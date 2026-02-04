República Dominicána

República Dominicana recibe reconocimiento de la DEA por acciones contra el narcotráfico

Un encuentro clave reunió a autoridades dominicanas y estadounidenses para revisar prioridades. Las estrategias contra el crimen organizado toman nuevo impulso ante retos crecientes y desafíos sanitarios sin precedentes

El presidente de República Dominicana,
El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, en un evento oficial (Cortesía)

El agente especial a cargo de la DEA en el Caribe, Michael A. Miranda, reconoció este miércoles el firme respaldo del presidenteLuis Abinadery del gobierno de la República Dominicana a las operaciones conjuntas para frenar el narcotráfico y la criminalidad organizadaen el país. La declaración tuvieron lugar en una reunión de trabajo con altos mandos antinarcóticos dominicanos celebrada en la capital.

La cooperación entre República Dominicana y Estados Unidos frente al tráfico de drogas sintéticas responde a un crecimiento sostenido de esta amenaza en la región. En el centro de las preocupaciones está el avance del fentanilo y otras sustancias, fenómeno que ha generado crisis sanitarias y nuevos desafíos de seguridad para todo el hemisferio. Por este motivo, Washington lidera la campaña internacional “Proteger, Prevenir y Apoyar”, en la que República Dominicana participa como aliado estratégico.

Las autoridades de ambos países han facilitado operaciones y el fortalecimiento institucional para combatir redes criminales y el lavado de activos. Según informó el agente Miranda, la colaboración dominicana en investigaciones y arrestos resulta determinante ante organizaciones que, como remarcó, siembran inestabilidad en el Caribe y se extienden hasta Estados Unidos.

El jefe de la DEA
El jefe de la DEA en el Caribe destacó el compromiso del presidente Luis Abinader en la lucha contra el narcotráfico en República Dominicana. Foto cortesía Presidencia de República Dominicana

Compromiso bilateral contra el crimen organizado

Durante la reunión, el vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), reiteró la decisión del Ejecutivo dominicano de atacar y desmantelar estructuras del narcotráfico local e internacional. Cabrera Ulloa agradeció el apoyo de la DEA y ratificó la intención de continuar optimizando las capacidades institucionales ante nuevas amenazas del crimen organizado.

El encuentro contó, además, con la presencia de otros responsables de la agencia estadounidense, entre ellos Kaleb Sanderson, agregado de la DEA en República Dominicana, y el agente especial supervisor Melitón Cordero.

Miranda valoró la determinación del presidente Abinader en la lucha contra la corrupción en todos sus niveles y definió esa postura como clave para la efectividad de las políticas antidrogas y la consolidación del Estado de derecho. Para Miranda, la “cooperación sostenida” entre ambos países se basa en la confianza, el trabajo en equipo y la responsabilidad compartida.

AME013. SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA),
AME013. SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 17/11/2025.- Fotografía cedida por la Dirección Nacional de Control de Drogas de la República Dominicana (DNCD) que muestra a un integrante de la DNCD custodiando un cargamento incautado de cocaína este lunes, en Santo Domingo (República Dominicana). Las autoridades de la República Dominicana abordaron una lancha con un cargamento de 806 paquetes de presunta cocaína en las costas de la provincia de Pedernales (suroeste del país) en una intervención en apoyo a la Operación Lanza del Sur de los Estados Unidos, informó la DNCD del país caribeño. EFE/ Dirección Nacional de Control de Drogas de la República Dominicana (DNCD) /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Próximas acciones

A lo largo del encuentro, los equipos de la DNCD y la DEA revisaron los operativos ejecutados en los últimos doce meses y discutieron iniciativas estratégicas para fortalecer los controles regionales hacia 2026. Este análisis incluyó acciones conjuntas dirigidas a combatir no solo el tráfico de sustancias ilícitas, sino también delitos financieros vinculados.

Miranda precisó: “El liderazgo del presidente Luis Abinader demuestra que la seguridad y la protección de la vida no conocen fronteras”; también enfatizó que “la participación activa de República Dominicana” en campañas como Fentanyl Free America “reafirma que una América libre de fentanilo es posible” y que el compromiso de ambos gobiernos produce “resultados que salvan vidas”.

Ambas partes expresaron su voluntad de fortalecer aún más la cooperación de cara a futuras amenazas regionales, enfocándose especialmente en el combate al tráfico de drogas sintéticas y la prevención del riesgo sanitario asociado.

Durante la cita, los organismos analizaron el impacto de las principales operaciones conjuntas realizadas durante el año anterior y definieron líneas de acción para futuras intervenciones.

