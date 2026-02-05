El Ministerio de Turismo Dominicano recibe premio de la Universidad de Barcelona por su aporte al desarrollo turístico

El Premio CETT Alimara Especial 2026 reconoce el liderazgo del Mescyt en la profesionalización turística de República Dominicana. (Presidencia de República Dominicana)

El Centro Universitario Internacional de Turismo, Hotelería y Gastronomía (CETT) de la Universidad de Barcelona otorgará el Premio CETT Alimara Especial 2026 al ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Franklin García Fermín, en reconocimiento a su contribución a la transformación y profesionalización del sector turístico en República Dominicana.

El galardón, que se entregará el 16 de marzo en Barcelona, destaca el papel central que viene desempeñando la educación universitaria como eje estratégico en el desarrollo turístico del país, un enfoque que sostiene la competitividad, la innovación y la sostenibilidad a nivel internacional, según informó el CETT.

La institución catalana remarcó que durante más de veinte años el Mescyt ha fortalecido el capital humano dominicano a través de una estrategia de largo plazo centrada en anticipar los desafíos del sector turístico.

La academia europea recalcó que la gestión del Mescyt no solo ha impulsado cifras históricas de visitantes, sino que apuesta por una visión integral basada en el conocimiento, la profesionalización y la sostenibilidad como principios rectores del desarrollo turístico.

El CETT valoró especialmente la consolidación de becas internacionales, itinerarios formativos especializados y esquemas de movilidad académica gestionados por el Mescyt, que han permitido a miles de jóvenes dominicanos capacitarse en áreas fundamentales como turismo, hotelería y gastronomía. Al regresar al país, estos profesionales aportan competencias técnicas avanzadas y perspectiva global, incidiendo de manera directa en la innovación, la calidad del servicio y la sostenibilidad del sector.

El CETT destaca la estrategia de becas internacionales y movilidad académica gestionada por el Mescyt en turismo y gastronomía. (Mescyt)

Representantes del centro universitario destacaron la cooperación estratégica establecida entre el Mescyt y el CETT, que facilita la formación de estudiantes dominicanos en Barcelona y promueve la transferencia de conocimiento, la internacionalización del talento y el desarrollo de un turismo responsable y de alto valor agregado. La academia subrayó: "El crecimiento del turismo dominicano va más allá de cifras de visitantes; se apoya en la profesionalización, el conocimiento y la sostenibilidad."

Más allá del galardón, el reconocimiento pone de relieve que el modelo turístico impulsado durante la administración del presidente Luis Abinader integra la innovación educativa y la capacitación juvenil como ejes fundamentales para generar empleos de calidad, competitividad y progreso social duradero.

Fundación de los Premios

Los Premios CETT Alimara Barcelona, fundados en 1983 y organizados por el CETT junto con B-Travel, además de la colaboración de la UN Tourism y el Departamento de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, distinguen productos, servicios y estrategias innovadoras en áreas como comunicación, digitalización, sostenibilidad e investigación aplicadas a los sectores turístico, hotelero y gastronómico.

El término 'alimara' simboliza la unión del entorno académico y empresarial en el avance del turismo internacional sostenible. (CETT Premios Alimara)

El término alimara representa la llama que conecta personas y simboliza la unión entre el entorno académico y el tejido empresarial e institucional. El CETT, con su vocación internacional y una experiencia de medio siglo, se ha consolidado como el centro universitario de referencia en turismo, hotelería y gastronomía, ofreciendo una formación fundamentada en el rigor, la innovación y la experiencia, así como la oportunidad de anticipar retos y tendencias sociales a través de la interacción con el entorno.

En línea con esta perspectiva, República Dominicana ha iniciado un proceso de transformación de su modelo turístico hacia la sostenibilidad, con el objetivo de proteger su biodiversidad y garantizar beneficios sociales y económicos de largo plazo. Proyectos estratégicos como el desarrollo en Pedernales (Bahía de las águilas) y la iniciativa iCOAST para el turismo costero refuerzan la adopción de prácticas respetuosas con el medioambiente, infraestructura responsable y participación comunitaria, orientadas a un crecimiento equilibrado del sector.