vincular la efervescencia de la juventud con las heridas ocultas del pasado.

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La cinta gira en torno a un grupo de estudiantes de instituto y a su profesora de latín Mercier interpretada por Antonia Buresi, quienes descubren las ruinas y reliquias del mundo antiguo mientras afrontan historias personales marcadas por la búsqueda de identidad y afecto.

Entre las heridas del presente y el pasado

Entre los datos menos evidentes del relato, destaca la conexión entre Toni, el protagonista, y su abuela napolitana. Ella fue criada en una mansión aristocrática destruida en el terremoto de 1980 en el sur de Italia, lo que forzó su expulsión de la residencia familiar tras el desastre. Esta precisión cronológica y causalidad entre el terremoto, la destrucción de la mansión y la salida de la abuela queda explícitamente vinculada en la narrativa. La leyenda familiar de una relación prohibida alimenta la necesidad del joven por desentrañar su propia genealogía y da sentido a su regreso a Italia.

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'La Gradiva', de Marine Atlan, será distribuida en España por Elastica Films

Toni, interpretado por Colas Quignard, es presentado como un alumno problemático, incapaz de entregar los trabajos a tiempo y atraído por el riesgo. El diario británico The Guardian lo sitúa como testigo distante de la relación sexual entre su amigo James (Mitia Capellier-Audat) y Angela (Hadya Fofana) durante el trayecto en tren a Italia.

El triángulo se complica por la mirada de Suzanne, encarnada por Suzanne Gerin, la estudiante más brillante pero socialmente aislada, que observa a Toni desde la distancia y recurre a la lectura de Agatha Christie como refugio ante su propia inseguridad. Atlan convierte a Suzanne en narradora en varios pasajes, aportando así un punto de vista femenino sobre el deseo y la exclusión, según indica la crítica The Hollywood Reporter.

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El mito de La Gradiva

Inspirada en la novela homónima de Wilhelm Jensen, admirada por Sigmund Freud, la película recrea la obsesión de su protagonista por una figura mitológica femenina del pasado, la Gradiva, simbolizando cómo las experiencias reprimidas resurgen en nuevos escenarios. Esta vertiente se traslada a la narrativa del filme: la búsqueda de raíces y el peso de lo no resuelto empujan a Toni a enfrentarse no solo al legado emocional de su familia (con la historia de amor frustrada de su abuela tras la devastación del terremoto) sino también a su identidad y sexualidad, que se expanden en paralelo a los monumentos petrificados por la catástrofe ‘vesuviana’.

Gradiva, también conocida como la que camina, es una figura mitológica del siglo xx. Surge a partir de la novela Gradiva, del escritor alemán Wilhelm Jensen.

La profesora de latín Mercier, por su parte, carga con el desgaste emocional de liderar a sus alumnos y con su propio sentimiento de vacío existencial, una dimensión que ambas críticas anglosajonas destacan. Escenas como la conversación con el conductor italiano del autobús y el esfuerzo de Mercier por transmitir el valor de los frescos eróticos de Pompeya reflejan la dificultad de la docente para conectar con los adolescentes y consigo misma.

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La puesta en escena de Atlan logra que las relaciones entre los jóvenes, marcadas por rivalidades, anhelos no correspondidos y traiciones, sean retratadas con atención al detalle. Así, el desarrollo de las relaciones de Toni, James, Angela y Suzanne se despliega con una mezcla de lirismo y crudeza: Suzanne se convierte en testigo fundamental de la desilusión final de Toni, a la vez que logra el mejor resultado académico del grupo y ejecuta una humillación hacia James, confirmando la naturaleza cambiante de los lazos dentro del grupo.

Desvelados nuevos secretos sobre los grafitis de Pompeya. (Parque Arqueológico de Pompeya)

La estructura del filme establece un paralelismo entre el viaje contemporáneo de los adolescentes y el mito psicoanalítico de la Gradiva. Las visitas al Museo Arqueológico de Nápoles y los recorridos por los escenarios que ya filmó Roberto Rossellini en Te querré siempre sirven de telón de fondo para que la herencia emocional y los traumas antiguos cobren fuerza ante los ojos de los protagonistas. Toni revive sus amores homosexuales a la vez que bucea en el pasado de su familia, encontrando en el contacto con la cultura clásica una confrontación dolorosa con las heridas familiares.

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La Gradiva ha sido considerada tras su paso por el Festival de Cannes como una de las grandes sorpresas del certamen y una de las películas más destacadas de la temporada con adjetivos como “deslumbrante”, “un debut asombroso” y “de enorme ambición artística”. La película ha sido adquirida por Elástica Film para su distribución en España.