El aterrador cortometraje del Spider-Verso ya tiene su primer vistazo

Miles Morales se embarca en una aventura épica que transportará al simpático Spider-Man de Brooklyn a través del Multiverso para unir fuerzas con Gwen Stacy y un nuevo equipo. (Sony Pictures)

Cuando se anunció el estreno de Spider-Man: a través del Spider-Verso (Spider-Man: Across the Spider-Verse), se confirmó que dicha secuela vendría acompañada de un cortometraje derivado de esta misma franquicia animada del Hombre Araña. Este lunes, se dio a conocer el primer vistazo de The Spider Whitin, cuyo argumento se centra nuevamente en Miles Morales, aunque guarda un enfoque más terrorífico.

Te puede interesar: “Spider-Man: a través del Spider-Verso” es la película de animación más taquillera de Sony

Durante el Festival de cine de Annecy en Francia, se proyectó por primera vez el corto y algunas impresiones apuntan a que este relato breve se orienta hacia el género de horror. Esta dirección marca un rumbo distinto para lo que se vio en las dos películas estrenadas en 2018 y 2023, respectivamente. La historia sigue a Miles (con voz original de Shameik Moore) mientras lidia con sus nuevas responsabilidades como estudiante y superhéroe a la vez.

Primera imagen de "The Spider Within", el cortometraje del Spider-Verso. (Sony Pictures)

Este nuevo peso en la vida del protagonista provoca en él episodios de ataques de pánico y la trama nos permite ingresar al mismo subconsciente del héroe de Marvel. A nivel interno, Miles experimenta situaciones de miedo, inseguridad y dolor, además no es sorpresa que sienta culpa por algunos eventos que vivió en el pasado. Jarelle Dampier estuvo detrás del guion gráfico y, en una entrevista con The Wrap, brindó más detalles sobre su creación.

Te puede interesar: “Spider-Man: Beyond the Spider-Verse” pondrá fin a la exitosa saga de Miles Morales

“Cuando lo piensas, no solo es agotador e inmensamente difícil ser Spider-Man. También es bastante aterrador para cualquier adolescente verse repentinamente en el papel de un superhéroe, luchando no solo contra los supervillanos, sino también contra sus propias ansiedades y dudas”, dijo el veterano animador sobre The Spider Within.

"Spider-Man: a través del Spider-Verso" lidera actualmente como una de las películas más vistas en cines. (Sony Pictures)

El cortometraje se produjo en el marco del programa LENS (Leading and Empowering New Storytellers) de Sony Pictures. Esta iniciativa consiste en un espacio para brindar oportunidad a talentosos cineastas de “grupos subrepresentados” para que puedan contar nuevas historias dentro de los universos de las películas de la compañía. Además de Dampier, el proyecto también contó con la participación de Khaila Amazan como guionista, Clara Chan como supervisora de efectos especiales y Joe Darko como supervisor de animación.

Te puede interesar: “Transformers: el despertar de las bestias” logra desbancar a “Spider-Man: a través del Spider-Verso” del primer puesto en taquilla

El propósito de esta producción derivada del Spider-Verso es ofrecer un mensaje a las audiencias jóvenes, según Jarelle Dampier: “Si tomas un personaje que los niños realmente aman y pones a ese personaje en una situación emocionante, creo que obtienen mucho de eso. Digo niños, pero en realidad estoy hablando de todos nosotros. Estoy hablando del niño dentro de nosotros, sabes a lo que me refiero. La capacidad de usar algo aterrador con algo que amamos, creo que esa es la combinación para... mantener el aterrizaje en la película”.

Shameik Moore y Hailee Steinfeld son las voces originales en inglés de Miles Morales y Gwen Stacy, respectivamente. (Sony Pictures)

A la fecha, Spider-Man: a través del Spider-Verso continúa en la cartelera de los cines de América Latina.

Seguir leyendo: