En Panamá tendrán pantallas gigantes para que la población disfrute del Mundial de Fútbol

Crece la euforia entre los panameños, a medida que se acerca la fecha del Mundial de Fútbol. EFE/ Carlos Lemos

Sendas pantallas gigantes de televisión se instalarán en casi todo el país para que los panameños puedan disfrutar del Mundial de Fútbol, evento en donde la selección de Panamá participa por segunda ocasión.

Así lo anunció el presidente, José Raúl Mulino, quien agregó que las pantallas gigantes estarán ubicadas en el Parque Recreativo Omar y en el Centro de Convenciones Atlapa, en la ciudad capital, así como en el corregimiento de Tocumen, en Panamá Oeste, y en las ciudades de Chitré, David, Santiago y Colón.

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El mandatario dijo que no viajará a Toronto, Canadá, para el juego inaugural de la selección panameña contra el equipo de Ghana, el 17 de junio, por lo que estará en el país disfrutando de los partidos, al igual que el resto de la población.

Cuestionado durante su conversatorio semanal sobre si habrá televisores para que los privados de libertad vean el Mundial, contestó que eso “no se puede”.

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En días anteriores la nueva defensora del pueblo, Ángela Russo, había declarado que era un “derecho humano” que los detenidos vieran el Mundial, por lo que instaba a las autoridades del Ministerio de Gobierno a instalar pantallas en los centros carcelarios.

El mandatario, José Raul Mulino, se queda en tierra, dice que no viajará al juego inaugural de Panamá ante Ghana, en Toronto. REUTERS/Aris Martinez

Aseguró que los detenidos en las cárceles panameñas “están aprehensivos porque va a venir el Mundial y no lo van a poder ver”.

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Russo fue electa defensora del pueblo por el pleno de la Asamblea Legislativa en abril de este año para el periodo 2026-2031, una elección que algunos sectores manifestaron que no tuvo sorpresa, pues alegaban que era la “ungida” de la administración de José Raúl Mulino.

Aunque no dudó en llamar “buena fe” la intención de Russo, el mandatario señaló que se está haciendo un esfuerzo por resocializar a los privados de libertad, por lo que la Defensoría del Pueblo sabrá enfocar sus esfuerzos institucionales hacia ese fin.

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En cuanto a la resocializando de los privados de libertad que gestiona la administración gubernamental, el presidente agregó que esta labor se está haciendo con toda la población carcelaria.

“A los que se quieran ayudar, se les ayudará, pero las penas deben cumplirse”, sentenció Mulino.

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La nueva defensora del pueblo, Ángela Russo, causó polémica al afirmar que es un "derecho humano" que los privados de libertad vean por televisión el Mundial.

Ya la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, se había pronunciado esta semana al respecto, señalando que las cárceles panameñas necesitan ayudas “más urgentes” que donaciones de televisores para que los privados de libertad vean el evento deportivo.

En diversas entrevistas la funcionaria señaló que en las cárceles se necesitan muchas otras cosas de manera urgente, y puso como ejemplo la dotación del servicio de agua potable, la seguridad interna y el traslado médico de los internos.

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Los centros penitenciarios, agregó la ministra Montalvo, tienen áreas comunes donde hay televisores que pueden ver durante sus horas de patio.

“Poner en la mesa un tema de si es o no un derecho un televisor definitivamente no es lo que estamos contemplando en el Sistema Penitenciario. Categóricamente le puedo decir que no es un derecho”, aseguró por su parte Jorge Torregroza, director del Sistema Penitenciario, en declaraciones a una televisora local.

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Igual manifestó que en los patios comunes de las cárceles hay televisores a los que siempre tienen acceso los detenidos, que sin duda “podrán ver el Mundial de Fútbol”.

La llamada "Marea Roja" espera con ansias el pitazo inicial el 17 de junio, en Toronto, Canadá. EFE/Bienvenido Velasco

A abril de este año la población penitenciaria en Panamá era de 24,831 privados de libertad. La capacidad de las cárceles es de 14,695, por lo que la sobrepoblación se estima en 10,379, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Gobierno.

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