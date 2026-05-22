Honduras

Obispos hondureños exigen justicia por matanzas que dejan al menos 24 víctimas

El pronunciamiento fue emitido tras la muerte de civiles y agentes policiales en dos ataques distintos, mientras la directiva de la Dipampco fue suspendida y las autoridades intensifican investigaciones en regiones afectadas

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RIGORES (HONDURAS), 21/05/2026.- Personas asisten al velorio de los hermanos Elmer y Wilmer Suchite este jueves, en Nueva Vida en la aldea Rigores en Trujillo (Honduras). Las autoridades hondureñas confirmaron el asesinato de al menos 19 personas a manos de hombres armados, en una finca en el Caribe hondureño. EFE/ Germán Reyes
RIGORES (HONDURAS), 21/05/2026.- Personas asisten al velorio de los hermanos Elmer y Wilmer Suchite este jueves, en Nueva Vida en la aldea Rigores en Trujillo (Honduras). Las autoridades hondureñas confirmaron el asesinato de al menos 19 personas a manos de hombres armados, en una finca en el Caribe hondureño. EFE/ Germán Reyes

La Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) expresó este jueves su más absoluto repudio ante el asesinato de al menos 24 personas, incluidos cinco policías, en dos matanzas ocurridas en el país, y exigió que la sociedad no acepte explicaciones superficiales sobre hechos de tal gravedad. Así lo informó la agencia de noticias EFE tras la publicación de un comunicado firmado por los obispos hondureños.

De acuerdo con el reporte de EFE, la Conferencia informó que hombres armados, vestidos con uniformes policiales, irrumpieron en una finca de palma africana en el departamento de Colón, en el Caribe hondureño, y asesinaron a 19 trabajadores que se preparaban para iniciar su jornada laboral en la aldea Rigores, municipio de Trujillo. Los atacantes organizaron una emboscada y abrieron fuego contra los empleados que simplemente se dirigían a cumplir con sus labores diarias, según el comunicado difundido.

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La Conferencia Episcopal puntualizó que, aunque esperan que “los detalles de este crimen se vayan clarificando con el paso de las horas”, las víctimas asesinadas en la finca eran trabajadores que iban a realizar sus actividades habituales, según detalló el comunicado citado por EFE.

Este episodio se suma al asesinato de cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), ocurrido durante un operativo en el sector de Corinto, zona fronteriza con Guatemala. Los policías fueron secuestrados y posteriormente ejecutados cuando intentaban capturar al líder de una red de narcotráfico. Según el organismo estatal Secretaría de Seguridad, el procedimiento se realizó “sin seguir los protocolos institucionales de legalidad, seguridad y acompañamiento judicial”.

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RIGORES (HONDURAS), 21/05/2026.- Personas asisten al velorio de los hermanos Elmer y Wilmer Suchite este jueves, en Nueva Vida en la aldea Rigores en Trujillo (Honduras). Las autoridades hondureñas confirmaron el asesinato de al menos 19 personas a manos de hombres armados, en una finca en el Caribe hondureño. EFE/ Germán Reyes
RIGORES (HONDURAS), 21/05/2026.- Personas asisten al velorio de los hermanos Elmer y Wilmer Suchite este jueves, en Nueva Vida en la aldea Rigores en Trujillo (Honduras). Las autoridades hondureñas confirmaron el asesinato de al menos 19 personas a manos de hombres armados, en una finca en el Caribe hondureño. EFE/ Germán Reyes

Como consecuencia directa de estos hechos, la cúpula directiva de la Dipampco —incluido el director, subdirector y jefe de operaciones— recibió una suspensión inmediata. Las autoridades han iniciado investigaciones para determinar responsabilidades por la “inobservancia de los procedimientos institucionales”, reportó EFE.

La CEH advirtió en su mensaje que el país no debe tolerar “justificaciones superficiales ante hechos tan horrendos, los cuales han ensangrentado y enlutado a tantas familias inocentes”. Los obispos subrayaron la urgencia de buscar justicia y rechazar cualquier intento de minimizar la gravedad de lo sucedido.

Según datos recogidos por EFE, la violencia en Honduras muestra un aumento, con múltiples ataques de alto impacto que afectan tanto a civiles como a miembros de las fuerzas de seguridad. El doble asesinato masivo ha despertado preocupación en la sociedad hondureña y reavivó el debate sobre la efectividad de las políticas de seguridad y la protección de los trabajadores rurales.

En la parte final del comunicado, la Conferencia Episcopal de Honduras transmitió sus condolencias a los familiares de las víctimas y lanzó un llamado a la sociedad para “trabajar incansablemente por la justicia y la paz en la nación centroamericana”. La entidad eclesiástica insistió en que estos hechos no deben quedar impunes ni ocultos bajo respuestas formales, y reclamó acciones concretas para frenar el aumento de la violencia en el país.

Masacre de trabajadores en Honduras
Masacre en Honduras, en la comunidad de Rigores, en Trujillo, Colón, donde se confirma una masacre que deja como saldo de al menos 14 personas muertas, entre ellas 11 hombres y 3 mujeres, en un hecho ocurrido en una finca de palma africana. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía

Por su parte, la Secretaría de Seguridad reiteró su compromiso de investigar los crímenes y esclarecer las circunstancias en que se produjeron ambas matanzas. Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con el ataque en la finca de palma africana ni con el asesinato de los agentes, mientras las autoridades mantienen operativos en la región de Colón y el área fronteriza de Corinto.

La situación ha puesto en el centro del debate nacional la vulnerabilidad de los trabajadores agrícolas y la exposición de las fuerzas del orden ante el crimen organizado, que opera en varias zonas del país.

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