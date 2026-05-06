Murió Ted Turner, fundador de la cadena de noticias estadounidense CNN

Ted Turner en 2012. El fundador de CNN murió este miércoles a los 87 años. (REUTERS/Allison Joyce)

Ted Turner, el visionario de los medios y filántropo que fundó CNN y transformó para siempre la industria de las noticias con la creación del primer canal informativo de 24 horas, falleció este miércoles a los 87 años.

La muerte de Turner fue confirmada por Turner Enterprises, según informó la cadena que él mismo lanzó en 1980. El empresario, cuya audaz personalidad a menudo competía con su agudo sentido para los negocios, falleció tras años de lidiar con la demencia con cuerpos de Lewy.

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Conocido por apodos como “Captain Outrageous” (Capitán Escandaloso) y “The Mouth of the South” (La boca del Sur), Turner dejó una marca indeleble en la cultura global. “Si tan solo tuviera un poco de humildad, sería perfecto”, alardeó en una ocasión, resumiendo la confianza que lo llevó a convertir la empresa de vallas publicitarias de su padre en un imperio mediático.

El nacimiento de una revolución

Ted Turner, fundador de CNN fallecido este miércoles a los 87 años, en la Conferencia Global del Milken Institute en 2010. Turner revolucionó las noticias de 24 horas. (REUTERS/Fred Prouser)

Turner lanzó Cable News Network en 1980, una apuesta recibida inicialmente con escepticismo y apodada por sus competidores como el “Chicken Noodle Network” (la red de sopa de fideos) por su bajo presupuesto. Su motivación nació de la frustración: como trabajaba hasta tarde, se perdía los informativos nocturnos de las grandes cadenas y se dormía antes de los locales. Su visión fue permitir que el espectador decidiera cuándo informarse.

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“Tenía que moverme tan rápido que las cadenas no tuvieran tiempo de responder”, recordó Turner años después. “Ellos no tenían la imaginación”.

El punto de inflexión llegó en 1991 durante la Guerra del Golfo, cuando CNN fue la única cadena que permaneció transmitiendo en vivo desde Bagdad bajo el fuego de los bombardeos, convirtiendo a espectadores de todo el mundo en testigos instantáneos de la historia.

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En 1996, Turner vendió su sistema de radiodifusión a Time Warner Inc. en una megaoperación de 7.300 millones de dólares en acciones. Aunque se le prometió un papel continuo, fue desplazado gradualmente, un movimiento que lamentó profundamente. “Cometí un error”, admitió más tarde. “El error que cometí fue perder el control de la compañía”.

Ese mismo año marcó el surgimiento de Fox News y la llegada de Rupert Murdoch, iniciando una era donde la opinión política comenzó a dominar las redes de cable. A pesar de que CNN construyó una organización global, Turner observó con preocupación cómo el modelo de noticias directas que él creó enfrentaba nuevos desafíos ante el auge de la polarización.

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La influencia de Turner se extendió con fuerza hacia América Latina, donde la llegada de sus señales rompió los monopolios informativos locales. El lanzamiento de CNN en Español en 1997 estableció un nuevo estándar de periodismo independiente en la región, ofreciendo una plataforma de referencia durante crisis políticas y sociales.

Asimismo, a través de cadenas como TNT y TBS, democratizó el acceso al entretenimiento y al deporte internacional, influyendo en los hábitos de consumo y en los estándares de producción televisiva de todo el continente.

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Filantropía

Ted Turner, el innovador de los medios fallecido a los 87 años, junto a su entonces esposa, la actriz Jane Fonda, en Nueva York. Turner y Fonda fueron una de las parejas más célebres de EE. UU. (Archivo)

Más allá de la pantalla, Turner fue un prolífico activista y conservacionista. Donó 1.000 millones de dólares a causas de las Naciones Unidas, abogó por la eliminación de armas nucleares y se convirtió en uno de los mayores terratenientes de EEUU., dedicando sus tierras a la reintroducción del bisonte en el oeste estadounidense. Su preocupación por el medio ambiente lo llevó a crear incluso la serie animada Captain Planet.

Casado en tres ocasiones —la más famosa con la actriz Jane Fonda—, a Turner le sobreviven sus cinco hijos, 14 nietos y dos bisnietos.

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