República Dominicana reporta caída en delitos durante el inicio de 2026, sin embargo, los robos promedian 150 diarios

Las autoridades presentaron cifras que muestran reducción en robos y homicidios en comparación con años anteriores, aludiendo también a operativos preventivos y la necesidad de cooperación ciudadana para consolidar esta tendencia

Ministra de interior de República
Ministra de interior de República Dominicana, Faride Raful, brinda conferencia de prensa (Foto: Redes sociales)

En la República Dominicana, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que en los primeros 19 días del año se registraron 2,857 robos en todo el país, lo que significa un promedio de 150 robos cada 24 horas.

Este dato, confirmado este lunes tras una reunión de Seguridad Ciudadana, refleja una disminución del 19.52 % en comparación con el mismo periodo de 2025, según cifras oficiales del sistema de la Policía Nacional publicadas por el diario Libre.

A pesar de la tendencia descendente, Raful subrayó que cada caso constituye un hecho relevante y destacó la importancia de que la ciudadanía presente denuncias, ya que estas permiten perfeccionar la respuesta estatal y optimizar la focalización de los operativos de prevención y persecución.

Entre las medidas implementadas, la funcionaria describió el fortalecimiento de la policía preventiva con mayor presencia en las calles, mejor equipamiento y un sistema constante de monitoreo y evaluación.

En cuanto a la evolución anual de los delitos, durante este mismo lapso en 2024 se reportaron 4,352 robos, cifra que para 2025 fue de 3,550.

Según lo expuesto por Faride Raful por medio diario Libre, las estadísticas muestran progresos, aunque la funcionaria reiteró el compromiso del Gobierno con el desmantelamiento de bandas criminales y la prevención de la delincuencia a través de labores de inteligencia.

55 homicidios se registran en
55 homicidios se registran en los primeros días del año - crédito Radio Nacional de Colombia

La reducción no solo se limita a los robos. La ministra detalló que la tasa acumulada de homicidios durante los primeros 19 días del año es de 7.08, por debajo de la registrada en 2025 (8.4) y en 2024 (11.48).

En términos absolutos, se contabilizan 55 homicidios en lo que va de 2026, frente a 64 en 2025 y 77 en 2024 para el mismo período. Raful puntualizó que la conflictividad social sigue siendo la principal causa de los homicidios, con cerca del 41.8 % de los casos, superando a la delincuencia común. Además, recalcó que este riesgo resulta prevenible cuando existe una respuesta adecuada.

Al referirse a versiones recientes sobre el tráfico de órganos, la ministra descartó la existencia de redes dedicadas a esa actividad en el país.

Insistió en que un trasplante requiere protocolos estrictos de compatibilidad y conservación, además de infraestructura y personal médico especializado, lo que imposibilita prácticas improvisadas o clandestinas. Finalmente, advirtió sobre la propagación de información infundada, al explicar que esto solo genera “inquietud innecesaria en la población y afecta la confianza en las instituciones”.

