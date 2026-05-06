Un equipo halló restos humanos en el estómago de un cocodrilo tras el rastro de un desaparecido en Sudáfrica

El operativo contó con drones, helicópteros y expertos en buceo para rastrear al cocodrilo sospechoso a lo largo de varios días (Créditos: X)

Un operativo de rescate en el noreste de Sudáfrica derivó en un hallazgo estremecedor: rescatistas encontraron restos humanos en el estómago de un cocodrilo capturado en el río Komati, en la provincia de Mpumalanga, tras más de una semana de búsqueda de un hombre desaparecido durante las inundaciones que afectaron la región.

Según informó el diario británico The Times, el animal, de aproximadamente 4,5 metros de largo y 500 kilos de peso, fue capturado luego de que guardaparques y equipos de rescate detectaran un comportamiento inusual. A diferencia del resto de los cocodrilos presentes en la zona, el ejemplar permanecía inmóvil pese al sobrevuelo de helicópteros y drones, y mostraba un pronunciado abultamiento en el abdomen.

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Un equipo de rescate halló restos humanos en el estómago de un cocodrilo tras una desaparición durante las inundaciones en Mpumalanga (Créditos: DeejayMasilela / X)

Las autoridades sudafricanas investigan ahora si los restos pertenecen a Gabriel Batista, un empresario hotelero de 59 años oriundo de Gauteng, desaparecido después de que su camioneta Ford Ranger quedara atrapada mientras intentaba cruzar un puente cubierto por el agua durante las crecidas del río.

El operativo incluyó drones, helicópteros y personal especializado de rescate y buceo, en una zona considerada especialmente peligrosa por la gran cantidad de cocodrilos que habitan las aguas del Komati. La búsqueda se extendió durante varios días hasta que los equipos detectaron al reptil sospechoso mientras tomaba sol sobre una isla del río.

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Las autoridades investigan si los restos hallados pertenecen a Gabriel Batista, empresario desaparecido al quedar atrapado su vehículo en el río Komati (Créditos: Redes sociales/ X)

El capitán Johan “Pottie” Potgieter, integrante de la unidad de buceo de la policía sudafricana, descendió en rapel desde un helicóptero para asegurar al animal. “El extremo afilado de un cocodrilo no es el lugar más seguro para acercarse”, relató a South Africa’s News24.

Tras ser sacrificado, el cocodrilo fue trasladado al Parque Nacional Kruger, donde veterinarios y especialistas forenses realizaron la apertura del estómago. Allí recuperaron restos humanos junto con diversos objetos personales, entre ellos seis piezas de calzado de distintos tamaños y modelos, como zapatillas deportivas y sandalias.

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Los investigadores consideran que esos elementos podrían resultar fundamentales para la identificación de la víctima. Las pruebas de ADN se encuentran en proceso y los resultados podrían conocerse en los próximos días.

La conducta inusual del cocodrilo, inmóvil y con el vientre abultado, fue clave para que los rescatistas lo identificaran durante la búsqueda (Créditos: DeejayMasilela/X)

Las autoridades explicaron que la elección del cocodrilo se basó principalmente en su conducta. “Además de tener el vientre sumamente lleno, no se movía ni trataba de escabullirse hacia el río pese a todo el alboroto”, explicó Potgieter.

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Especialistas del parque y miembros de la policía científica continúan trabajando en el análisis de los restos mientras la investigación permanece abierta.

Más detalles del operativo y hallazgos complementarios

Veterinarios forenses encontraron seis piezas de calzado, entre zapatillas y sandalias, junto a los restos humanos en el estómago del animal (Créditos: Redes sociales/ X)

Fuentes policiales y medios sudafricanos detallaron que en el interior del animal se hallaron dos brazos, parte de una caja torácica y un anillo que podría haber pertenecido al desaparecido. Además, la aparición de al menos seis piezas de calzado de diferentes talles y modelos abre la posibilidad de que existan otras personas desaparecidas en la zona, por lo que la policía coteja estos objetos con reportes recientes de personas ausentes.

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El capitán Johan Potgieter, que descendió en rapel desde un helicóptero para asegurar al reptil, destacó la peligrosidad de la operación y la importancia de actuar con rapidez para evitar que el animal regresara al agua. La policía confirmó que, hasta el momento, Gabriel Batista es la única persona reportada como desaparecida tras las inundaciones, pero no descartan nuevas líneas de investigación según avancen las pericias forenses.

Los expertos remarcaron que los cocodrilos del río Komati suelen ingerir cualquier objeto o animal que encuentran en el agua, lo que complica las tareas forenses en escenarios de crecidas y desapariciones.

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