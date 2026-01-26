República Dominicána

La aerolínea Iberia incrementa en un 23 % la oferta de asientos entre Madrid y República Dominicana

La compañía aérea Iberia proyecta superar las 400.000 plazas en 2026 en la ruta Madrid-República Dominicana, tras un acuerdo con el Ministerio de Turismo dominicano que fortalece la conectividad y anticipa impactos positivos para el turismo

El acuerdo contempló también la extensión de la temporada de vuelos diarios a Santo Domingo hasta el 31 de marzo de 2026, lo que permitirá mantener la alta conectividad durante el invierno europeo y anticipa el impacto positivo en el turismo hacia el Caribe.

La aerolínea Iberia anunció un aumento en la capacidad de asientos entre Madrid y República Dominicana, proyectando llegar a una cifra récord de más de 400,000 plazas en 2026. Este incremento, que supone un crecimiento del 23% en comparación con 2023, se acordó tras una reunión en Madrid entre Iberia y representantes del Ministerio de Turismo de República Dominicana.

Durante la temporada de verano, Iberia operará hasta 13 vuelos semanales entre España y Santo Domingo, fortaleciendo la oferta para viajeros entre ambos destinos.

El director comercial de Iberia, Gabriel Perdiguero, destacó que la compañía reforzará su presencia en el mercado dominicano con una relación que consideró fundamental: “El crecimiento de la demanda nos impulsa a ofrecer más vuelos y asientos, consolidando a República Dominicana como uno de nuestros principales mercados en América Latina”, aseguró según declaraciones recogidas por Aviación Digital.

Operará hasta 13 vuelos semanales entre España y Santo Domingo. (Foto: Archivo)

La conexión entre Madrid y Santo Domingo se realiza mediante aeronaves Airbus A330-200, con capacidad para 288 pasajeros por vuelo, y seguirá ampliándose en función de la evolución de la demanda.

El valor del transporte aéreo para el país

El transporte aéreo impulsa de manera decisiva la economía de la República Dominicana, no solo por su aporte actual al producto interno bruto, sino por su capacidad de generar empleo y promover la conectividad internacional, con expectativas de expansión amplias para las próximas décadas.

De acuerdo con el informe elaborado por Oxford Economics y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el sector se prepara para un crecimiento del 98 % en el mercado durante los próximos veinte años, lo que llevaría a 2037 a más de 12.8 millones de pasajeros y a una contribución total de USD 17,900 millones al PIB. En ese escenario, el empleo ligado directa e indirectamente a la aviación alcanzaría los 513,710 puestos de trabajo.

Actualmente, la aviación y el turismo que depende del tráfico aéreo representan 12.5 % del PIB dominicano, con un valor agregado bruto de USD 9,000 millones. Este dinamismo sostiene 482,000 empleos en el país, de los cuales 11,000 corresponden al empleo directo en el sector, 20,000 a la cadena de suministro, 8,000 provienen del gasto de los empleados y una proporción sobresaliente —442,000 puestos— se relaciona con el turismo receptor.

El transporte aéreo impulsa de manera decisiva la economía de la República Dominicana. EFE/CJ GUNTHER

El desarrollo del transporte aéreo ha convertido al país en un eje vital para el comercio y la captación de inversiones. Las operaciones aéreas facilitan USD 36,500 millones en inversión extranjera directa y USD 18,900 millones en exportaciones anuales, considerando todos los modos de transporte. Además, el gasto de los turistas extranjeros asciende a USD 7, 200 millones cada año, lo que contribuye al sostenimiento de diversos sectores.

Norteamérica constituye el origen mayoritario de los visitantes, al concentrar 66.3 % de los pasajeros (unos 4,5 millones de llegadas anuales), seguida por Europa con 18.3 % y Latinoamérica con 15.1 %. Este flujo ha sido posible gracias a una infraestructura que conecta de manera directa a la República Dominicana con 91 destinos internacionales y que opera 65 líneas aéreas, permitiendo 89,000 aterrizajes y despegues cada año. Las rutas hacia Latinoamérica muestran la expansión más acelerada en los últimos cinco años.

El potencial de crecimiento para el transporte aéreo en la República Dominicana es significativo y su desarrollo futuro se vislumbra como uno de los principales motores para la economía y la generación de empleo en el país, según el reporte de Oxford Economics y la IATA.

