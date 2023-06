A solas con Ben Wang y Sydney Taylor por “Ni de aquí, ni de China”

"Ni de aquí, ni de China" es una serie basada en el cómic homónimo de 2006 de Gene Luen Yang. Ben Wang y Sydney Taylor hablan acerca de la importancia que este tipo de shows tienen para la comunidad china.

Ni de aquí, ni de China (American Born Chinese), que se estrenó el pasado 24 de mayo en Disney+, es una serie que se enfoca en estudiante asiático-americano de secundaria que se deberá enfrentar a un mundo místico con dioses chinos. Se basa en la aclamada novela gráfica de Gene Luen Yang y es dirigida por Destin Daniel Cretton, cineasta detrás de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos.

El nuevo programa sigue al joven Jin, quien tiene miedo de defenderse a sí mismo y no sabe a dónde pertenece esto al ser un joven asiático y estadounidense. Cuando se hace amigo a regañadientes del nuevo estudiante de transferencia, Wei-Chen, aprende más de lo que nunca imaginó posible sobre sí mismo y su herencia.

Michelle Yeoh, la ganadora del Oscar por "Todo en todas partes al mismo tiempo", da vida a una diosa mítica en la serie juvenil. (Disney+)

El joven elenco está formado por Ben Wang como el héroe involuntario Jin y Sydney Taylor como Amelia, la novia del protagonista. Ni de aquí, ni de China se presenta como una historia que habla del proceso que implica el convertirse en adulto. Cuenta con un elenco comandado por los protagonistas de Todo en todas partes al mismo tiempo: Michelle Yeoh y Ke Huy Quan, quienes -según Wang- han ayudado a la visibilización de la comunidad asiática en Hollywood y en las historias que presentan.

“En los últimos dos años, para la gente que ve películas y para mí, el cambio fue con Locamente millonarios. Ese tipo de estallido en la escena con Michelle Yeoh. Ella ha sido como el pilar de este movimiento. Ella es brillante, esa película salió, y porque esa película fue exitosa, pudo haber más. Luego, llegó Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos. Luego, debido a que Shang-Chi tuvo éxito, las personas que dan dinero para este tipo de cosas pueden salir bien, hay, en realidad hay un mercado para esto, hay un mercado sin explotar. Puede ser un poco cínico verlo así, como un juego puramente de dinero. Pero estoy contento de que esté sucediendo”, detalló el actor en una entrevista con Infobae.

Ben Wang da vida al protagonista de la historia en "Ni de aquí, ni de China". (Disney+)

Para el joven actor, el éxito de los títulos antes mencionados también hizo que Disney volteara a ver la historia de Ni de aquí, ni de China para llevarla a la pantalla chica. Él considera que este tipo de proyectos ayuda a la representación de su comunidad entre los asiáticos que viven en Estados Unidos y que fue algo con lo que lamentablemente no creció viendo en el cine o la televisión.

“Para mí, incluso cuando era niño, que no fue hace tanto tiempo, no tuve ejemplos de representación para mi cultura y mi experiencia específica, ya sabes, como una persona asiático-estadounidense que creció en Estados Unidos. Casi no tenía ningún tipo de representación de eso en la televisión. No puedo recordar un solo tipo de programa de acción en vivo que realmente sintiera que podía conectarme, lo cual es en parte por qué me sentí muy, muy conmovido cuando leí la novela gráfica por primera vez y cuando leí el guión también”, expresó.

El oscarizado actor Ke Huy Quan también forma parte del elenco. (Disney+)

Por su parte, Sydney Taylor detalló que el programa no sólo se enfoca en la comunidad asiática, ya que en el fondo es un retrato del complejo proceso de pasar de la juventud a la adultez. Esto en medio contexto social en el que te sientes distinto a los demás.

“Este show está escrito de una manera tan hermosa. Creo que para mí una gran cosa de estar en el programa fue estar rodeado de personas que te hacen sentir cómodo y creo que a medida que creces es muy fácil caer entre malos grupos, malas personas, malos hábitos o cosas como esas. Pero creo que una de las cosas realmente sorprendentes que pudimos ver con la relación de Amelia y Jen es que hay una comodidad allí en ella. Llega a ser una de las personas con las que se siente más cómoda y creo que encontrar a esas personas en tu vida creciendo es la clave para estar bien”, añadió.

La serie está basada en la aclamada novela gráfica de Gene Luen Yang. (Disney)

Puedes ver la primera temporada de Ni de aquí, ni de China que está disponible a través de Disney+.

