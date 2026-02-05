República Dominicána

El Ministerio de Turismo Dominicano recibe premio de la Universidad de Barcelona por su aporte al desarrollo turístico

La selección resalta los programas de becas, la transferencia de conocimiento y el impulso de proyectos que priorizan el crecimiento responsable, la competitividad y los beneficios sociales de largo plazo en el sector turístico

Guardar
El Premio CETT Alimara Especial
El Premio CETT Alimara Especial 2026 reconoce el liderazgo del Mescyt en la profesionalización turística de República Dominicana. (Presidencia de República Dominicana)

El Centro Universitario Internacional de Turismo, Hotelería y Gastronomía (CETT) de la Universidad de Barcelona otorgará el Premio CETT Alimara Especial 2026 al ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Franklin García Fermín, en reconocimiento a su contribución a la transformación y profesionalización del sector turístico en República Dominicana.

El galardón, que se entregará el 16 de marzo en Barcelona, destaca el papel central que viene desempeñando la educación universitaria como eje estratégico en el desarrollo turístico del país, un enfoque que sostiene la competitividad, la innovación y la sostenibilidad a nivel internacional, según informó el CETT.

La institución catalana remarcó que durante más de veinte años el Mescyt ha fortalecido el capital humano dominicano a través de una estrategia de largo plazo centrada en anticipar los desafíos del sector turístico.

La academia europea recalcó que la gestión del Mescyt no solo ha impulsado cifras históricas de visitantes, sino que apuesta por una visión integral basada en el conocimiento, la profesionalización y la sostenibilidad como principios rectores del desarrollo turístico.

El CETT valoró especialmente la consolidación de becas internacionales, itinerarios formativos especializados y esquemas de movilidad académica gestionados por el Mescyt, que han permitido a miles de jóvenes dominicanos capacitarse en áreas fundamentales como turismo, hotelería y gastronomía. Al regresar al país, estos profesionales aportan competencias técnicas avanzadas y perspectiva global, incidiendo de manera directa en la innovación, la calidad del servicio y la sostenibilidad del sector.

El CETT destaca la estrategia
El CETT destaca la estrategia de becas internacionales y movilidad académica gestionada por el Mescyt en turismo y gastronomía. (Mescyt)

Representantes del centro universitario destacaron la cooperación estratégica establecida entre el Mescyt y el CETT, que facilita la formación de estudiantes dominicanos en Barcelona y promueve la transferencia de conocimiento, la internacionalización del talento y el desarrollo de un turismo responsable y de alto valor agregado. La academia subrayó: "El crecimiento del turismo dominicano va más allá de cifras de visitantes; se apoya en la profesionalización, el conocimiento y la sostenibilidad."

Más allá del galardón, el reconocimiento pone de relieve que el modelo turístico impulsado durante la administración del presidente Luis Abinader integra la innovación educativa y la capacitación juvenil como ejes fundamentales para generar empleos de calidad, competitividad y progreso social duradero.

Fundación de los Premios

Los Premios CETT Alimara Barcelona, fundados en 1983 y organizados por el CETT junto con B-Travel, además de la colaboración de la UN Tourism y el Departamento de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, distinguen productos, servicios y estrategias innovadoras en áreas como comunicación, digitalización, sostenibilidad e investigación aplicadas a los sectores turístico, hotelero y gastronómico.

El término 'alimara' simboliza la
El término 'alimara' simboliza la unión del entorno académico y empresarial en el avance del turismo internacional sostenible. (CETT Premios Alimara)

El término alimara representa la llama que conecta personas y simboliza la unión entre el entorno académico y el tejido empresarial e institucional. El CETT, con su vocación internacional y una experiencia de medio siglo, se ha consolidado como el centro universitario de referencia en turismo, hotelería y gastronomía, ofreciendo una formación fundamentada en el rigor, la innovación y la experiencia, así como la oportunidad de anticipar retos y tendencias sociales a través de la interacción con el entorno.

En línea con esta perspectiva, República Dominicana ha iniciado un proceso de transformación de su modelo turístico hacia la sostenibilidad, con el objetivo de proteger su biodiversidad y garantizar beneficios sociales y económicos de largo plazo. Proyectos estratégicos como el desarrollo en Pedernales (Bahía de las águilas) y la iniciativa iCOAST para el turismo costero refuerzan la adopción de prácticas respetuosas con el medioambiente, infraestructura responsable y participación comunitaria, orientadas a un crecimiento equilibrado del sector.

Temas Relacionados

CETT Universidad de BarcelonaRepública DominicanaMescytLuis AbinaderProfesionalización TurísticaSostenibilidad Turística

Últimas Noticias

La justicia salvadoreña condena a Norman Quijano a más de 13 años de prisión

El exdiputado fue hallado culpable por delitos vinculados a acuerdos con pandillas durante la campaña de 2014, tras confirmarse la existencia de contactos y negociaciones documentadas en el proceso judicial

La justicia salvadoreña condena a

El sindicato de Unebanco rechaza la venta del Banco de Costa Rica impulsada por Laura Fernández

Organización que representa a los trabajadores del banco desmintió que exista un peligro financiero inminente en la institución

El sindicato de Unebanco rechaza

La Fiscalía interviene talleres en Chalatenango Sur por supuesto tráfico de autopartes en El Salvador

Las acciones fueron coordinadas por el Ministerio Público y la policía, quienes inspeccionaron diversos establecimientos con el fin de detectar piezas vinculadas a vehículos hurtados y evaluar posibles responsabilidades penales de los propietarios

La Fiscalía interviene talleres en

Honduras enfrenta una ola de despidos y advertencias legales tras anulación de contratos heredados del gobierno anterior

Mientras el Ejecutivo de Nasry Asfura sostiene que busca corregir irregularidades, sectores jurídicos y trabajadores denuncian que la medida abre la puerta a un escenario de despidos e incertidumbre laboral

Honduras enfrenta una ola de

Las autoridades de El Salvador arrestan a dos hondureños por intentar ingresar a menor escondido en maleta

Los cuerpos policiales ubicaron al joven en el maletero de un automóvil, luego de que intentaran cruzar la frontera de forma irregular y sin la documentación requerida por sus familiares

Las autoridades de El Salvador

TECNO

Cómo funciona el ‘spearphishing’, el

Cómo funciona el ‘spearphishing’, el nuevo y sofisticado método de estafa que usan los ciberdelincuentes

Roblox presenta IA capaz de crear modelos jugables a partir de lenguaje natural

Verdad o mentira: WhatsApp tiene una papelera de reciclaje para borrar o recuperar archivos

Así es el diseño del Pixel 10a, el próximo lanzamiento de Google en febrero de 2026

Google Maps para ciclistas: así puedes recibir indicaciones sin mirar la pantalla

ENTRETENIMIENTO

Sung Hoon, de ENHYPEN, es

Sung Hoon, de ENHYPEN, es parte de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Nuevos detalles “Piratas del Caribe 6”: el hijo de Jack Sparrow sería el protagonista de la historia

¿Cuándo visitará Zayn Malik Latinoamérica? Estas son las fechas de su próxima gira

Kanye West tenía celos de Lewis Hamilton durante su matrimonio con Kim Kardashian

Así nació el mito de la tapa de Animals: el día que Pink Floyd perdió su cerdo inflable y causó caos en Londres

MUNDO

Zelensky anunció que Ucrania y

Zelensky anunció que Ucrania y Rusia continuarán pronto las negociaciones de paz

Irán incautó dos petroleros extranjeros en el Golfo Pérsico

“Su hijo ha sido liberado”: el mensaje que el padre de un militar ucraniano esperaba desde 2022

Arabia Saudita refuerza su control sobre Yemen tras la salida de Emiratos Árabes Unidos

Donald Trump apoyó el acuerdo del Reino Unido por las Islas Chagos