“Yo nunca”: llegó la temporada final a Netflix y esto debes saber

Devi y sus amigos vuelven con todo para vivir a pleno su último año de escuela. (Netflix)

Es el último año de instituto de Devi y, luego de cuatro temporadas, toca despedirse de la brillante joven india-americana. Este 8 de junio, Netflix lanzó lo nuevo de Yo nunca (Never Have I Ever), serie creada por Mindy Kaling y Lang Fisher. La actriz Maitreyi Ramakrishnan vuelve como protagonista de una ingeniosa comedia sobre romances y decisiones en el caótico mundo de la escuela. ¿Qué esperar de la entrega que marca la conclusión de su historia?

Yo nunca se estrenó por primera vez en 2020 y se ambienta en el valle de San Fernando, California. La trama presenta a Devi Vishwakumar, una muchacha que lidia con la muerte repentina de su padre y con las dificultades de la preparatoria.

Devi en la cuarta temporada de "Yo nunca". (Netflix )

La joven también experimenta con el amor y las relaciones. Devi ha pasado por dos triángulos amorosos con Paxton (Darren Barnet) y Ben (Jared Lewinson).

¿Qué pasará con Dev en “Yo nunca”, temporada 4?

La estrella del show ya es una estudiante de último año y comienza su preparación definitiva para la universidad. El sueño es poder ingresar a Princeton y Vishwakumar alista todo para ser aceptada ahí.

Por el lado romántico, el tráiler de Yo nunca revela que Devi y Ben tuvieron relaciones íntimas; pero ello solo provocó una atmósfera de incomodidad entre ambos. Además, un nuevo personaje aparece para acelerar el corazón de la protagonista. Michael Cimino da vida a Ethan, un atractivo prospecto con personalidad de “chico malo”.

Maitreyi Ramakrishnan regresa como Devi en la cuarta temporada de la comedia juvenil. ¿Qué retos esperan por ella en su último año de escuela?

“Hay algo innegablemente cautivador en una persona a la que no le importan las reglas. Por su lado, Ethan encuentra que el carácter fuerte de Devi es bastante intrigante”, explicó Lang Fisher, co-creadora de Yo nunca, en el portal Tudum.

Hacia el final de este recorrido de tres años en el que muchos se identificaron con las dudas de Devi, la lección que las showrunners proponen transmitir está vinculada a su valor como persona. Fisher resalta: “Creo que lo más importante que ella debe aprender es amarse a sí misma, con o sin novio, con o sin universidad. Y que ella es suficiente”.

Los diez episodios de Yo nunca están disponibles por streaming en Netflix.

Devi y Ben en la cuarta temporada de "Yo nunca". (Netflix )

